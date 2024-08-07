Выезжать за сутки: что происходит на границе РБ с Литвой

Очереди на границе Беларуси и Литвы появились еще до введения запрета на въезд легковых авто из РБ. Чего ждать дальше?

С 16 августа Литва запретит въезд для машин с белорусскими номерами. Попасть из Беларуси в Литву можно будет только на автобусе. Но уже сейчас, за десять дней до вступления запрета в силу, ситуация на границе резко усугубилась: очереди у границы насчитывают сотни автомобилей и десятки автобусов. Так, по данным белорусского Госпогранкомитета, утром 5 августа въезда в Литву через "Каменный Лог" ожидали 185 легковушек и 16 автобусов, через "Бенякони" - более 100 авто.

На границе Беларуси с Польшей ситуация была еще более драматичной: перед пунктом пропуска "Брест" скопилось около 400 легковых транспортных средств и 60 автобусов. То есть всего 5 августа из Беларуси пытались выехать 685 "легковушек" и 76 автобусов. Попасть в Литву и Польшу у многих получилось только на следующий день.

Как пересекают границу с Литвой летом 2024-го?

Белоруска Инна (имя изменено - Ред.) пересекала границу в начале августа. Литовский автобус, на котором она ехала из Минска в Вильнюс, выехал с вокзала по расписанию. У пункта пропуска "Каменный Лог" с белорусской стороны границы он был примерно в 14:30. С литовской стороны в пункте "Мядининкай" он оказался спустя 13 часов. Столько времени понадобилось, чтобы проверить десять рейсовых автобусов, которые стояли в очереди.

"Когда мы только подъехали к границе и встали в пробку, водитель автобуса сказал, что медленно проверяют литовские пограничники. Позже он предположил, что проблема все же на белорусской стороне. Когда мы ночью наконец подъехали к пункту пропуска, на белорусском паспортном контроле нас проверяли два пограничника, на литовском - всего один. В итоге в отеле в Вильнюсе я оказалась спустя 16 часов после выезда", - рассказала DW белоруска.

Очередь из машин на границе Беларуси и Литвы в августе 2023 года Фото: Petras Malukas/AFP

Участники чатов по пересечению границы делятся похожими историями. По словам тех, кто в первые дни августа пересекал границу Беларуси с Литвой, на проверку одного автобуса у литовских пограничников уходит час-полтора. В один из дней у пограничного перехода с белорусской стороны скопилось 23 рейсовых автобуса.

"В 6:05 выехали с автовокзала в Минске, в 8:15 стали 15-ми в очередь на "Каменном Логе". В 19:10 заехали к белорусским пограничникам, в 20:45 - к литовцам", - рассказал один из участников чата. Пересечение границы у него заняло более половины суток, а всего на дорогу из Минска в Вильнюс (расстояние между городами - 170 км) ушло не менее 15 часов.

"Лучше не рисковать"

Тем, кто сейчас едет на автобусе из Беларуси в Литву, рекомендуют ориентироваться минимум на 14-17 часов в дороге. Случается, правда, и больше.

Как написал один из участников чата, он выехал из Минска автобусом "Минсктранса" в 1:50 4 августа. Белорусскую границу он смог пересечь только в 20:50, литовскую – в 23:00. "Итог - почти 24 часа, - написал пользователь Telegram. - Сумки все на сканер, и если что-то не так, открывают. На самолет успели, но так лучше не рисковать".

Более суток пришлось провести в пути и тем, кто в выходные пересекал границу через "Каменный Лог" на легковом авто. "Вчера в 12.30 заехал в зону ожидания РБ, сегодня в 16.35 въехал в Литву. Всего 28 часов", - написал белорус. Через пункт пропуска "Бенякони" ожидание въезда на территорию Литвы составляет от четырех часов.

Кроме этого, пользователи чатов сообщают, что из-за очередей на границе автобусы из Вильнюса в Минск отправляются с большим опозданием. "В аэропорту Вильнюса люди ждут с 14:00. Если кто едет из Вильнюса в Минск и есть места, заберите хотя бы людей с детьми", - написал один из пользователей ночью 4 августа в 01:28.

"Лучше выезжать за сутки"

В справочной службе "Минсктранса", который организует автобусные рейсы в Вильнюс, читателям DW подтвердили, что отставание автобусов от расписания составляет до 12 и даже до 24 часов. "Мы закладываем на прохождение границы три часа, но уже долгое время, к сожалению, не было ни одного дня, чтобы автобусы прибыли в Вильнюс по расписанию, хотя отправляются они вовремя. Мы не можем гарантировать прибытие автобуса вовремя, это происходит не по вине предприятия".

Тем, кто едет из Минска в Вильнюс, а позже летит из аэропорта, в "Минсктрансе" рекомендуют выезжать за сутки до отправления самолета: "Лучше вы где-то погуляете, чем пропустите свой рейс".

Так теперь будет всегда?

С 16 июля Латвия перестала пропускать автомобили с белорусскими номерами, с 16 августа полный запрет на въезд введет и Литва. Власти Польши декларируют, что закрывать пассажирское движение для белорусов не планируют - при условии, что в салоне автомобиля находится его владелец.

"Мы не будем блокировать въезд легковых авто (с белорусскими номерами. - Ред.), хотя могли бы это сделать. Но мы разделяем режим от общества, не хотим, чтобы санкции против представителей режима коснулись простых граждан, которых большинство", - заявил 6 августа замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Тем временем Литва, въехать в которую можно будет только на автобусе, планирует сократить количество рейсов в Беларусь. Ранее их было 58, сейчас - 35, но к февралю 2025 года должно остаться лишь 29 рейсов, заявил изданию Lrt.lt директор Управления транспортной безопасности Генюс Лукошюс.

"В ближайшее время изменений не предвидится"

В государственной пограничной службе при МВД Литвы на запрос DW, почему увеличилось время ожидания въезда с территории Беларуси в Литву, напрямую не ответили. Также DW поинтересовалась, как будут функционировать литовские пункты пропуска после введения запрета на въезд авто с белорусскими номерами, а также как это повлияет на движение и проверку пассажирских автобусов. В ведомстве лишь рассказали, как складывается ситуация с литовской стороны границы.

По информации пресс-службы, ожидание выезда в Беларусь в последние дни составляет от нуля до двух часов. "Среднее количество (автомобилей. - Ред.) в очереди на пограничном пункте "Медининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог. - Ред.") сегодня составляет 40, на пограничном пункте "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони". - Ред.) - ноль машин. Очередей из автобусов нет. В ближайшее время мы не прогнозируем изменений", - рассказали в пресс-службе ведомства 7 августа.