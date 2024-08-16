Из РБ в Литву автобусом: как будут действовать новые правила

С 16 августа авто с белорусскими номерами не могут въезжать в Литву. Исключение сделано только для водителей с литовской визой или ВНЖ. Для остальных единственная альтернатива - автобус.

Попасть из Беларуси в Литву на машине сейчас могут немногие граждане Беларуси. С 16 августа Литва ввела запрет на въезд в страну для автомобилей с белорусскими номерами. В этот же день стало известно, что у запрета будут исключения. Литва будет пропускать белорусские машины, если за рулем находится владелец авто, у которого есть действующая литовская виза или вид на жительство в Литве.

Для остальных белорусов, в том числе тех, кто пересекает границу с Литвой, чтобы выехать в другие страны ЕС, единственной альтернативой остается автобус. Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено во времена пандемии и с тех пор не было возобновлено.

Директор Управления транспортной безопасности Литвы Генюс Лукошюс рассказал DW, как новые ограничения могут сказаться на ситуации на границе.

Количество автобусных рейсов будет сокращаться

Сейчас для большинства белорусов единственный способ попасть в Литву - это автобус. Несмотря на то что автобусы, выполняющие рейсы между Минском и Вильнюсом, заполнены, в начале 2024 года литовское правительство решило сократить количество автобусных рейсов между Литвой и Беларусью наполовину. Эти изменения связаны с закрытием некоторых погранпереходов. "Если раньше действовало 58 разрешений для автобусных перевозчиков, сегодня их осталось 33, а к началу 2025 года станет 29", - говорит в интервью DW директор Управления транспортной безопасности Литвы Генюс Лукошюс.

29 рейсов - это установленный правительством максимум, пояснил он. Разрешения даются по принципу паритета: если литовский перевозчик хочет получить разрешение на перевозку в Беларусь, ему нужно найти белорусского перевозчика. Эти две фирмы получают одно разрешение. Некоторые разрешения сейчас истекают или истекут в ближайшее время, и продлевать их в учреждении не будут.

Компании-перевозчики ищут выход

При этом, по словам Лукошюса, компании-перевозчики хотят продолжать работать и даже открывать новые рейсы. "К нам поступали новые заявки, некоторые перевозчики пытались найти какие-то лазейки, спрашивали, можно ли одно разрешение использовать для более чем одного рейса. Надо сказать, в истории такие случаи были, но сейчас это невозможно", - рассказывает директор Управления транспортной безопасности.

Лукошюсу также известны случаи, когда водители автобусов проходили границу по своим разрешениям, а потом передавали их через кого-то назад в Беларусь, чтобы другой автобус также смог проехать через пункт пропуска. Но такие действия пограничниками пресекаются.

На вопрос, можно ли ожидать ситуацию, когда билет на автобус в связи с серьезным сокращением рейсов станет дефицитом, Лукошюс отвечает, что не отрицает возможность такого сценария, но прогнозировать не берется.

Он также не исключает, что владельцы литовских автомобилей, которые по-прежнему могут пересекать границу между Беларусью и Литвой, будут пытаться заработать на границе и предлагать своего рода "приграничное такси" - провозить белорусов через границу на своих авто.

В ведомство уже поступали вопросы о том, как регламентируются такие перевозки, говорит чиновник. "Однако мы должны помнить, что они будут стоять в общей очереди. И я не уверен, что такая схема будет выгодной. Ведь водителю нужно будет пройти границу в одну сторону, а потом в другую", - добавляет он.

В литовском Министерстве транспорта DW не ответили на вопрос, как новые ограничения повлияют на пассажиропоток между Беларусью и Литвой, сославшись на литовскую таможню. На момент публикации там тоже не смогли ответить на вопросы DW.