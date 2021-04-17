Коронавирус: число смертей в мире растет четыре недели подряд

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 141 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 18 апреля (время московское).

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Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ), эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) призвал власти страны ввести "последний жесткий локдаун" до конца мая. В этом случае, считает политик, можно будет добиться существенного снижения числа заражений и смертей, вызванных пандемией. При этом Лаутербах сослался на пример Израиля, который, по его словам, показывает, что подобный эффект оказывается достижим, когда половина населения страны получила первую прививку от коронавируса. В Германии, по его расчетам, этот показатель будет достигнут через шесть недель.

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Российская вакцина "Спутник V" не может решить проблему с ускорением темпов вакцинации в Европе, заявил в интервью CBS News президент Франции Эмманюэль Макрон. Он напомнил, что "Спутник V" в ЕС пока не зарегистрирован. Однако, даже если это случится, потребуется время, чтобы произвести препарат на территории Евросоюза, отметил Макрон.

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Вакцинация от коронавируса препаратом BioNTech/Pfizer стартует в Украине в воскресенье, заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Самолет с партией вакцины в 117 тысяч доз прибыл в Украину 16 апреля в рамках механизма COVAX.

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По данным ВОЗ, семь недель подряд в мире растет количество случаев заболевания COVID-19, последние четыре недели происходит также рост числа смертельных случаев.

В Японии намерены завершить вакцинацию в сентябре

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора попросил главу американской компании Pfizer Альберта Бурлу о дополнительных поставках вакцины. Цель правительства - до сентября предоставить возможность всем жителям Японии сделать прививку.

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Британская группа Blossoms проведет 2 мая пробный концерт, гости которого не будут соблюдать социальную дистанцию. Мероприятие Sefton Park Pilot стало частью правительственной программы по возобновлению массовых мероприятий. Концерт пройдет в Ливерпуле в парке Сефтон. Шоу смогут посетить только 5000 человек, несмотря на то, что площадка рассчитана на 7500. Все зрители должны будут сдать тест на COVID-19 до и после мероприятия. Маски и перчатки им можно будет не надевать.

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В Канаде зарегистрирован второй случай тромбоза после применения вакцины AstraZeneca. В Минздраве отметили, что пациент получил медицинскую помощь и идет на поправку. Осложнения появились после того, как он получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии.

О первом подобном случае Канада сообщила в минувший вторник. Тромбоз развился у женщины, которой сделали прививку такой же вакциной. Тем не менее Минздрав Канады заявил, что подобные случаи осложнений при применении вакцины происходят крайне редко, а преимущества вакцины превышают потенциальные риски. По состоянию на 18 апреля, минимум одной дозой вакцинированы более 23 процентов населения Канады.

В Берлине проходят траурные мероприятия памяти жертв пандемии

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Во время экуменической панихиды в Мемориальной церкви имени кайзера Вильгельма в Берлине

В Берлине проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв пандемии коронавируса. В Мемориальной церкви имени кайзера Вильгельма утром состоялось экуменическое богослужение. В церемониях, в том числе во встрече с родственниками умерших от ковида, участвуют президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 8632 случая. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 389. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 702 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 105 582 умерших и 4 326 780 выздоровевших.

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В округе Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия зафиксирован абсолютный пик роста заболеваемости COVID-19. Согласно данным Института имени Роберта Коха, число новых случаев заражения за семь дней из расчета на 100 тысяч жителей здесь возросло до 455,7.

В среднем по Германии этот показатель в воскресенье составил 162,3 случая. Самый низкий уровень заболеваемости сохраняется в округе Северная Фризия в земле Шлезвиг-Гольштейн - 32,5 случая.

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В континентальной части Китая за сутки выявлены 16 случаев заражения и не зарегистрировано ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, опубликованным в воскресенье, все случаи инфицирования завезены из-за рубежа. За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция в континентальной части страны выявлена у 90 499 человек, более 85,5 тысячи человек выздоровели, 4636 пациентов скончались. Население Китая - более 1,4 млрд жителей.

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В Украине за сутки выявлены 10 282 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 250 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 946 510, скончались 39 786 пациентов, выздоровели 1 482 079 человек.

Экономика азиатского региона восстанавливается после пандемии

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Экономика стран Азии восстанавливается от последствий пандемии, в 2021 году темпы роста их ВВП могут превысить 6,5 процента. Об этом заявил генеральный секретарь Азиатского экономического форума в китайском городе Боао (АЭФБ) Ли Баодун на пресс-конференции, открывающей мероприятие. По его словам, на которые ссылается агентство ТАСС, этот показатель свидетельствует о позитивных изменениях и положительных тенденциях развития международной экономики в постпандемийную эпоху. Боаоский форум проходит с 18 по 21 апреля.

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Суточный прирост заражений в Германии составил 19 185 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа в стране скончались 67 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 3 142 262 случая заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов выросло до 79 914. Выздоровели свыше 2,77 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 162,3 случая на 100 тысяч жителей (днем ранее - 160,7).

Данные, публикуемые в выходные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице

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В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице. В местном Минздраве отметили, что в стране наблюдается низкий уровень инфицирования коронавирусом. В закрытых помещениях ношение индивидуальных средств защиты по-прежнему обязательно.

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Сергей Фургал

Самочувствие бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, инфицированного коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. "Сергей Иванович Фургал, находящийся сейчас в больнице СИЗО "Матросская тишина", идет на поправку! На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36.6) и состояние здоровья в целом приходит в норму", - отметил Мельников.

Франция вводит карантин для прибывающих из Бразилии

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Власти Франции введут обязательный карантин для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Об этом сообщили в администрации премьер-министра Жана Кастекса. Ограничения начнут действовать с 24 апреля.

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Кемпинг в Германии (фото из архива)

В Берлине состоялся пробег автодомов и жилых полуприцепов в знак протеста против ограничений на пользование кемпингами в ФРГ в связи с пандемией. О своем намерении присоединиться к акции до ее начала сообщили около 700 человек, однако, по оценкам организаторов, реальная численность оказалась существенно выше. Так, представитель инициативы "Кемпинг с соблюдением дистанции" Томас Альбрехт (Thomas Albrecht) заявил, что пришли "более 1 тысячи" человек. Шествие стартовало от Олимпийского стадиона на западе столицы ФРГ и завершилось у здания Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага. Некоторые из пришедших захватили с собой плакаты: "Мы путешествуем, соблюдая предписания" и "Кемпинг - вместо Майорки". Последний из этих лозунгов - отсылка к популярному у немецких отдыхающих туристическому направлению.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 17 апреля >>>

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