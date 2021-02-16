Коронавирус: в ФРГ обе прививки от COVID-19 получили более 1,5 млн человек

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала коронавируса -CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 84,9 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 февраля (время московское).

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В Германии общее число поставленных прививок от коронавируса превысило 4,4 млн, следует из данных Института имени Роберта Коха. Так, по состоянию на 16 февраля доля получивших первую прививку составляет 3,48% от населения страны (почти 2,9 млн человек), а доля получивших вторую дозу - 1,83% (более 1,5 млн). Вторая прививка ставится в ФРГ примерно через три недели после первой. Всего в Германии проживают около 83 млн человек.

Словакия попросит прислать врачей из других стран ЕС

Протест в Братиславе против карантинных мер властей, ноябрь 2020 года

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Словакия намерена подать официальный запрос на получение помощи в рамках механизма Евросоюза по взаимной поддержке в чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. Об этом сообщает словацкое государственное информагентство TASR со ссылкой на документ Минздрава страны. Согласно нему, речь идет о возможной отправке в Словакию не менее 10 врачей и 25 медсестер из других стран ЕС.

Первая волны пандемии затронула Словакию не так сильно, как большинство других стран ЕС: до осени 2020 года в стране было зафиксировано только 28 смертей в связи с COVID-19. Но с октября число случаев заражения и летальных исходов стало сильно расти. За последние сутки общее количество зараженных увеличилось на 3168 до 282 864, а смертей - на 105 до 6168.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план действий Евросоюза по борьбе с новыми вариантами коронавируса - HERA Incubator. Он предусматривает меры по выявлению мутаций, по оперативной разработке действующих против них вакцин, их допуску и производству в ЕС. В частности, предлагается разработка специальных тестов и усиление работы по секвенированию геномов для обнаружения вариантов вируса. На это планируется выделить 75 млн евро, еще 150 млн евро будут инвестированы в исследование выявленных мутаций.

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Московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции отклонил заявку Партии народной свободы (ПАРНАС) на проведение марша памяти политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Власти объяснили решение ограничительными мерами, введенными из-за пандемии. ПАРНАС намерен провести марш после отмены ограничений.

Между тем председатель Партии перемен Дмитрий Гудков намерен организовать 27 февраля возложение цветов на месте убийства Немцова и направил обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, пообещав, что в ходе акции будут соблюдены социальная дистанция и использованы средства индивидуальной защиты.

Евросоюз удивлен стратегией РФ по вакцинации

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Стратегия Москвы по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). На пресс-конференции в Брюсселе она заявила, что "мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз (вакцины "Спутник V". - Ред.), но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения". Фон дер Ляйен также отметила,что заявка на регистрацию "Спутник V" в ЕС еще не подавалась.

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В Великобритании в исследовательских целях планируется инфицировать коронавирусом до 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет с хорошим состоянием здровья, не получавших ранее прививку от COVID-19. Как сообщило Минэкономики в Лондоне, исследование начнется в ближайшие недели, в его рамках планируется выяснить, в частности, как на вирус реагирует иммунная система и как он передается воздушно-капельным путем. Результаты, помимо прочего, важны для разработки новых вакцин от COVID-19. Отмечается, что участники будут инфицированы вариантом коронавируса, появившемся в Великобритании в марте 2020 года, а не новой мутацией B.1.1.7.

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В Евросоюзе прививку от COVID-19 получили 22 млн человек. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), пояснив, что 7 млн из них уже получили вторую дозу вакцины. До сих пор страны ЕС получили в общей сложности около 33 млн доз вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и Astrazeneca, при этом в ближайшие недели и месяцы кампания по вакцинации должна ускориться.

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Еврокомиссия (ЕК) заключила договор с американским концерном Moderna на поставку для стран Евросоюза до 300 млн доз вакцины от COVID-19, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По данным источников в окружении фон дер Ляйен, поставка 150 млн доз ожидается в 2021 году, сообщает немецкий телеканал ntv.

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Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" зарегистрирована для применения в Узбекистане, сообщают разработчики препарата.

В Германии почти четверть случаев COVID-19 приходятся на мутации

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Вариант коронавируса, выявленный впервые в Великобритании, довольно быстро распространяется в Германии. Как сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха, за последние две недели доля мутаций среди выявленных случаев заражения COVID-19 выросла с 6 до более чем 22 процентов. При этом на вариант коронавируса, впервые выявленный в ЮАР, приходятся примерно 1,5 процента.

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По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в январе 2021 года объем продаж автомобилей в Европейском Союзе снизился на 24% по сравнению с январем 2020 года. Число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС сократилось до 726 500, что стало самым низким январским показателем и в процентном отношении самым резким падением с мая 2020 года. Сильнее всего объем продаж снизился а Испании (почти на 52%), в Германии снижение составило около 31%, в Италии - 14%.

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Южно-Африканская Республика (ЮАР) получила первые 80 000 доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ожидается, что ими будут привиты сотрудники учреждений сферы здравоохранения. Министерство здравоохранения ЮАР напомнило, что ранее применение препарата было разрешено национальным медицинским регулятором.

Накануне стало известно, что разработчики российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" подали заявку на регистрацию в ЮАР. Ранее страна попросила Институт сыворотки Индии, производящей вакцину от коронавируса AstraZeneca, принять обратно 1 млн доз препарата после того, как стало известно о его невысокой эффективности в случае заражения вариантом коронавируса, впервые выявленном в ЮАР.

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Евросоюз получит еще 200 млн доз вакцины

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Евросоюз получит еще 200 млн доз вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer, при этом поставка около 75 млн доз ожидается во втором квартале 2021 года. Договоренности, достигнутые между разработчиками препарата и Еврокомиссией, также предусматривают возможность приобретения еще 100 млн доз. В 2020 году стороны договорились о поставке 300 млн доз вакцины.

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Возможность возобновления пленарных заседаний Мосгордумы в очном формате будет рассмотрена после того, как депутаты предоставят информацию о наличии у них антител к коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников., отметив, что около половины депутатов столичного парламента уже подтвердили наличие антител к COVID-19 (21 из 43 человек). У 11 депутатов антител нет, еще столько же пока не предоставили никакой информации.

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В России за сутки зафиксировано 12 828 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Таким образом, их общее число с начала пандемии достигло 4 112 151. Количество смертей в результате заражения выросло на 467 до 81 446.

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Бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) считает, что в ФРГ в борьбе с пандемией коронавируса недостаточно используются современные технологии. "Что раздражает больше всего, так это то, что мы боремся с пандемией как в средневековье. Во время чумы людей тоже просто запирали. А возможности, которые нам дает XXI век, мы во многом не используем", - заявил политик в интервью газете Heilbronner Stimme.

По его мнению, попытка правительства ввести в обращение мобильное приложение для отслеживания цепочек распространения инфекции провалилась, так как из-за отсутствия трекинга данных оно не позволяет быстро локализовать возникающие очаги инфекции. А местные ведомства по вопросам здравоохранения "передают данные по инстанции наверх по факсу, а подсчитывают их, вероятно, вручную". Кроме того, отметил Габриэль, "одно из богатейших государств мира - Германия - не может в достаточной степени обеспечить" цифровое обучение в школах и других образовательных учреждениях.

В Японии началась вакцинация медработников

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Кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Японии, первыми прививку получат сотрудники здравоохранения, работающие с зараженными коронавирусом, сообщает агентство Associated press. Минздрав Японии 14 февраля выдал разрешение на применение в стране вакцины BioNTech/Pfizer.

Сначала вакцину получат 40 тысяч врачей и медсестер, лечащих пациентов с COVID-19, вторую дозу препарата им начнут выдавать с 10 марта. С марта буду привиты еще 3,7 млн сотрудников сферы здравоохранения, а с апреля начнется вакцинация 36 млн человек в возрасте от 65 лет. За ними последуют люди с сопутствующими заболеваниями, потом прививать будут остальные категории населения.

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В Украине за сутки зафиксировано 4286 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 147 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Накануне было выявлено 3143 новых случая, 15 февраля было зафиксировано - 2332. Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 280 904 человека, 24 689 человек умерли.

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Особо заразныйвариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен уже в 94 странах, вариант, найденный сначала в ЮАР, - в 46, а вариант из Бразилии и Японии - в 21 стране, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперты полагают, что на самом деле эти более заразные виды коронавируса распространены шире, поскольку не все случаи заражения выявляются и регистрируются.

Темпы распространения инфекции в Германии снижаются

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В Германии за истекшие сутки было выявлено 7556 случаев заражения коронавирусом, 560 человек скончались от последствий инфекции, сообщает Институт имени Роберта Коха. Неделю назад было зарегистрировано 8072 случаев инфицирования и 813 летальных исходов. С начала пандемии в Германии коронавирусом заразились 2 350 399 человек, 66 164 больных скончались.

За последние семь дней индекс распространения инфекции составил в среднем по стране 57,0 случаев заражения на 100 000 населения. Месяц назад этот показатель равнялся 136, а 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего до сих пор значения - 197,6. Между тем семидневный индекс репродукции коронавируса равен 0,84 ( днем ранее - 0,86), то есть предположительно 100 инфицированных заражают 84 человек.

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Запланированные на март региональные выборы во Франции из-за пандемии коронавируса переносятся на три месяца на середину июня. Такое решение принял парламент страны. В 2020 году из-за пандемии во Франции на лето переносились также коммунальные выборы.

++07.10++

Французская компания BioSerenity сообщила, что создала защитную маску, способную уничтожать коронавирус, передает телеканал BFMTV. В компании указали, что у данного изделия есть четыре слоя. У одного из них имеются бактерицидные и антивирусные свойства с двумя молекулами - циклодекстрином и четвертичным аммиаком. Это средство зашиты способно блокировать и убивать вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем.

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Поминовение жертв коронавируса в Вашингтоне

Президент США Джо Байден подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого жителя страны. "К концу июля у нас будет более 600 млн доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - заявил он. Президент посоветовал американцам вакцинироваться, несмотря на появление новых вариантов вируса.

Эстафета олимпийского огня под угрозой срыва

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Губернатор японской префектуры Симанэ Тацуя Маруяма намерен отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня на территории региона из-за ситуации с коронавирусом, сообщило агентство Kyodo. В качестве причины он назвал недостаточно эффективные меры правительства Японии против распространения инфекции. Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

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Лондон намерен провести в Совете Безопасности ООН резолюцию в поддержку перемирия в зонах конфликтов по всему миру, чтобы доставить в эти районы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, чья страна председательствует сейчас в в Совбезе. По оценкам МИД, более 160 млн человек в мире могут оказаться отрезанными от вакцинации из-за конфликтов и нестабильности в их странах. Среди них - жители Йемена, Южного Судана, Сомали и Эфиопии.

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Число заразившихся коронавирусом снизилось в мире с 8 по 15 февраля на 16%, а летальных исходов - на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Наибольшее число новых случаев заражения пришлось на США - более чем 673 тыс. Далее следуют Бразилия (более 318 тыс.), Франция (более 127 тыс.), Россия (более 104 тыс.), Великобритания (более 97 тыс.), Италия (более 85 тыс.), Индия (более 78 тыс.), Мексика (более 66 тыс.), Индонезия (более 63 тыс.), Турция (более 55 тыс.).

ВОЗ не исключает третьей волны коронавируса

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Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, возможна третья волна пандемии COVID-19, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире "России 1". Это связано с тем, что человечество еще не выработало достаточный коллективный иммунитет против коронавируса.

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Власти Сан-Марино планируют в ближайшее время получить 7500 доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По данным газеты Serenissima, поставки могут начаться уже в среду. Планируется, что вакцину будут хранить в специально оборудованном помещении до тех пор, пока власти не завершат процедуру одобрения ее применения. Население Сан-Марино 33 тысячи человек. Изначально предполагалось, что страна получит вакцину из Италии, однако итальянские власти сами столкнулись с нехваткой препарата.

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Центр Амстердама в период локдауна из-за пандемии коронавируса

Апелляционный суд Гааги оставил в силе действующий в Нидерландах комендантский час. По словам судьи, это решение принято с учетом "интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска", поданного фондом "Правда о вирусе". За несколько часов до этого окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими СМИ.

Окружной суд признал комендантский час (запрет на выход из дома с 21.00 до 04.30), введенный в стране 23 января, "сильным нарушением" свободы передвижения и права на частную жизнь, отметив, что ограничение было принято без участия парламента. В начале февраля комендантский час был продлен до 2 марта. В конце января его введение привело к протестам, переросшим в беспорядки.

Хроника пандемии 16 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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