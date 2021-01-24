Коронавирус: в США более 25 млн инфицированных

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 100 млн человек. Свыше 2,13 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 25 января (время московское).

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В Гонконге снято оцепление одного из районов города, который был полностью блокирован на двое суток для экстренного тестирования всех его жителей на SARS-CoV-2. В операции были задействованы свыше 3 тыс. медиков и сотрудников различных служб. В итоге, по данным правительства, тесты лишь 13 из 7 тыс. человек, сдавших пробы для анализа, оказались положительными.

Коронавирус вернулся в Новую Зеландию

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В Новой Зеландии впервые за несколько месяцев вновь выявлен случай заражения SARS-CoV-2. По сообщению правительства, речь идет о 56-летней женщине, вернувшейся 30 декабря из зарубежной поездки. Два ее теста на коронавирус, взятые во время двухнедельного карантина, были отрицательными. Заражение южноафриканским вариантом вируса было выявлено при очередном тестировании уже после карантина.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 6 729 случаев (накануне 12 257). Всего с начала эпидемии в ФРГ подтверждено 2 141 665 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 217 человек (днем ранее - 859), общее число летальных исходов составило 52 087.

В США более 25 млн инфицированных

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Число инфицированных коронавирусом в США перевалило за отметку в 25 миллионов. По данным проекта Worldometer, в общей сложности с начала пандемии заразились более 25,7 млн американцев, количество летальных случаев составляет почти 430 тысяч.

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В Австрии вступило в силу распоряжение правительства об обязательном использовании в транспорте и магазинах защитных масок типа FFP2, которые считаются более эффективными, чем матерчатые.

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Заболеваемость COVID-19 у беременных значительно выше, чем в популяции, считают в российском Минздраве. По данным ведомства, беременные старше 35 лет с ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания. Такая информация указана в методических рекомендациях Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. "Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом", - написал 67-летний политик в Twitter.

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Президент США Джо Байден в понедельник отменит распоряжение своего предшественника Дональда Трампа, разрешающее въезд в страну иностранцев, побывавших в Бразилии, Великобритании и ЕС, а также добавит в этот список ЮАР, сообщили в Белом доме.

Хроника пандемии 24 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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