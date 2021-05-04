Коронавирус: в Индии зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе с помощью вакцинации населения. По даннымсайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 155 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 6 мая (время московское).

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В Индии зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей

В Индии за сутки выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом и 3980 летальных исходов от последствий COVID-19. Это максимальные показатели суточного прироста. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 21,1 млн случаев заражения, 230 168 пациентов скончались. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В стране проживают более 1,3 млрд человек.

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Согласно предварительным данным, третья доза вакцины производства компании Moderna способствует повышению уровня антител к южноафриканскому и бразильскому вариантам коронавируса. К такому выводу специалисты американской компании пришли в результате исследования, в котором используются уже применяемая вакцина Moderna и экспериментальный препарат, который разработан против южноафриканского варианта.

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В Германии за минувшие сутки зафиксировали 21 953 новых случая заражения коронавирусом, 250 человек скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране за время пандемии подтверждено 3 473 503 случаев заболевания. 84 126 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли. Число новых заражений за последние семь дней составило 129,1 на 100 тысяч жителей, что меньше, чем днем ранее (132,8).

ВОЗ приветствует готовность США поддержать отказ от патентов

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал инициативу администрации Джо Байдена, поддержавшую отказ от защитных патентов на вакцины. "Это знаменательный момент в борьбе против COVID-19", - написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

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Госдепартамент США одобрил выезд неключевых американских госслужащих из Индии в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в стране.

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Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что президент США Джо Байден намерен направить в Бразилию партию вакцины AstraZeneca. Белый дом пока не прокомментировал это заявление. Ранее высокопоставленный чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что пока не было принято решений, какие страны получат дополнительные поставки с вакцинами от коронавируса из США.

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Федеральный конституционный суд Германии отклонил сразу несколько исков, поданных против ночного комендантского часа, который был введен в рамках так называемого "аварийного тормоза". В то же время суд в Карлсруэ подчеркнул, что это решение не означает, что комендантский час не противоречит Основному закону ФРГ. Этот вопрос будет рассмотрен в ходе основного разбирательства.

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В рамках борьбы с пандемией администрация США высказалась за временную приостановку патентной защиты вакцин. "Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер", - подчеркнула торговый представитель США Кэтрин Тай. По ее словам, администрация США "твердо верит в необходимость защиты интеллектуальной собственности" и все же выступает за принятие особых правил в отношении вакцин против коронавируса, чтобы "положить конец этой пандемии".

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Ампула с вакциной AstraZeneca (фото из архива)

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) предлагает отменить приоритетный порядок очереди на вакцину AstraZeneca. Он планирует поднять этот вопрос на встрече с министрами здравоохранения федеральных земель 6 мая.

По словам Шпана, цель заключается в том, чтобы любой человек, желающий получить прививку AstraZeneca, мог это сделать "независимо от возраста или наличия ранее перенесенных заболеваний".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 5 мая >>>

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