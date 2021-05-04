Коронавирус: в Индии зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе с помощью вакцинации населения. По даннымсайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 155 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 6 мая (время московское).
++08.10++
В Индии зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей
В Индии за сутки выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом и 3980 летальных исходов от последствий COVID-19. Это максимальные показатели суточного прироста. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 21,1 млн случаев заражения, 230 168 пациентов скончались. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В стране проживают более 1,3 млрд человек.
++07.30++
Согласно предварительным данным, третья доза вакцины производства компании Moderna способствует повышению уровня антител к южноафриканскому и бразильскому вариантам коронавируса. К такому выводу специалисты американской компании пришли в результате исследования, в котором используются уже применяемая вакцина Moderna и экспериментальный препарат, который разработан против южноафриканского варианта.
++06.20++
В Германии за минувшие сутки зафиксировали 21 953 новых случая заражения коронавирусом, 250 человек скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране за время пандемии подтверждено 3 473 503 случаев заболевания. 84 126 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли. Число новых заражений за последние семь дней составило 129,1 на 100 тысяч жителей, что меньше, чем днем ранее (132,8).
ВОЗ приветствует готовность США поддержать отказ от патентов
++04.50++
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал инициативу администрации Джо Байдена, поддержавшую отказ от защитных патентов на вакцины. "Это знаменательный момент в борьбе против COVID-19", - написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.
++04.20++
Госдепартамент США одобрил выезд неключевых американских госслужащих из Индии в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в стране.
++03.50++
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что президент США Джо Байден намерен направить в Бразилию партию вакцины AstraZeneca. Белый дом пока не прокомментировал это заявление. Ранее высокопоставленный чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что пока не было принято решений, какие страны получат дополнительные поставки с вакцинами от коронавируса из США.
++00.10++
Федеральный конституционный суд Германии отклонил сразу несколько исков, поданных против ночного комендантского часа, который был введен в рамках так называемого "аварийного тормоза". В то же время суд в Карлсруэ подчеркнул, что это решение не означает, что комендантский час не противоречит Основному закону ФРГ. Этот вопрос будет рассмотрен в ходе основного разбирательства.
++23.55++
В рамках борьбы с пандемией администрация США высказалась за временную приостановку патентной защиты вакцин. "Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер", - подчеркнула торговый представитель США Кэтрин Тай. По ее словам, администрация США "твердо верит в необходимость защиты интеллектуальной собственности" и все же выступает за принятие особых правил в отношении вакцин против коронавируса, чтобы "положить конец этой пандемии".
++23.25++
Ампула с вакциной AstraZeneca (фото из архива)
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) предлагает отменить приоритетный порядок очереди на вакцину AstraZeneca. Он планирует поднять этот вопрос на встрече с министрами здравоохранения федеральных земель 6 мая.
По словам Шпана, цель заключается в том, чтобы любой человек, желающий получить прививку AstraZeneca, мог это сделать "независимо от возраста или наличия ранее перенесенных заболеваний".
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 5 мая >>>
Смотрите также:
-
Коронавирус бушует в Индии
Скорбь и траур по всей стране
Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.
-
Коронавирус бушует в Индии
Переполненные больницы
Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".
-
Коронавирус бушует в Индии
Рикша вместо комнаты ожидания
Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.
-
Коронавирус бушует в Индии
Борьба за кислород
По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.
-
Коронавирус бушует в Индии
Пожар в реанимации
Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.
-
Коронавирус бушует в Индии
Перегруженные крематории
С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.
-
Коронавирус бушует в Индии
Эксперты сомневаются в официальной статистике
Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.
-
Коронавирус бушует в Индии
"Двойной мутант": индийский вариант коронавируса
Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.
-
Коронавирус бушует в Индии
В ожидании вакцины
В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.
-
Коронавирус бушует в Индии
Паломники во время пандемии
Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.
-
Коронавирус бушует в Индии
Избирательная кампания вместо антивирусных мер
Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.
Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков