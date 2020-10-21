Армения готова активизировать экономические отношения с РФ

Власти Армении готовы принять меры для укрепления экономических отношений с РФ, которые ослабли во время пандемии. Об этом заявил и. о. министра иностранных дел страны Ара Айвазян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в четверг, 6 мая, в Ереване. "В связи с COVID-19 уровень экономического взаимодействия упал на 10%. Но мы готовы предпринять шаги для активизации экономических связей. И нам в этом может помочь и многочисленная армянская диаспора в России", - цитирует слова Айвазяна агентство ТАСС.
И.о. главы МИД Армении указал на взаимодействие с РФ по линиям межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, межпарламентской комиссии и комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Ситуация в Нагорном Карабахе
Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Айвазян указал на важность создания условий мирного процесса под эгидой тройки сопредседателей ОБСЕ. "Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном освобождения всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц, эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающихся преступлениях", - подчеркнул он и указал на необходимость создания условий для возвращения беженцев в свои дома и восстановления экономики региона.
В свою очередь Лавров заявил о "существенной нормализации" ситуации в Нагорном Карабахе. "Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными", - подчеркнул он.
Глава МИД РФ отметил "активную, ритмичную" работу трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на уровне вице-премьеров. "Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа", - добавил он.
Переговоры по евроатлантической и европейской тематике
Лавров также сообщил о планирующихся двусторонних переговорах по евроатлантической и европейской тематике, а также по вопросу отношений со странами Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна и проблемам Ближнего Востока и Северной Африки. "По линии министерств иностранных дел у нас осуществляются регулярные, доверительные консультации по вопросам взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС", - отметил он.
Лавров также сообщил о подготовке мероприятий в 2022 году в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Арменией и 25-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Лавров заявил об ответе РФ на возможные новые санкции ЕС
Касаясь отношений России с ЕС, Лавров предупредил, что Москва ответит на возможное ужесточение санкций и назвал введенные ограничительные меры "безосновательными и нелигитимными". Кроме того, российский министр заявил, что путь санкций является "тупиковым".
МИД России 30 апреля объявил о закрытии въезда в страну восьми гражданам ЕС, в том числе главе Европарламента Давиду Сассоли и зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой. Этот шаг сделан в ответ на санкции Евросоюза, которые он ввел 2 и 22 марта из-за преследования в России оппозиционного политика Алексея Навального. Под них, в частности, подпали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев