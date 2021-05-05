 Болливуд и коронавирус: как ведут себя звезды индийского кино | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.05.2021

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Культура и стиль жизни

Болливуд и коронавирус: как ведут себя звезды индийского кино

Большинство индийских кинозвезд переживает за своих соотечественников и помогает нуждающимся. Но есть и исключения.

кислородая маска

Пандемия коронавируса захватила Индию. Многие города и деревни стали горячими точками. Особенно критично ситуация развивается в Нью-Дели. Из-за переполненных больниц у заболевших ковидом просто нет шанса попасть туда на лечение. Не хватает кроватей, лекарств и кислорода. Многие из пациентов, которым было отказано в помощи, умерли. Критики руководства страны становится все громче. На этом фоне страдания простых людей и мучения больных уже вызвали огромное волну поддержки известных в Индии актеров и актрис.

Звезды Болливуда помогают в борьбе с пандемией

Индийский актер Сону Суд начал помогать нуждающимся еще во время первой волны, которая накрыла его страну. В 2020 году тысячи рабочих оказались в ловушке, приехав на заработки в большие города, они были брошены на произвол судьбы, когда правительство внезапно объявило о локдауне. Сону Суд помогал рабочим вернуться домой. В 2021 году актеру и продюсеру совместно с частными медицинскими учреждениями удалось создать пункт бесплатной помощи заболевшим короной.

Сону Суд

Сону Суд

В своем Twitter-аккаунте он поддерживает постоянный контакт с поклонниками, которые часто обращаются к нему за помощью. "Пожалуйста, спасите моего дедушку, - написал один из пользователей. - Ему срочно нужен кислород!" И Сону Суд откликнулся: "С твоим дедушкой будет все хорошо. Кислород уже в пути. Желаю ему быстро поправиться!"

Известная индийская актриса Приянка Чопра-Джонас, которая сейчас проживает в Лос-Анджелесе, основала платформу для сбора средств нуждающимся, стартовав акцию с говорящим хештегом #TogetherForIndia. Она обратилась к широкой общественности в социальных сетях: "Моя родина страдает, задыхаясь от самого страшного в мире корона-кризиса". Актриса написала: "Мы должны помочь. Смертость бьет все немыслимые рекорды. Болезнь распространяется так стремительно, что она повлечет за собой еще много смертей".

Приянка Чопра

Приянка Чопра

Еще одна звезда Болливуда Аджай Девган борется с пандемией в первых рядах. Вместе с администрацией индийского города Мумбаи актер строит реанимацию в больнице.

Актер и модель Гурмит Чаудхари оказал финансовую помощь, оплавичая 1000 коек-мест в двух больницах. Он созвал целую команду, которая помогает ему отвечать на многочисленные запросы.

Индийский киноактер и продюсер Акшай Кумар пожертвовал 100 кислородных цилиндров для больных ковидом. В Twitter-аккаунте 53-летней звезды более 40 милиннионов подписчиков, и многие обратились к нему за помощью во время пандемии.

Один из самых популярных актеров Болливуда Салман Хан уже в 2007 году создал фонд, который оказывает помощь бедным слоям населения в сфере образования и медицины. В конце 2020 года появилась еще одна инициатива - "Being Haangryy": грузовики доставляют необходимую помощь полицейским и медицинским работникам. Как пишут индийские СМИ, чтобы удостовериться в качестве продуктов и соблюдении гигиенических стандартов, актер лично приезжает на место.

Кого критикуют интернет-пользователи

Однако далеко не все звезды Болливуда проявили такую активную гражданскую позицию во время пандемии. Местные СМИ и социальные сети отреагировали на такое равнодушие волной критики, публикуя фотографии звезд во время отпуска, который те устроили себе на фоне пандемии.

Известная актриса Карина Капур из кинематогрофической династии приняла участие в концерте, организованном для сбора средств на борьбу с пандемией. В своем Twitter-аккаунте она призвала людей соблюдать масочный режим. Рассерженная интернет-аудитория сразу напомнила ей про ее брата Ранбира, который опубликовал фото из отпуска с Мальдивских островов.

Социальные сети быстро реагируют на происходящее в Индии. Как сообщило онлайн-издание The Print, совсем недавно правительство заблогировало 50 аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram. Их пользователи открыто критиковали правительство. На страницах Facebook несколько часов были скрыты посты с хештегом, призывающим к отставке премьера Индии #ResignModi. Верховный суд Индии признал блокировку критики и жалоб интернет-пользователей неправомерными и нарушающими закон. Критика жителей Индии не может быть приравнена к дезинформации, заявили представили Верховного суда.

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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