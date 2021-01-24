 Коронавирус: Байден вернет запрет на въезд из Европы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2021

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Мир

Коронавирус: Байден вернет запрет на въезд из Европы

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились почти 100 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями 25 января.

3D фотография коронавируса

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 100 млн человек. Свыше 2,13 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 25 января (время московское).

++03:15++

Заболеваемость COVID-19 у беременных значительно выше, чем в популяции, считают в российском Минздраве. По данным ведомства, беременные старше 35 лет с ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания. Такая информация указана в методических рекомендациях Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. "Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом", - написал 67-летний политик в Twitter.

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Президент США Джо Байден в понедельник отменит распоряжение своего предшественника Дональда Трампа, разрешающее въезд в страну иностранцев, побывавших в Бразилии, Великобритании и ЕС, а также добавит в этот список ЮАР, сообщили в Белом доме.

Хроника пандемии 24 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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