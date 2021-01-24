Коронавирус: Байден вернет запрет на въезд из Европы

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 100 млн человек. Свыше 2,13 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 25 января (время московское).

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Заболеваемость COVID-19 у беременных значительно выше, чем в популяции, считают в российском Минздраве. По данным ведомства, беременные старше 35 лет с ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания. Такая информация указана в методических рекомендациях Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. "Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом", - написал 67-летний политик в Twitter.

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Президент США Джо Байден в понедельник отменит распоряжение своего предшественника Дональда Трампа, разрешающее въезд в страну иностранцев, побывавших в Бразилии, Великобритании и ЕС, а также добавит в этот список ЮАР, сообщили в Белом доме.

Хроника пандемии 24 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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