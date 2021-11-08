Китайская Народная Республика (КНР)

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Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.
Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.
Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
Начало новой волны "внутренних" заражений пришлось на 17 октября. С того дня в 17 провинциях и районах Китая выявлено 500 случаев заражений. Власти предпринимают жесткие ограничительные меры.
Основными гипотезами остаются естественное происхождение вируса SARS-CoV-2 и его утечка из лаборатории, говорится в новом докладе разведки США. Версия появления ковида из-за разработки биооружия отвергается.
На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
Джо Байден подчеркнул , что "у США есть обязательства это сделать". В Китае посоветовали Белому дому "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня", чтобы не нанести ущерба китайско-американским связям.
Тестовые испытания прототипов осуществлены в интересах сухопутных войск и ВМС США, сообщил Пентагон. Развертывание первой армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами запланировано на 2023 год.
Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
Как утверждает МИД КНР, тестировалась не гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом, а космическая технология, которая могла бы стать удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях.
Испытания застали врасплох разведку США и повергли ее в шок. Американцы не ожидали, что Китай продвинулся так далеко в разработке гиперзвукового оружия, сообщила The Financial Times.
Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с базовым модулем "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун". Экипаж из трех тайконавтов, среди которых одна женщина, будет работать на орбите шесть месяцев.
США безнадежно отстали от Китая в области ИИ лет на 20, уверен экс-глава программного обеспечения Пентагона Николас Чейлан. По его мнению, некоторые средства киберзащиты США находятся "на уровне детского сада".
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