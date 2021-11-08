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Китайская Народная Республика (КНР)

(211108) -- BEIJING, Nov. 8, 2021 (Xinhua) -- Screen image taken at Beijing Aerospace Control Center on Nov. 7, 2021 shows Chinese taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping conducting extravehicular activities (EVAs) out of the space station core module Tianhe. Taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping have completed their extravehicular activities (EVAs) and returned to the space station core module Tianhe, the China Manned Space Agency (CMSA) said on early hours of Monday. The pair returned to the core module at 1:16 a.m. (Beijing Time) after 6.5 hours of extravehicular activities. (Photo by Guo Zhongzheng/Xinhua)

Первая китаянка вышла в открытый космос 08.11.2021

Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами? 08.11.2021

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.

Лукашенко использует в своих целях расположение Беларуси как транспортного хаба (05.11.2021) 05.11.2021

Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.
U.S. President Joe Biden, left, and Russia's President Vladimir Putin, right, meet at the start of the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина? 04.11.2021

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.

14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
Ein medizinischer Mitarbeiter überprüft den Tropf eines Patienten auf der Intensivstation des Krankenhauses «Zhongnan» der Universität Wuhan. China baut in aller Schnelle ein Krankenhaus zur Behandlung von Patienten, die mit dem neuen Virus infiziert sind. +++ dpa-Bildfunk +++

В Китае зафиксирован новый всплеск распространения коронавируса 03.11.2021

Начало новой волны "внутренних" заражений пришлось на 17 октября. С того дня в 17 провинциях и районах Китая выявлено 500 случаев заражений. Власти предпринимают жесткие ограничительные меры.
Virus attack in city.

Спецслужбы США: Истоки COVID-19 могут остаться неизвестными 30.10.2021

Основными гипотезами остаются естественное происхождение вируса SARS-CoV-2 и его утечка из лаборатории, говорится в новом докладе разведки США. Версия появления ковида из-за разработки биооружия отвергается.
Tajik service members take part in a military parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Китай построит базу для спецназа МВД Таджикистана 28.10.2021

На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
President Joe Biden participates in a CNN town hall at the Baltimore Center Stage Pearlstone Theater, Thursday, Oct. 21, 2021, in Baltimore. (AP Photo/Evan Vucci)

Президент США пообещал Тайваню защиту от Китая в случае вторжения 22.10.2021

Джо Байден подчеркнул , что "у США есть обязательства это сделать". В Китае посоветовали Белому дому "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня", чтобы не нанести ущерба китайско-американским связям.
06.02.2019, USA, Vandenburg Air Force Base: Ein Lichtstrahl leuchtet am Horizont nach dem Start der unbewaffneten Minuteman III-Interkontinentalrakete. Foto: U.S. Air Force/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет 21.10.2021

Тестовые испытания прототипов осуществлены в интересах сухопутных войск и ВМС США, сообщил Пентагон. Развертывание первой армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами запланировано на 2023 год.
Residents stand behind a strip of tape serving as a barrier as they gather outside a vaccination center looking to be inoculated with a second dose of the Sputnik V COVID-19 vaccine, in Caracas, Venezuela, Thursday, Sept. 16, 2021. The Venezuelan government is beginning rollouts of second doses following months of delays. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Почему Россия задерживает поставки "Спутника V" за рубеж 21.10.2021

Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
Eine Mitarbeiterin der Stadtarchäologie hält eine Münze, auf der Kaiser Augustus abgebildet ist. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея) 19.10.2021

В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
(211016) -- JIUQUAN, Oct. 16, 2021 (Xinhua) -- The crewed spaceship Shenzhou-13, atop a Long March-2F carrier rocket, is launched from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China's Gobi Desert, Oct. 16, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)

Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты 18.10.2021

Как утверждает МИД КНР, тестировалась не гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом, а космическая технология, которая могла бы стать удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях.
The Long March-7 Y3 rocket carrying the automated cargo resupply spacecraft Tianzhou-2 as one of the missions to complete China's space station, takes off from Wenchang Space Launch Center in Hainan province, China May 29, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету 17.10.2021

Испытания застали врасплох разведку США и повергли ее в шок. Американцы не ожидали, что Китай продвинулся так далеко в разработке гиперзвукового оружия, сообщила The Financial Times.
14.10.2021, Peking Die chinesischen Astronauten Ye Guangfu, (l-r), Zhai Zhigang und Wang Yaping schauen in die Kamera. Mit sechs Monaten im All wollen die drei chinesischen Astronauten einen Rekord für das chinesische Raumfahrtprogramm aufstellen. +++ dpa-Bildfunk +++

Стартовала самая длительная космическая миссия в истории КНР 16.10.2021

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с базовым модулем "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун". Экипаж из трех тайконавтов, среди которых одна женщина, будет работать на орбите шесть месяцев.

Computing Thought

Эксперт: США проиграли Китаю в сфере искусственного интеллекта 11.10.2021

США безнадежно отстали от Китая в области ИИ лет на 20, уверен экс-глава программного обеспечения Пентагона Николас Чейлан. По его мнению, некоторые средства киберзащиты США находятся "на уровне детского сада".
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