Почему Китай прекратил программу усыновлений иностранцами?

28 августа Пекин прекратил программу усыновления иностранцами китайских детей, действовавшую более трех десятилетий. Подтверждая изменение политики в этой сфере, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщил, что данное решение "соответствует" международным тенденциям. "Мы выражаем признательность иностранным правительствам и семьям, желающим усыновить китайских детей, за их добрые намерения, любовь и доброту, которые они проявили", - добавил Мао.

И Фуцзянь, китайский демограф, старший научный сотрудник американского Университета Висконсин-Мэдисон, пояснил в интервью DW, что это решение Пекина отражает эпохальный сдвиг в его демографической политике. "Раньше они (китайские власти. - Ред.) рассматривали новорожденных как обузу, теперь же видят в них ресурс", - уточнил И.

Решение времен политики "одна семья - один ребенок"

Когда в 1992 году КНР официально открыла двери для международных усыновлений китайских детей, страна была вынуждена сдерживать стремительный рост населения посредством драконовской политики "одна семья - один ребенок". Столкнувшись с ее требованиями, многие китайские семьи были вынуждены отказаться от своих детей - в основном девочек и младенцев с ограниченными возможностями - или же платить крупные штрафы.

Как следствие, Китай стал основным источником международных усыновлений. За последние три десятилетия более 160 000 китайских детей были усыновлены семьями со всего мира. По данным международной организации China's Children International (CCI), созданной такими усыновителями и для них, около половины этих детей попали в США.

В то время для китайского правительства это была беспроигрышная ситуация, говорит демограф И: "Поскольку Пекин рассматривал растущее население как обузу, международное усыновление эффективно переносило ее за границу".

Проблема уменьшения численности населения Китая

Спустя десятилетия КНР столкнулась с проблемой сокращения численности населения, имея один из самых низких уровней рождаемости в мире. В 2023 году количество новорожденных в Китае сократилось на 5,7%, составив около 9 миллионов, а число рождений на 1000 человек оказалось рекордно низким - 6,39. Общая численность населения страны также уменьшилась более чем на 2 миллиона человек - второй год подряд.

В 2016 году в Китае отказались от политики "одна семья - один ребенок" Фото: picture-alliance/Imaginechina/L. Jianshe

После отказа в 2016 году от политики "одна семья - один ребенок" китайские власти начали поощрять семьи иметь двух или трех детей. Несмотря на эти усилия, многие молодые китаянки по-прежнему не решаются заводить детей из-за высокой стоимости ухода за ними, опасений по поводу сохранения своей работы и неопределенного будущего в условиях замедления роста второй по величине экономики мира.

"В прошлом меньшее по численности население считалось лучшим, теперь его сокращение вызывает чувство страха", - констатирует демограф И. По его мнению, решение Китая запретить усыновление детей иностранцами является частью реакции Пекина на разрастающийся демографический кризис. В условиях стареющего населения количество международных усыновлений в КНР в последние несколько лет неуклонно падало.

В последние годы власти отдают предпочтение внутренним усыновлениям, отмечается в комментарии, опубликованном в Global Times, государственном китайском таблоиде. Поскольку на долю внутренних сейчас приходится почти 90% всех усыновлений в Китае, в статье говорится, что прекращение иностранных усыновлений стало "неизбежным шагом".

Заявки на усыновление остаются в подвешенном состоянии

После решения властей КНР остается неясным, что будет с иностранными семьями, годами ожидающими решения по своим заявлениям. В телефонном разговоре с американскими дипломатами в Китае представитель Пекина объяснил, что заявления прекратят обрабатывать "на любой стадии" - за исключением тех, которые подпадают под исключение, сообщило 6 сентября в агентство Associated Press.

В свою очередь, МИД Китая заявил, что исключения будут допускаться только в случаях "усыновления ребенка или пасынка кровными родственниками одного поколения, которые находятся в пределах трех поколений иностранцев, приехавших в Китай для усыновления".

Во время пандемии ковида Китай ввел ограничения на поездки и приостановил международные усыновления. С 2020 по 2022 год ни один китайский ребенок не был отправлен в США, а в 2023 году, согласно официальной американской статистике, из КНР было усыновлено всего 16 детей.

Из-за приостановки усыновлений во время пандемии многие иностранные семьи, которым подобрали китайского ребенка, ждут завершения процедуры по меньшей мере четыре года. Такое же разочарование испытывают и дети в Китае, ожидающие отъезда в приемные семьи. Один из китайских диссидентов, ведущий популярный аккаунт в X, поделился несколькими скриншотами постов в китайских соцсетях, написанных "сотрудниками, работающими в соответствующей сфере". Аккаунты этих источников были анонимизированы.

Один из постов гласил: "Эти дети в Китае... Они знают, что есть семьи, которые ждут, чтобы забрать их к себе. Они получали подарки на дни рождения и Рождество, одежду, семейные фотографии, письма, а некоторые даже звонили по FaceTime, но теперь все это прервано. Мы будем писать послам, правительственным чиновникам и другим людям, чтобы узнать, что еще можно сделать. И молиться, чтобы двери были открыты".