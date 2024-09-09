Кто и почему усыновляет детей во время войны в Украине

За последние два года в Украине увеличилось количество усыновлений. Кто и почему идет на этот шаг во время войны - в статье DW.

"Я поняла, что мне будет очень тяжело самой и что где-то есть маленький ребенок, который так же один. Он нуждается в маме, доме и всем, что может дать семья. А у меня есть любовь и потребность о ком-то заботиться. Я могу спасти этого ребенка, а он спасет меня", - рассуждает жительница Сум Ольга.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину она осталась без сына - 27-летнего Максима, защищавшего Мариуполь в рядах полка "Азов". Девять месяцев мать искала сына среди пленных. "Тогда я по-настоящему поняла, что такое быть самой. Я пожалела, что у меня только один сын. Если бы у нас была большая семья, у меня была бы поддержка", - вспоминает Ольга. Так она начала думать об усыновлении ребенка.

После похорон сына Ольга решила, что будет усыновлять девочку - ведь мальчик может напоминать ей о погибшем Максиме. Она обратилась в службу по делам детей, подала заявление и необходимые документы, получила статус кандидата на усыновление. После этого прошла обучение в центре социальных служб. Уже год женщина стоит в очереди на знакомство с ребенком. "Получается, что нужно очень долго ждать. В заведениях много детей, но не все они имеют статус на усыновление, - констатирует женщина. - Это трудно - когда уже представляешь этого ребенка. Смотришь, какие книги купить, какую куклу. Еще не знаешь, какой будет эта девочка, но уже ждешь ее”.

Девять месяцев на усыновление ребенка

В первый год полномасштабного вторжения количество усыновлений уменьшилось, сообщил глава Национальной социальной сервисной службы Василий Луцик. В 2022 году украинцы усыновили 752 ребенка. Однако вскоре статистика начала увеличиваться - 925 усыновленных детей в 2023 году и почти 600 в этом полугодии. Среди усыновленных детей - трехлетний Богдан. Уже две недели он живет во Львове, в семье Татьяны, ее мужа и двух их детей - 14-летнего сына на 12-летней дочери. "Мы всегда хотели быть большой семьей, - рассказывает женщина. - Мне кажется, что так начинаются все истории об усыновлении".

Трехлетний Богдан уже две недели живет во Львове в семье Татьяны Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Есть ощущение, что ты делаешь недостаточно для своей страны, - продолжает Татьяна. - Родить еще одного ребенка, привести его в мир, где падают ракеты? Или помочь тому, у которого с рождения не сложилось с семьей? Мы можем поделиться и дать ребенку то, чего у него никогда не было".

Процесс усыновления Богдана длился девять месяцев. "Символично", - отмечает Татьяна. Как и Ольга, она ожидала ребенка, которого предложит служба по делам детей. Но затем начала искать сама, во всеукраинской базе сирот и в соцсетях, где и наткнулась на сообщение о Богдане, эвакуированном в Ивано-Франковскую область из приюта на Харьковщине. Уже во время первой встречи мальчик пошел на контакт, вспоминает женщина. "Он резвый, открытый, веселый", - добавляет женщина. Следующие несколько месяцев семья посещала Богдана. Через несколько месяцев супруги получили судебное решение об усыновлении и забрали ребенка домой.

Изменения в процедуре усыновления

В начале полномасштабного российского вторжения Украина запретила усыновление украинских детей иностранцами. А сама процедура усыновления, доступная для украинцев, была усложнена из-за перебоев в работе судов и служб по делам детей. Однако уже летом 2022 года она возобновилась, рассказывает Дарья Касьянова, программный директор неправительственной организации "СОС Детские городки Украины", которая занимается сиротами.

Из-за полномасштабной войны детские дома эвакуировали не только в более безопасные регионы Украины, но и за границу. Находящихся за рубежом детей было невозможно усыновить даже украинцам. Это изменилось только в июне этого года. "Усыновители ждали таких изменений, ведь заведения не возвращаются в Украину", - отмечает Касьянова. Ее организация финансово поддерживает семьи, которые хотят усыновить ребенка из приюта, эвакуированного за границу. Для этого люди должны познакомиться с ребенком онлайн, а потом посетить ребенка за границей. "К нам уже обратилось почти 60 семей, которым мы оплатили поездки в разные страны - Польшу, Германию, Турцию, Австрию, Швейцарию", - перечисляет программный директор организации.

Однако, по ее словам, не все страны, в которые эвакуированы украинские дети, приветствуют их возвращение домой и иногда тормозят этот процесс. "Мы понимаем, с чем это связано, - говорит Касьянова. - Даже когда страны готовы возвращать детей, вмешиваются международные правозащитные общественные организации, которые задают вопросы - будут ли эти дети в безопасности?".

Прибытие в Берлин детей-сирот из Одессы, март 2022 года. Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Возвращение сирот из-за границы

Среди тех, кто ожидает разрешения забрать украинскую сироту из-за границы, - семья Виктории, которая вместе с мужем и четырехлетней дочерью переехала из Запорожья в один из городов на западе Украины.

Еще до начала полномасштабного вторжения семья хотела еще одного ребенка и планировала усыновить его, говорит Виктория. В 2023 году они с мужем собрали и подали все необходимые документы и в начале этого года получили статус усыновителей. В базе сирот Виктория натолкнулась на пятилетнюю девочку - она ​​была эвакуирована из Одессы в Литву. Ее в свое время изъяли из неблагополучной семьи, лишенной родительских прав. Выяснилось, что у нее есть десятилетняя сестра, которая была изъята раньше и находилась в другом приюте, - ее эвакуировали в Польшу. Но при устройстве в новую семью детей нельзя разлучать.

После онлайн-знакомства женщина посетила девочек в Польше и Литве. "Старшая очень хочет семью. Она знает, что это такое. Ее изъяли, когда она была более-менее взрослой. А младшая была совсем маленькой. Она даже не знала, что у нее старшая сестричка", - рассказывает Виктория. Чтобы вернуть девочек в Украину и здесь их усыновить, Виктория сначала получила статус их опекуна. Теперь национальная сервисная служба должна согласовать возвращение детей и передать эту информацию консулам, объясняет Виктория. "Дети растут. Чем дольше продолжается война, тем старше они становятся и тем меньше шансов, что они попадут в семью", - рассуждает женщина.

Недостатки в процедуре усыновления

"Дети должны жить в украинских семьях, - соглашается Наталья Ибрагимова, директор Киевского областного центра социальных служб, который проводит обучение для усыновителей. - Родители сами решат, как защитить своего ребенка. А ребенок будет знать, что о нем заботится мать и отец, а не воспитатели".

По ее словам, за время полномасштабного вторжения процедура усыновления претерпела и негативные изменения. К примеру, ранее центры социальных служб выдавали кандидатам в усыновители, прошедшим обучение, справки с развернутой характеристикой семьи и рекомендациями по детям, которых она может принять. Эту справку учитывали службы по делам детей, когда искали детей для этих кандидатов. Однако после недавних изменений в законодательные акты центры социальных служб имеют право только сделать вывод, могут ли кандидаты быть усыновителями. По мнению Ибрагимовой, это было сделано в интересах взрослых, но не детей, которые могут быть устроены в семью, не способную с ними справиться.

Кроме того, директор Киевского областного центра социальных служб не поддерживает еще одно нововведение - временное устройство детей в семью кандидатов в усыновители на время, пока идет процедура. По ее словам, суд может отказать кандидатам в усыновители, и это травмирует ребенка, который уже несколько месяцев прожил дома у этого человека. "Ребенок уже был однажды обманут своими биологическими родителями", - добавляет Ибрагимова.

Злоупотребление усыновлением

Усыновление сирот, обычно с инвалидностью, психологическими травмами и задержкой в развитии, - чрезвычайно ответственный шаг, отмечает директор Киевского областного центра социальных служб. В своей работе она сталкивалась со случаями, когда семьи возвращали усыновленного ребенка, потому что он оказался слишком трудным для них. Ибрагимова считает, что таких случаев станет больше после окончания войны. Ведь, по ее наблюдениям, некоторые мужчины злоупотребляют усыновлением, чтобы избежать мобилизации или уволиться из армии. "Из ста кандидатов процентов 40 – это люди, которые действительно хотят детей", – отмечает Ибрагимова. По ее словам, подлинные намерения могут выявить психологи во время обучения кандидатов.

"Усыновление - не быстрый процесс", - отвечает на это Виктория, чья семья ждет детей из Литвы и Польши. Женщина говорит, что слышала пренебрежительные комментарии, когда только подавала документы на усыновление. Она убеждена, что чиновники не предлагали ей детей, ведь считали, что ее муж хочет использовать усыновление для избежания мобилизации.

Татьяна и Богдан, август 2024 года. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Татьяна, которая вместе с мужем усыновила трехлетнего Богдана, столкнулась с этим предубеждением во время судебного процесса по усыновлению. Тогда, по ее словам, судья попросил доказать, что семья, которая уже имеет двоих детей, усыновляет еще одного ребенка не для того, чтобы мужчина демобилизовался - он служит в ВСУ с самого начала полномасштабного вторжения. "Я сказала, что мой муж служил в 2015 году и сознательно пошел служить 24 февраля, а я - здоровая женщина, которая могла бы родить третьего ребенка с целью демобилизации мужа, - вспоминает Татьяна. - Это неприятно, но, пожалуй, чем-то обусловлено".

Ее муж брал отпуск, чтобы познакомиться с Богданом в приюте. Уже тогда, по словам Татьяны, мальчик привязался к нему и стал называть папой. Теперь, когда Богдан привыкает к новому дому, мужчина начал процесс увольнения со службы. Ведь хочет быть с семьей и имеет на это право, подчеркивает женщина.