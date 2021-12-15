 Госдума приняла в первом чтении расширение ″закона Димы Яковлева″ | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Госдума приняла в первом чтении расширение "закона Димы Яковлева"

Законопроект распространяет на всех иностранцев возможность введения санкций за нарушение прав россиян. Поправки не касаются усыновления российских сирот.

Заседание Госдумы РФ

Заседание Госдумы РФ

Государственная дума РФ одобрила поправки к так называемому "закону Димы Яковлева", позволяющие распространять штрафные меры на любых иностранцев, нарушающих права россиян. Документ принят в первом чтении в среду, 15 декабря. Он предусматривает расширение таких санкций, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых активов в РФ и запрет на сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, речь идет о приостановлении деятельности компаний, контролируемых оказавшимся в черном списке иностранцем.

При этом в пояснительной записке подчеркивается, что изменения не касаются иностранного усыновления. Этот запрет будет "по-прежнему распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства", указывается в далее. Ранее об этом заявляли также в профильном комитете.

Между тем в МИД РФ сообщили, что  будут вести списки иностранцев, в отношении которых введены санкции за нарушения прав и свобод россиян. "МИД как ведомство эти списки будет вести. Естественно, и депутаты Госдумы, и сенаторы, и члены Общественной палаты могут предлагать, так скажем, кандидатуры, которые на их взгляд могут быть внесены в эти списки", - заявил замглавы ведомства Евгений Иванов на заседании Думы. По его словам, данные списки будут обнародованы, чтобы "иностранцы, которые занимаются подобными вещами, понимали последствия и видели".

Поправки внесены правительством

Поправки были внесен в парламент правительством 2 июня и предусматривают распространение ряда положений "закона Димы Яковлева" на всех иностранцев и лиц без гражданства. В настоящее время норма касается только граждан США. Авторы проекта в пояснительной записке подчеркнули, что "нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США".

Согласно поправкам, санкции могут быть введены, если человек причастен к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека"; совершил преступление против россиян, находящихся за рубежом, или помог людям, совершившим преступления против россиян, уйти от ответственности. Штрафные меры возможны, если иностранец причастен к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ, вынес "необоснованные и несправедливые приговоры" в отношении россиян осуществлял "необоснованное юридическое преследование" россиян или принял "необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы" российских граждан и организаций.

Поправки к "закону Димы Яковлева", принятые в 2020 году, позволили властям России признавать "иностранными агентами" практически любого гражданина РФ. "Закон Димы Яковлева" был принят в 2012 году в качестве ответа на американский "акт Магнитского".

Смотрите также:

  • На Путина надевают венок, над которым написано триумф

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен?

    Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.

  • Путин стоит возле стены, на которой нарисованы поднятые в победном приветствии руки

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам к конституции: победа Путина?

    Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Путин предлагает медведю прыгнуть через круг с огнем в избирательную урну, на которой написано 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Памфилова стоит возле урны, на которой написано ящик пандоры

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел

    Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина

    Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит

    Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

  • Памфилова стоит возле урны, на которой написано ящик пандоры

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

  • Путин предлагает медведю прыгнуть через круг с огнем в избирательную урну, на которой написано 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Путин, у которого вместо одной ноги утиная лапа

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина

    Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

  • На динозавров сверху падает горящая урна для голосования

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

    На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между двух команд (голосовать против и не ходить голосовать), которые перетягивают канат

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции

    Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

  • Путин в скафандре из-под земли призывает россиян прийти на голосование 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха

    Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между волнами коронавируса с урной для голосования у руках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ?

    В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

  • Из книги конституция вылетают слова поправка

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Кому от поправок к Конституции России плохо стало?

    Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

  • Путин, скрутившийся в цифру 0

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда

    Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

  • Путин лежит на подушка, которые уложены на книге с надписью конституция

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ?

    В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Человек выступает с трибуны с предложением

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян?

    Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

  • На столе лежит книга, на которой написано конституция, все в дырках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Что станет с Конституцией России после предложений Путина

    Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 24:59

Чулпан Хаматова в программе "Немцова.Интервью": Есть миф, что я обласкана властью

Аудио- и видеофайлы по теме

Каринна Москаленко в программе "Немцова.Интервью": Конституцию надо защищать и от тех, кто на ней клялся  

Немецкие СМИ: Потерянные дети и алкогольный туман  

Реклама

Самые читаемые

18 лет тюрьмы. Что о приговоре Тихановскому говорят в Беларуси и ЕС  

Задержания в A1, Hyundai, EPAM. Какой сигнал бизнесу шлет Лукашенко?  

Археологическая сенсация: недалеко от Берлина нашли золото кельтов  