Госдума приняла в первом чтении расширение "закона Димы Яковлева"

Государственная дума РФ одобрила поправки к так называемому "закону Димы Яковлева", позволяющие распространять штрафные меры на любых иностранцев, нарушающих права россиян. Документ принят в первом чтении в среду, 15 декабря. Он предусматривает расширение таких санкций, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых активов в РФ и запрет на сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, речь идет о приостановлении деятельности компаний, контролируемых оказавшимся в черном списке иностранцем.

При этом в пояснительной записке подчеркивается, что изменения не касаются иностранного усыновления. Этот запрет будет "по-прежнему распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства", указывается в далее. Ранее об этом заявляли также в профильном комитете.

Между тем в МИД РФ сообщили, что будут вести списки иностранцев, в отношении которых введены санкции за нарушения прав и свобод россиян. "МИД как ведомство эти списки будет вести. Естественно, и депутаты Госдумы, и сенаторы, и члены Общественной палаты могут предлагать, так скажем, кандидатуры, которые на их взгляд могут быть внесены в эти списки", - заявил замглавы ведомства Евгений Иванов на заседании Думы. По его словам, данные списки будут обнародованы, чтобы "иностранцы, которые занимаются подобными вещами, понимали последствия и видели".

Поправки внесены правительством

Поправки были внесен в парламент правительством 2 июня и предусматривают распространение ряда положений "закона Димы Яковлева" на всех иностранцев и лиц без гражданства. В настоящее время норма касается только граждан США. Авторы проекта в пояснительной записке подчеркнули, что "нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США".

Согласно поправкам, санкции могут быть введены, если человек причастен к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека"; совершил преступление против россиян, находящихся за рубежом, или помог людям, совершившим преступления против россиян, уйти от ответственности. Штрафные меры возможны, если иностранец причастен к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ, вынес "необоснованные и несправедливые приговоры" в отношении россиян осуществлял "необоснованное юридическое преследование" россиян или принял "необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы" российских граждан и организаций.

Поправки к "закону Димы Яковлева", принятые в 2020 году, позволили властям России признавать "иностранными агентами" практически любого гражданина РФ. "Закон Димы Яковлева" был принят в 2012 году в качестве ответа на американский "акт Магнитского".

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