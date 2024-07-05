Китай жаждет нового мирового порядка. ШОС поможет?

"Ni hao, huan ying!" - "Здравствуйте, добро пожаловать!", - так приветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своего коллегу Си Цзиньпина в аэропорту Астаны. 71-летний Токаев всего на месяц старше председателя КНР и свободно говорит по-китайски. С 1985 по 1991 год он был советским дипломатом в Пекине. Впрочем, оба политика прекрасно понимают друг друга не только на языковом уровне. Си и Токаев имеют общие политические интересы.

В Астане 3-4 июля прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо принимающего встречу Казахстана, в ШОС входят Китай и Россия, а также Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.

Первая многосторонняя инициатива Китая

Изначальными целями создания ШОС были, среди прочего, укрепление взаимного доверия и сокращение военного присутствия в приграничных регионах после распада Советского Союза. "ШОС возникла на базе первой многосторонней инициативы Китая в 1996 году, - говорит Эберхард Зандшнайдер (Eberhard Sandschneider), партнер аналитического центра Berlin Global Advisor. - Когда стало ясно, что это хорошо работает с тремя центральноазиатскими странами и Российской Федерацией, ШОС была институционализирована в 2001 году".

Позже при лидерстве Китая и России задачи организации расширились и стали включать в себя борьбу с терроризмом. Например, Пекин хочет вместе с соседними странами бороться с "терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Здесь проживает преимущественно мусульманское меньшинство уйгуров, которых Пекин обвиняет в совершении террористических актов в стране.

Для Китая эта тема актуальна как никогда. Центральное правительство видит угрозу в Исламском движении Туркестана, выступающем за независимость Восточного Туркестана в Синьцзяне. ООН и ЕС признали это движение террористической организацией в 2002 году. Джихадисты также активны в Центральной Азии, Афганистане и Пакистане, где нашли убежище и множество других экстремистских группировок и где государственные границы трудно контролировать из-за гористой местности.

Си Цзиньпин против "вмешательства извне"

Но Китай хочет большего. Уже на переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 3 июля, их второй личной встрече за последние шесть недель, стало ясно, что Китай связывает с ШОС далекоидущие планы. "Учитывая постоянно меняющуюся международную обстановку, мы должны стремиться защищать законные права и интересы стран и сохранять основные нормы международных отношений", - заявил глава КНР.

Уже на следующий день, 4 июля, на пленарном заседании саммита Си Цзиньпин выразился яснее: "Мы должны совместно противостоять вмешательству извне, поддерживать друг друга, заботиться о делах друг друга и крепко держать в своих руках будущее и судьбу наших стран, а также мир и развитие в регионе". Председатель КНР хочет иметь региональный альянс, который бы занимался более широким кругом вопросов. В итоговом коммюнике саммита в Астане упоминались экономика, обеспечение цепочек поставок, цифровая экономика и энергетическая безопасность, вплоть до культурного обмена и искусственного интеллекта.

При этом ШОС хочет избежать впечатления создания нового геополитического блока. В коммюнике саммита подчеркивается, что организация не является блоком и не направлена против третьих сторон. "ШОС нацелена на практическое сотрудничество. Чем сильнее влияние организации, тем более представительна и заметна она на Глобальном Юге. При этом Китай выполняет функцию ориентира, показывая центральноазиатским странам, как достигать экономического консенсуса несмотря на политические разногласия", - говорит Лю Цинбинь из Йокогамского государственного университета в Японии.

ШОС, БРИКС - кто следующий?

"ШОС является лишь одной из нескольких многосторонних инициатив, которые, - хотя сейчас на переднем плане и стоит Россия - на деле поддерживаются Китаем. Например, инициатива "Один пояс - один путь", БРИКС с пятью новыми членами с 2024 года или Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), зона свободной торговли в Тихоокеанском регионе", - перечисляет эксперт по Китаю Зандшнайдер в интервью DW. "Китай последовательно создает на глобальном уровне альтернативные организации, к участию в которых привлекают дружественные КНР страны. Это, как правило, автократии, которые имеют явно антизападный характер".

Саммит ШОС 3-4 июля в Астане: "автократии, которые имеют явно антизападный характер" Фото: Sergei Savostyanov/Tass/dpa/picture alliance

Сегодня многие, в том числе и на Западе, понимают, что существующий мировой порядок устарел, говорит Зандшнайдер: "Это связано не только с этими объединениями автократий вокруг Китая, но и с внутренними политическими событиями в США и нынешним состоянием Европейского Союза. Поэтому в некоторых головах возникает желание попробовать, по меньшей мере, бросить вызов доминированию Запада, если не полностью оттеснить его на задний план".

Между тем в Астане ШОС приветствовала нового участника - в организацию 4 июля была принята Беларусь, еще один союзник Пекина и Москвы у границ ЕС. С Минском у Пекина сейчас, похоже, особенно тесные связи: младший сын Александра Лукашенко, Николай, родившийся в 2004 году, сейчас изучает биологию в Китае в элитном Пекинском университете.