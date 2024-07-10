Беларусь вошла в ШОС и проводит учения с КНР: что это значит

Беларусь стала членом ШОС, а затем в стране начались военные учения с Китаем. Что это означает и является ли серьезным изменением внешнеполитического курса? DW поговорила с экспертами.

Беларусь стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля 2024 года. "Я отношу это к победам белорусской дипломатии. Несмотря на токсичность Лукашенко и опасения из-за санкций, Беларусь вступила в ШОС. На мой взгляд, здесь интересы власти и страны совпадают", - считает старший исследователь Центра новых идей, экс-дипломат Павел Мацукевич.

ШОС была создана в 2001 году. Изначально в нее входили Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Целью организации было решение приграничных проблем, затем на первый план вышли вопросы безопасности. Сейчас членами организации также являются Индия, Пакистан, Иран и Беларусь.

Зачем Беларуси ШОС, идет ли речь только о сотрудничестве в сфере безопасности и что означают военные учения с новым союзником Китаем, DW спросила у экспертов.

Беларусь пытается найти новый противовес РФ

ШОС не предусматривает финансовой поддержки, это, в первую очередь, площадка для переговоров, сходятся во мнении эксперты. "Это интенсивный канал для коммуникаций. По линии ШОС проходят заседания глав государств, правительств, есть возможность на полях саммитов лоббировать двусторонние вопросы", - перечисляет Павел Мацукевич.

Павел Мацукевич считает, что сотрудничество с ШОС сейчас в интересах Беларуси Фото: Privat

До 2020 года Беларусь развивала отношения с Китаем, Индией, но вторым по значению торговым партнером после России был Евросоюз. "Многовекторность была бы оптимальным вариантом и не возникло бы конфликтов, потому что ШОС тоже работает с Евросоюзом", - говорит экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

Но режим сделал страну изгоем на Западе, экономика и бизнес вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Беларусь заменяет Азией Европу, говорит экономист, оставаться зависимыми только от России - опасно.

"Санкции сработали, в 2022 году экономика Беларуси просела. Чиновники перестроились на Россию, но надо искать и другие рынки", - поясняет Лузгина. С одной стороны, сейчас в экономике Беларуси вроде бы все хорошо, но она почти полностью завязана на Россию. Власти хотят найти альтернативу на случай, если в РФ что-то случится - а ее экономика находится в условиях высоких рисков, говорит экономист.

"Брак по расчету" и поиск "номера два"

Теперь власти Беларуси выстраивают политические, экономические, культурные отношения с азиатским регионом, в первую очередь - с Китаем. Раньше декларировалась многополярность, сейчас "осталось только направление на Восток", констатирует экономист. Вступление в ШОС укладывается в эту политику.

Отношения Беларуси и Китая развивались и до 2020 года, но в последнее время стали еще интенсивнее Фото: Kyodo News/IMAGO

По мнению экс-дипломата Павла Мацукевича, оно становится своего рода трамплином для вступления в БРИКС - союз Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

"Для Беларуси это брак по расчету. Рынок ЕС закрыт, доступ к портам закрыт. Мы можем пользоваться только инфраструктурой России, Ирана, торговать со странами "третьего мира". Поэтому идем в другие клубы или организации", - говорит экс-дипломат Павел Мацукевич. По его словам, "можно по-разному относиться к ШОС и БРИКС, считать их клубами стран "третьего мира", но "туда полно заявок на вступление". "Это не гарантия светлого будущего, но и говорить, что организации "ни о чем", я бы не стал", - уточняет Павел Мацукевич.

По его мнению, и вступление в ШОС, и БРИКС - тоже попытки снизить зависимость от России. "Лукашенко рассчитывает, что он будет "продавать" свою поддержку при необходимости России, Китаю или Индии в обмен на что-то", - говорит Павел Мацукевич.

Место Китая в экономике РБ: покупаем больше, чем продаем

По мнению экс-дипломата, Китай становится для Беларуси "явным номером два" после России. "Внешнеэкономически - уже, а теперь - внешнеполитически. Это страна, отношения с которой позволяют все еще считать Беларусь независимым государством", - говорит экс-дипломат.

Но что происходит в экономических отношениях Беларуси и Китая? Власти РБ рапортуют, что торговля растет, и это правда. Но в цифрах все не так радужно: "В торговле устойчивое отрицательное сальдо, то есть импорт в Беларусь сильно перекрывает экспорт. Что мы поставляем?Калийные удобрения, которые шли на Запад. Продукты питания", - говорит экономист Анастасия Лузгина.

Импорт из Китая сейчас больше, чем белорусский экспорт в Китай, и ситуация сохранится, полагает экономист Анастасия Лузгина Фото: Privat

В 2023 году импорт из Китая в Беларусь составил 5,8 млрд долларов (13,5 процентов в общем объеме импорта), а экспорт в Китай - 2,6 млрд, из которых половину составляли минеральные удобрения, приводит цифры экономист.

Из-за сокращения торговли с ЕС Беларусь переключилась на китайскую технику, автомобили, потребительские товары. Облегчили ввоз, например, медтехники из Китая. "Импорт технологий из Китая позволяет если и не развиваться вместе с ЕС, то не сильно отставать", - говорит Лузгина.

С экспортом - сложнее: "Калий под санкциями, а другие товары Китаю не нужны. Технику, машины, оборудование они производят не хуже, даже лучше. Мы уже больше получаем от них. Поэтому отрицательное сальдо, думаю, в ближайшие годы сохранится", - высказывает мнение экономист.

Уравновесить Россию пока не получается

"РФ занимает лидирующую позицию по экспорту, импорту, инвестиционным проектам, кредитам, - перечисляет Анастасия Лузгина. - На Россию приходится примерно 70 процентов внешней торговли Беларуси. На Китай - до 10%. То есть, он номер два, но маленький, с большим отрывом от первого".

Наладить прочные связи сложно не только в силу географии, но и культурной разницы. "Польша, Литва, Германия недалеко, есть исторические связи. Китай, Индия - далеко, там другой стиль даже ведения бизнеса, переговоров. Надо привыкать, приспосабливаться, и не всегда получается", - говорит Лузгина.

Военные учения с Китаем как показатель отношений

После принятия Беларуси в ШОС, с 8 июля 2024 года начались белорусско-китайские антитеррористические учения"Атакующий сокол". Военные проведут ночное десантирование, преодолеют водные преграды и отработают действия в населенном пункте. Учения продлятся до 19 июля.

Белорусско-китайские антитеррористические учения "Атакующий сокол" проходят с 8 по 19 иля под Брестом Фото: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

Впервые подобные учения прошли в 2018 году в китайском Цзинане. Сейчас маневры проходят на полигоне "Брестский", что в 2,8 км от границы с Польшей и 28 км - от Украины.

"Я бы не связывал принятие страны в ШОС и учения. Для их подготовки требуется время, это не решается сегодня на завтра. Но сам факт, что в Беларуси проводятся совместные учения с Китаем, я лично приветствую. Было бы неплохо, если бы приезжали польские военные и в Витебской области учились с белорусами, а также британцы, американцы", - говорит Павел Мацукевич.

По его словам, с 2016 по 2020 годы Беларусь вела диалог с НАТО, приглашала наблюдателей на учения, в том числе совместные с РФ, потому что они "всегда вызывают напряжение у соседних стран".

Нынешние же маневры могут вызвать напряжение скорее у России, полагает эксперт. "В Беларуси, которая является сферой ее влияния, проходят учения с участием китайских военных. Я бы смотрел на это как на некий элемент оспаривания российской сферы влияния, хотя не думаю, что Китай сейчас на это претендует. Учения - скорее доказательство того, насколько интенсивны белорусско-китайские отношения, они сейчас охватывают все сферы", - говорит Мацукевич.