Приверженцы ислама живут более чем в 120 странах мира. Общее их число превышает 1,5 миллиарда человек.

Ислам (мусульманство, магометанство) - одна из мировых религий, число ее приверженцев превышает 1,5 миллиарда человек в более чем 120 странах мира. Почти в 30 государствах ислам является государственной или официальной религией. Между последователями основных направлений ислама - суннитами и шиитами - имеются непреодолимые теологические разногласия, доходящие порой до вооруженных конфликтов.