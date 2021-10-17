Приверженцы ислама живут более чем в 120 странах мира. Общее их число превышает 1,5 миллиарда человек.
Ислам (мусульманство, магометанство) - одна из мировых религий, число ее приверженцев превышает 1,5 миллиарда человек в более чем 120 странах мира. Почти в 30 государствах ислам является государственной или официальной религией. Между последователями основных направлений ислама - суннитами и шиитами - имеются непреодолимые теологические разногласия, доходящие порой до вооруженных конфликтов.
Экс-заместитель главы МИД Афганистана Джавед Лудин уверен, что миллиарды международной помощи стали проблемой для нищей страны. При этом, как отметил бывший чиновник, "огромную роль играли семейные связи". "Талибан" озлоблен, уверен Джавед Лудин. В талибах, по его мнению, "сидит глубокая жажда мести, которой они дадут волю". При этом вопрос как прокормить население, Талибан отдаст на волю Аллаха.
"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.
После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
Экономический кризис в Афганистане нарастает. Накопления у людей тают, а снять деньги практически невозможно. Талибы практически парализовали банковскую систему, запретив выводить доллары за пределы страны. Кроме того, основная масса продуктов питания в Афганистан импортируется. Закрытие банков и валютные ограничения уже привела к росту цен. Кроме того, в стране растет уровень безработицы.
Многие солдаты германского бундесвера, побывавшие в Афганистане, до сих пор страдают от посттравматического синдрома. Сослуживцев, получивших психологические травмы, поддерживают отставные военные.
Как западным странам и мировому сообществу строить отношения с талибами? С исламистским движением, которое до сих пор признано многими государствами как террористическое. Вот что думает по этому поводу эксперт по Афганистану Андрей Серенко. Интервью DW
Мы особо обращаем внимание на то, что замгенсека НАТО Мирча Джоанэ дал интервью DW еще в середине июля, за несколько недель до того, как Афганистан, включая Кабул, перешел под контроль "Талибана". Как в Североатлантическом альянсе тогда оценивали ситуацию в стране? Считали ли в НАТО возможным триумф талибов? И допускал ли Альянс, что армия и правительство сдадутся практически без боя?