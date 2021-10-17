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Ислам

Приверженцы ислама живут более чем в 120 странах мира. Общее их число превышает 1,5 миллиарда человек.

Ислам (мусульманство, магометанство) - одна из мировых религий, число ее приверженцев превышает 1,5 миллиарда человек в более чем 120 странах мира. Почти в 30 государствах ислам является государственной или официальной религией. Между последователями основных направлений ислама - суннитами и шиитами - имеются непреодолимые теологические разногласия, доходящие порой до вооруженных конфликтов.

DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ислам в Турции: что угрожает секуляризму 17.10.2021

Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.

Flowers and candles are placed at a memorial after a man killed several people on Wednesday afternoon, in Kongsberg, Norway, Thursday, Oct. 14, 2021. The bow-and-arrow rampage by a man who killed five people in a small town near Norway's capital appeared to be a terrorist act, authorities said Thursday, a bizarre and shocking attack in a Scandinavian country where violent crime is rare. Police identified the attacker as Espen Andersen Braathen, a 37-year-old Danish citizen, who was arrested on the street Wednesday night. (AP Photo/Pal Nordseth)

Психиатрическая экспертиза стрелка из Конгсберга продлится месяцы 14.10.2021

Полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве людей из лука дал признательные показания, но его мотив остается неясным. Вопрос о психическом здоровье задержанного следствие считает одним из главных.

Талибы жаждут мести, или Как миллиарды международной помощи стали проблемой для нищего Афганистана 14.10.2021

Экс-заместитель главы МИД Афганистана Джавед Лудин уверен, что миллиарды международной помощи стали проблемой для нищей страны. При этом, как отметил бывший чиновник, "огромную роль играли семейные связи". "Талибан" озлоблен, уверен Джавед Лудин. В талибах, по его мнению, "сидит глубокая жажда мести, которой они дадут волю". При этом вопрос как прокормить население, Талибан отдаст на волю Аллаха.

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021) 14.10.2021

Подозреваемый - 37-летний датчанин, исповедующий ислам. Он уже находился в поле зрения полиции из-за подозрений в радикализации. Следствие не исключает террористическую подоплеку.
Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

Полиция считает терактом нападение на жителей норвежского Конгсберга 14.10.2021

Принявший ислам датчанин, подозреваемый в нападении на жителей норвежского Конгсберга, был известен полиции в свете возможной радикализации.

Провал США в Афганистане: американский генерал дал жесткую оценку миссии Вашингтона на Гиндукуше 07.10.2021

"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.

Как живется беженцам в Афганистане (05.10.2021) 05.10.2021

После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Снять деньги практически невозможно: из-за талибов экономика Афганистана оказалась на грани коллапса (04.10.2021) 04.10.2021

Экономический кризис в Афганистане нарастает. Накопления у людей тают, а снять деньги практически невозможно. Талибы практически парализовали банковскую систему, запретив выводить доллары за пределы страны. Кроме того, основная масса продуктов питания в Афганистан импортируется. Закрытие банков и валютные ограничения уже привела к росту цен. Кроме того, в стране растет уровень безработицы.
Swedish artist Lars Vilks known for his drawing of the prophet Muhammed is awarded with the Danish 'freedom of the press' award on March 14, 2015 in Copenhagen. AFP PHOTO / SCANPIX DENMARK / David Leth Williams +++DENMARK OUT (Photo credit should read DAVID LETH WILLIAMS/AFP via Getty Images)

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции в ДТП 04.10.2021

На шведского художника Ларса Вилкса, изобразившего собаку с головой пророка Мухаммеда, охотились боевики "Аль-Каиды". Его дом пытались поджечь, за его голову была назначена награда.

Как Пакистан реагирует на захват талибами власти в Афганистане? 15.09.2021

На протяжении двух последних десятилетий, пока велась борьба с радикальным исламским движением "Талибан", соседний Пакистан отрицал, что оказывает ему поддержку. А что сейчас? Репортаж DW из Пакистана.

Как школьница в ФРГ хочет спасти своих родственников в Афганистане от репрессий талибов 14.09.2021

Школьница собирает деньги для беженцев, пишет запросы в МИД ФРГ и даже встретилась с кандидатом в канцлеры Германии от социал-демократов.

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021) 07.09.2021

Многие солдаты германского бундесвера, побывавшие в Афганистане, до сих пор страдают от посттравматического синдрома. Сослуживцев, получивших психологические травмы, поддерживают отставные военные.

Почему талибам нельзя верить? Интервью с экспертом по Афганистану Андреем Серенко (01.09.2021) 01.09.2021

Как западным странам и мировому сообществу строить отношения с талибами? С исламистским движением, которое до сих пор признано многими государствами как террористическое. Вот что думает по этому поводу эксперт по Афганистану Андрей Серенко. Интервью DW

Пентагон готовит ответный удар по террористам в Кабуле (27.08.2021) 27.08.2021

Двойной взрыв возле аэропорта Кабула унес жизни 103 человек. В числе убитых - 13 военнослужащих США. Президент Америки Джо Байден пообещал найти виновных и заставить их заплатить за нападение.

Что в НАТО на самом деле говорили об Афганистане и выводе войск за месяц до захвата власти талибами 24.08.2021

Мы особо обращаем внимание на то, что замгенсека НАТО Мирча Джоанэ дал интервью DW еще в середине июля, за несколько недель до того, как Афганистан, включая Кабул, перешел под контроль "Талибана". Как в Североатлантическом альянсе тогда оценивали ситуацию в стране? Считали ли в НАТО возможным триумф талибов? И допускал ли Альянс, что армия и правительство сдадутся практически без боя?

Шок и хаос в Афганистане: что рассказывают те, кого эвакуировали (19.08.2021) 19.08.2021

Эвакуация иностранцев, а также сотрудничавших с ними афганцев продолжается. Многие из них рассказывают о том, что им пришлось пережить ужасные сцены.
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