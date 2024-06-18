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Турция помогла РФ предотвратить новый теракт после "Крокуса"

Жан Рофе
18 июня 2024 г.

По данным газеты Hürriyet, террористы, представляющие ячейку ИГ под названием "Вилаят Хорасан", готовили в Москве вторую атаку после "Крокуса" в переполненном торговом центре.

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Мемориал перед зданием "Крокус Сити Холла" (фото из архива)
Мемориал перед зданием "Крокус Сити Холла" (фото из архива)Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

Спецслужбы Турции предупредили российских коллег о готовившемся втором теракте в Москве после нападения на "Крокус Сити Холл", сообщила турецкая газета Hürriyet во вторник, 18 июня. По ее данным, террористы планировали напасть на переполненный торговый центр, но благодаря вмешательству Анкары атаку удалось предотвратить.

Теракт, как пишет Hurriyet, готовили боевики "Вилаят Хорасан" - афганской ячейки "Исламского государства". Турецкие спецслужбы, которые долгое время отслеживали ее деятельность после нападения на церковь Санта-Мария в Стамбуле в январе 2024 года, допросили ряд лиц и установили контакт с Москвой.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. Согласно официальным данным, жертвами этого теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка ИГ "Вилаят Хорасан". В то же время российское руководство подозревает в причастности к теракту Украину, которая эти обвинения отвергает. Западные страны, включая США и Германию, с самого начала заявляли, что Киев не имеет никакого отношения к случившемуся, а теракт является делом рук террористов из ИГ.

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