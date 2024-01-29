Задержаны два подозреваемых в стрельбе в церкви Стамбула

Задержаны два подозреваемых в стрельбе в церкви Стамбула29 января 2024 г.
После нападения на католический храм в Стамбуле, в результате которого погиб один человек, турецкая полиция задержала двух подозреваемых, скрывшихся с места преступления, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X вечером в воскресенье, 28 января.
На пресс-конференции в Стамбуле Ерликая сообщил, что задержанные являются гражданами Таджикистана и России, полиция проверяет их на возможную связь с джихадистами из группировки "Исламское государство" (ИГ). Эта группировка уже заявила о своей причастности к нападению.
Нападение на церковь Святой Марии
Утром 28 января два человека в масках ворвались в церковь Святой Марии в Стамбуле и застрелили одного человека - 52-летнего гражданина Турции по имени Турсен Джихан. Нападавшим удалось скрыться. По словам главы МВД Турции Али Ерликая, полиция провела обыски по 30 адресам, всего по подозрению в причастности к нападению были задержаны 47 человек.
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