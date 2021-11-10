Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?