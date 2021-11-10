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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Инвестиции".
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Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.
На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?
В ближайшие 5 лет Facebook хочет обеспечить работой по созданию метавселенной 10 тысяч европейцев. "Эти инвестиции - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии", - заявили в интернет-гиганте.
Россияне составляют большинство из более 160 получателей "золотых паспортов" Черногории, имена которых опубликовали власти в Подгорице.
На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?
В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
Хотя Китай является крупным торговым партнером Украины, он не готов идти на риски и развивать экономические проекты без соблюдения особых условий - таковы результаты недавнего исследования.
Под конец своего канцлерства Ангела Меркель довела дело до конца: "Северный поток - 2" достроили. Однако германо-российское экономическое сотрудничество утратило свое былое значение.
Рейтинговое агентство Fitch дает неутешительный прогноз развития экономики Афганистана. Улучшить ситуацию могут лишь иностранные инвестиции, считают эксперты.
После краха Finiko одни ее вкладчики подают заявления в полицию на руководство финансовой пирамиды, а другие начинают кампанию в защиту сооснователя проекта. Почему мнения так разделились - DW.
С 2021 по 2027 годы на сельскохозяйственные цели Евросоюза будут выделены 387 млрд евро. Реформа предполагает активные инвестиции в защиту окружающей среды и борьбу с изменениями климата.
Более двух третей участников опроса ожидают улучшения экономической ситуации в России во втором полугодии. Треть немецких фирм в РФ выступают за незамедлительную отмену санкций против России.
Черногория взяла в долг у Китая миллиард евро - на строительство автомагистрали китайскими же фирмами. Обслуживать кредит страна не может. ЕС в помощи отказал. Китай может получить какой-нибудь объект инфраструктуры.
Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на месторождении золота, которое разрабатывает фирма из Канады. DW - о подоплеке судебной тяжбы, ее возможных последствиях, а также интересах России и КНР.
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