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Инвестиции

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Инвестиции".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
05/11/2021 Cop26 - Glasgow. Demonstrators during the Fridays for Future Scotland march through Glasgow during the Cop26 summit in Glasgow. Picture date: Friday November 5, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63537674

Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа? 09.11.2021

Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Конгресс США принял план развития инфраструктуры на 1,2 трлн долларов 06.11.2021

Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.
16.11.2016 FILE PHOTO - General view of the construction site of the third-generation European Pressurised Water nuclear reactor (EPR) in Flamanville, France, November 16, 2016. REUTERS/Benoit Tessier/File photo

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы 27.10.2021

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?

September 27, 2021, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - Logo of Facebook company is displayed on a smartphone backdropped by visual representation of metaverse. Facebook has announced a $50 million fund that it says will help it develop the metaverse more responsibly. Facebook describes metaverse as ''a set of virtual spaces where you can create and explore with other people who aren't in the same physical space as you'', spread out over a variety of products and services. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Press Wire

Facebook создаст в ЕС 10 тысяч рабочих мест для метавселенной 18.10.2021

В ближайшие 5 лет Facebook хочет обеспечить работой по созданию метавселенной 10 тысяч европейцев. "Эти инвестиции - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии", - заявили в интернет-гиганте.
April 2021 *** Montenegro passport, the author is Radomir Kračković

Черногория обнародовала имена получателей "золотых паспортов" 13.10.2021

Россияне составляют большинство из более 160 получателей "золотых паспортов" Черногории, имена которых опубликовали власти в Подгорице.
5855: Fahnen der EU und Ukraine im Europagebäude des Europäischen Rates in Brüssel. Symbolbild EU-Ukraine. Datum: 05.06.2019 Ort: Brüssel Tags: EU-Ukraine, EU, Ukraine. Autor: Iurii Sheiko

Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому 11.10.2021

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, an ihrem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in der Republik Moldau.

Визит Штайнмайера в Кишинев: о чем Санду просила президента ФРГ 29.09.2021

В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
ARCHIV - 26.08.2015, China, Huaibei: Ein Mitarbeiter einer Bank zählt chinesische Yuang. (zu dpa USA und China streiten auch über Währung vom 10.10.2018) Foto: Woo He/FEATURECHINA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Китайский бизнес в Украине. Только на особых условиях? 24.09.2021

Хотя Китай является крупным торговым партнером Украины, он не готов идти на риски и развивать экономические проекты без соблюдения особых условий - таковы результаты недавнего исследования.
Merkel sagt, die EU-Kommission könne Nord Stream-2 nicht mehr stoppen Jahr/Ort: Moskau, 16.05.2019. Die Karikatur darf nur von DW verwendet werden.

Бизнес с Россией в эру Меркель: два взлета, падение и спорный газопровод 21.09.2021

Под конец своего канцлерства Ангела Меркель довела дело до конца: "Северный поток - 2" достроили. Однако германо-российское экономическое сотрудничество утратило свое былое значение.
Bildnummer: 57004207 Datum: 02.02.2012 Copyright: imago/Xinhua (120202) -- NANGARHAR, Feb. 2, 2012 (Xinhua) -- Afghan women work on a farmland in eastern Nangarhar province of Afghanistan, on Feb. 2, 2012. The overall agricultural production of Afghanistan, the backbone of the national economy, dramatically declined over the past couple of years due to drought as well as persistent fighting and instability in rural areas. (Xinhua/Safi) AFGHANISTAN-NANGARHAR-AGRICULTURE PUBLICATIONxNOTxINxCHN Wirtschaft Landwirtschaft Bauern xns x0x 2012 quer 57004207 Date 02 02 2012 Copyright Imago XINHUA Nangarhar Feb 2 2012 XINHUA Afghan Women Work ON a Farmland in Eastern Nangarhar Province of Afghanistan ON Feb 2 2012 The Overall Agricultural Production of Afghanistan The Backbone of The National Economy dramatically declined Over The Past COUPLE of Years Due to drought As Well As Persistent Fighting and in Rural Areas XINHUA Safi Afghanistan Nangarhar Agriculture PUBLICATIONxNOTxINxCHN Economy Agriculture Farmers xns x0x 2012 horizontal

Вывод войск США обвалит экономику Афганистана на 10 процентов 02.09.2021

Рейтинговое агентство Fitch дает неутешительный прогноз развития экономики Афганистана. Улучшить ситуацию могут лишь иностранные инвестиции, считают эксперты.
Banknote, 1000 russische Rubel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Финансовая пирамида во благо? Кто поможет вкладчикам компании Finiko 13.08.2021

После краха Finiko одни ее вкладчики подают заявления в полицию на руководство финансовой пирамиды, а другие начинают кампанию в защиту сооснователя проекта. Почему мнения так разделились - DW.
ARCHIV - 16.05.2015, Hessen, Niederdorfelden: Mit dem Düngerstreuer am Traktor fährt ein Landwirt im Main-Kinzig-Kreis über ein noch grünes Getreidefeld. Die EU-Staaten haben sich auf eine Reform der milliardenschweren Agrarpolitik verständigt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения об аграрной реформе 25.06.2021

С 2021 по 2027 годы на сельскохозяйственные цели Евросоюза будут выделены 387 млрд евро. Реформа предполагает активные инвестиции в защиту окружающей среды и борьбу с изменениями климата.
20.10.2009 ARCHIV - Ein VW-Mitarbeiter säubert am 20.10.2009 im Volkswagenwerk im russischen Kaluga das Logo eines Volkswagen-Fahrzeug vom Modell Tiguan. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa Volkswagen fährt wegen Absatzkrise Produktion in Russland zurück vom 23.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Опрос: Немецкие фирмы ожидают бума в российской экономике 23.06.2021

Более двух третей участников опроса ожидают улучшения экономической ситуации в России во втором полугодии. Треть немецких фирм в РФ выступают за незамедлительную отмену санкций против России.

Черногория: по уши в долгах перед Китаем (07.06.2021) 07.06.2021

Черногория взяла в долг у Китая миллиард евро - на строительство автомагистрали китайскими же фирмами. Обслуживать кредит страна не может. ЕС в помощи отказал. Китай может получить какой-нибудь объект инфраструктуры.
6560269 28.05.2021 Mining trucks carry gold ore at the Kumtor gold mine in the Issyk-Kul region, Kyrgyzstan. The Kumtor mine is one of the largest western-operated gold mines in Central Asia and the second-highest gold mining operation in the world after Yanacocha gold mine in Peru. Igor Yegorov / Sputnik

Страсти по "Кумтору", или Как поссорился Бишкек с канадскими золотодобытчиками 01.06.2021

Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на месторождении золота, которое разрабатывает фирма из Канады. DW - о подоплеке судебной тяжбы, ее возможных последствиях, а также интересах России и КНР.

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