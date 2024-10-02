Шейхам нравится немецкая химия: Абу-Даби покупает Covestro

Немецкая химическая промышленность переживает нелегкие времена, эта крайне важная для экономики Германии отрасль больше других пострадала от прекращения поставок российского газа, из-за роста цен на энергию и сырье ряд предприятий закрывает отдельные производства и подумывает о переносе других за рубеж.

В этой ситуации 1 октября пришло сообщение, что нефтегазовый концерн из Объединенных Арабских Эмиратов Adnoc покупает компанию Covestro со штаб-квартирой и головным заводом в Леверкузене на Рейне. Это станет крупнейшим прямым капиталовложением инвестора с Ближнего Востока в экономику Германии.

Covestro - компания из биржевого индекса DAX

Первая мысль: шейхи скупают по дешевке немецкие индустриальные мощности. Вторая: они планируют перенести производство из Германии в Персидский залив. Третья: авторитарная арабская страна резко усиливает свое влияние в ФРГ. Четвертая: немецкая химическая промышленность, с ее технологиями и традиционными производственными площадками, остается весьма привлекательной для крупных международных инвесторов, имеющих долгосрочную стратегию диверсификации своего бизнеса. Пятая: в трудный для всей отрасли период одна из ключевых немецких компаний получает крупное финансовое вливание и стабильного стратегического инвестора. Какие из этих предположений в наибольшей степени соответствуют действительности?

Производство полиолов (многоатомных спиртов) на заводе компании Covestro в городе Дормагене Фото: Dirk Hansen/Covestro AG

Начнем с самой компании Covestro, название которой большинству ничего не говорит. Куда известнее немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer из Леверкузена. В последние два десятилетия он в ходе разукрупнения своего безмерно разросшегося бизнеса вывел на биржу некоторые из своих подразделений, в том числе и то, которое занималось разработкой и выпуском широкого спектра полимеров. Они используются в самых разных отраслях: от автопрома и мебельной промышленности до строительной отрасли и электроники.

В результате, в 2015 году возникла компания Covestro, которая вскоре вошла в главный немецкий биржевой индекс DAX, объединяющий 40 крупнейших акционерных обществ Германии. Сегодня у этого концерна по всему миру 48 производственных площадок и 17,5 тысяч сотрудников, из которых 7250 трудятся на 6 предприятиях в Германии, так что именно эти заводы являются основой фирмы. В 2023 году ее глобальная выручка составила 14,4 млрд евро.

Акционерам предложена лучшая цена за три года

И вот теперь, как минимум, 50% и одну акцию этой фирмы намеревается приобрести государственная нефтяная компания эмирата Абу-Даби Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company). Это не внезапное и не враждебное поглощение, а согласованная с руководством Covestro сделка. Переговоры о ней длились больше года.

В этом небоскребе в Абу-Даби находится штаб-квартира концерна Adnoc Фото: Z Jan/PantherMedia/IMAGO

Покупатель предлагает 62 евро за акцию, так что весь пакет обойдется ему в 11,7 млрд евро, к тому же арабский инвестор намерен в ходе намеченного увеличения уставного капитала немецкой фирмы приобрести новых акций почти на 1,2 млрд евро и, кроме того, взять на себя ее долговые обязательства в размере 3 млрд евро. В результате Adnoc предстоит выложить почти 16 млрд евро.

Поэтому контроль над Covestro достанется эмирату явно не по дешевке. Что же касается предложенных нынешним держателям акций 62 евро за каждую бумагу, то это заметно выше тех 48-50 евро, которые они стоили в первой половине нынешнего года, и существенно выше тех примерно 35-40 евро, которые давали на бирже прошлым летом до первых слухов о переговорах с Абу-Даби.

Правда, на фоне биржевой эйфории в начале 2018 года курс взлетал и до 90 с лишним евро, однако с тех пор он дважды падал и ниже 30 евро: весной 2020 (пандемия COVID-19) и осенью 2022 (энергетический кризис). Короче, 62 евро - это лучший курс за последние три с половиной очень непростых года, так что те акционеры, которые примут предложение, будут продавать свои бумаги не задешево.

Какова инвестиционная стратегия Абу-Даби?

Покупка Covestro является частью стратегии Абу-Даби по созданию крупного транснационального химического гиганта, который вошел бы в пятерку мировых лидеров отрасли. С этой целью Adnoc уже приобрел, в частности, четверть акций австрийской химической компании Borealis, специализирующейся на выпуске полиолефинов (полиэтилена и полипропилена), а весной 2024 купил почти четверть акций австрийской нефтехимической компании OMV, которая держит остальные акции Borealis.

Целью этой экспансии не может быть перенос производств из Германии, Австрии и других стран в маленький эмират на берегу Персидского залива, где нет трудовых ресурсов для предприятий такого масштаба, хотя вполне логичным будет привлечение их к проектам в Абу-Даби, где, как и повсюду в ОАЭ, активно готовятся к эпохе "после нефти".

Глава компании Covestro Маркус Штайлеман Фото: Covestro

А нет ли опасности переноса производства в другие страны Ближнего Востока, где энергия намного дешевле, чем в Германии? Этот вопрос экономическая газета Handelsblatt задала главе Covestro Маркусу Штайлеману (Markus Steilemann). "Стоимость энергии - это лишь один из факторов, который учитывается при вопросе о местонахождении производственной площадки, - ответил он. - Очень важно быть вблизи клиентов и рынков сбыта. Для клиентов важно иметь надежное снабжение в своем регионе, они не хотят попадать в зависимость от импорта". Иными словами: зачем выводить производство из Евросоюза, если значительная часть традиционных клиентов именно там и находится?

Сопоставимого количества индустриальных клиентов на Ближнем и Среднем Востоке нет, подчеркнул Маркус Штайлеман и добавил, что у компании Covestro весьма низкие по европейским меркам производственные издержки.

Как Adnoc гарантирует сохранность немецких заводов?

На то, что Adnoc не собирается сворачивать производство в Германии, указывает, по его словам, и целый ряд пунктов в достигнутом соглашении. Так, оно содержит гарантии сохранности рабочих мест на немецких заводах до 2032 года, что исключает закрытие предприятий и массовое увольнение, но допускает упразднение освобождающихся мест с целью сокращения расходов. Целый ряд других гарантий даны до конца 2028 года, в частности, сохранение нынешнего высшего менеджмента и невмешательство нового инвестора в его операционную работу. Сохранится и принятое в ФРГ представительство трудового коллектива в наблюдательном совете акционерного общества.

Штаб-квартира компании Covestro в Леверкузене Фото: Covestro

Поэтому нынешняя сделка, закрытие которой ожидается во второй половине 2025 года, скорее свидетельствует о том, что Adnoc рассматривает Covestro как платформу или трамплин для дальнейшей экспансии в европейской и мировой химической отрасли. Об этом говорит и готовность арабского инвестора сразу после получения контроля над немецкой компанией в ходе увеличения ее уставного капитала предоставить ей почти 1,2 млрд живых денег для реализации ее инвестиционных и научных проектов.

Общий тон комментариев в немецких СМИ таков: в данный момент и в перспективе нескольких лет это выгодная для конкретной компании и в целом для немецкой экономики сделка, но в долгосрочной перспективе она таит в себе определенные риски. Поэтому за ее последствиями надо наблюдать и своевременно делать соответствующие выводы.