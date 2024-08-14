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Прощание с пацифизмом: немцы готовы инвестировать в оборонку

Андрей Гурков
14 августа 2024 г.

Производство оружия долго считалось в ФРГ аморальным делом. Война России против Украины привела к смене настроений. Мелкие вкладчики хотят зарабатывать на военных заказах.

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Производство бронетранспортеров на заводе Rheinmetall в городе Унтерлюс
Производство бронетранспортеров на заводе концерна Rheinmetall в городе УнтерлюсФото: Sepp Spiegl/IMAGO

Под впечатлением войны в Украине все больше немцев расстаются с пацифистскими настроениями, явно доминировавшими в Германии до февраля 2022 года. Это сказывается и на их отношении к оборонной промышленности. До недавнего времени в широких слоях населения ФРГ считалось зазорным и даже аморальным не только работать на военных заводах, но даже держать акции компаний, в той или иной мере участвующих в производстве вооружений или работающих в военной сфере. Но теперь отношение меняется.   

Об этом свидетельствует опрос, проведенный порталом Verivox. Вот уже более четверти века он специализируется на сравнении цен, тарифов и предложений в самых разных сферах: электричество, газ, пользование интернетом, мобильная связь, а также страховки, кредиты и вложение денег. Поэтому он и заказал социологическому институту Innofact провести в июле репрезентативный опрос среди жителей Германии, посвященный инвестициям в ценные бумаги.   

Прямое следствие войны в Украине

Основной вопрос, заданный респондентам в возрасте от 18 до 79 лет, звучал так: "Считаете ли вы предосудительным или приемлемым, с моральной точки зрения, если мелкие вкладчики инвестируют свои деньги в предприятия, производящие продукцию военного назначения?". Явное большинство в 58% ответило, что не считает такие вложения постыдными, для 42% они неприемлемы с моральной точки зрения.

Еще в 2022 году все было практически ровно наоборот, напомнил портал Verivox. В ходе проведенного тогда аналогичного опроса большинство в 53% ответило, что считает вложения в оборонную промышленность предосудительными, а 47% не видели в них ничего зазорного. Таким образом, доля оправдывающих инвестиции в производство оружия всего за два года выросла на 11 процентных пунктов.   

"В результате российской войны в Украине приемлемость инвестиций в предприятия, работающие в области безопасности и обороны, в глазах широких слоев населения существенно выросла. Раньше отношение населения было куда более критичным, чем сегодня", - прокомментировал полученный результат Оливер Майер (Oliver Maier), возглавляющий подразделение Verivox, которое занимается сравнением предложений в финансовой сфере и выступает посредником при заключении соответствующих договоров. 

Сентябрь 2022. Акция пацифистов из организации "Разоружить Rheinmetall" под лозунгом "Остановить экспорт оружия" перед военным заводом в Касселе
Сентябрь 2022. Акция пацифистов из организации "Разоружить Rheinmetall" под лозунгом "Остановить экспорт оружия" перед военным заводом в КасселеФото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

То, что смена настроений в особо пацифистски настроенном немецком обществе произошла под впечатлением именно российской агрессии, подтверждают ответы на прямо поставленный вопрос. Свыше половины респондентов, 56%, подтвердили: да, они изменили прежнюю точку зрения именно из-за войны в Украине.

Правда, все это касается главным образом мужчин. Среди них две трети, 66%, не считают вложение сбережений в оборонную промышленность аморальным делом. В то же время для 51% женщин такие инвестиции, с моральной точки зрения, по-прежнему неприемлемы. 

Rheinmetall: рост курса акций и известности 

В ходе данного опроса Verivox не стал выяснять, в какой мере на изменение настроений среди немецких мелких вкладчиков повлияли прагматичные соображения, а именно: перспектива хорошо заработать на инвестициях в оборонку. Ведь, к примеру, акции ведущего немецкого производителя вооружений Rheinmetall выросли за два с половиной года более чем в пять раз. Если 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину, за акции Rheinmetall давали на Франкфуртской бирже приблизительно 100 евро, то сейчас эти ценные бумаги стоят порядка 540 евро. 

Торговый зал Франкфуртской фондовой биржи
Торговый зал Франкфуртской фондовой биржи Фото: Jörg Halisch/dpa/picture alliance

Столь бурный рост капитализации привел к тому, что в марте 2023 концерн Rheinmetall включили в главный немецкий биржевой индекс DAX, в который входят 40 крупнейших немецких акционерных обществ.

А в мае 2024 этот производитель широкого спектра современных вооружений стал не главным, но одним из спонсоров популярного немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд). Часть футбольных болельщиков отрицательно отнеслась к такому беспрецедентному в истории футбола ФРГ решению руководства клуба, но оно заявило, что совершенно сознательно открывает дискуссию о роли оборонной отрасли в защите демократии.

Так что и нынешний опрос Verivox о растущей готовности вкладывать сбережения в ценные бумаги предприятий оборонной промышленности, и вхождение ее немецкого флагмана Rheinmetall в индекс DAX, и спонсорский контракт этой компании с одним из самых популярных немецких футбольных клубов - все это показывает: в сегодняшней Германии быстро меняются как место и роль производителей вооружений в жизни страны, так и отношение к ним общества.

Работа на военном заводе становится престижнее

Это может привести к самым разным последствиям. В политической сфере - к растущей готовности избирателей и налогоплательщиков поддерживать увеличение военного бюджета. В финансовой - к росту числа мелких вкладчиков, инвестирующих свои сбережения в ценные бумаги военных предприятий, что облегчит таким компаниям получение свежего капитала для расширения производства и научных разработок. А на рынке труда - к тому, что в условиях обостряющегося дефицита кадров все больше квалифицированных работников захотят устроиться именно на военные предприятия, которые еще совсем недавно считались чуть ли не изгоями.

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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