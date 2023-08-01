  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ТехнологииГермания

В ФРГ строят завод компонентов к военным самолетам F-35

Павел Мыльников
22 мин. назад

Предприятие в общине Веце по производству комплектующих к истребителям-бомбардировщикам F-35 должно приступить к работе в начале 2025 года. Германия закупит у США 35 таких машин.

https://p.dw.com/p/4UeXr
Закладка фундамента предприятия по выпуску деталей для истребителей-бомбардировщиков F-35
Закладка фундамента предприятия в ВецеФото: David Young/dpa/picture alliance

На западе Германии будут выпускать компоненты для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных фирмой Lockheed Martin из США. В общине Веце в земле Северный Рейн - Вестфалия во вторник, 1 августа, состоялась церемония закладки фундамента фабрики. Предприятие должно приступить к работе в начале 2025 года.

"Мы создаем новое ядро ​​аэрокосмических технологий", - заявил председатель правления немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). А премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) особо выделил значимость инвестиций в военную технику, что позволит оснастить Вооруженные силы ФРГ современной техникой.

Истребитель-бомбардировщик F-35 на авиашоу во Флориде
Истребитель-бомбардировщик F-35 на авиашоу в СШАФото: SMG/Zum/picture alliance

На новом предприятии Rheinmetall будут выпускаться комплектующие как минимум для 400 F-35, отмечает агентство dpa. Ранее Германия подписала контракт на покупку 35 таких боевых самолетов. Ожидается, что они придут на смену истребителям-бомбардировщикам Panavia Tornado. Закупка профинансирована из специального фонда объемом 100 млрд евро для переоснащения бундесвера, о создании которого было объявлено спустя несколько дней после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Смотрите также:

Германия хочет разместить в Литве бригаду бундесвера

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Владимир Зеленский и Олаф Шольц во время сеанса связи на полях саммита G7

Как война РФ против Украины изменила отношение к армии в Германии

Как война РФ против Украины изменила отношение к армии в Германии

Полгода полномасштабных военных действий РФ в Украине изменили и Германию. Немцам пришлось отказаться от многих казавшихся прежде незыблемыми внешне- и внутриполитических установок.
Политика24 августа 2022 г.
Военнослужащие бундесвера в Литве

Какие уроки извлекает бундесвер из войны в Украине

Какие уроки извлекает бундесвер из войны в Украине

Российская агрессия против Украины привела к переоценке прежних представлений о задачах вооруженных сил ФРГ. В Германии осознали реальность угрозы миру в Европе и принимают необходимые меры.
Конфликты15 марта 2022 г.
external

В Германии готовят резервистов на случай войны (30.05.2022)

В Германии готовят резервистов на случай войны (30.05.2022)

Вторжение России в Украину изменило отношение немцев к собственной обороноспособности и армии. Роль бундесвера выросла, а стать резервистами хотят теперь больше людей.
Конфликты30 мая 2022 г.02:38 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Самоходные артиллерийские установки Zuzana на учениях
Трансляция

Премьер Словакии: В Украину отправили 2 САУ Zuzana

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - два динозавра смотрят на летящий по небу огненный шар и "говорят": "На нас летит астероид!" - "Может, беспилотник?".

Атака беспилотников на Москву-сити: они настоящие!

Атака беспилотников на Москву-сити: они настоящие!

Политика4 ч. назад
Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

Туризм6 ч. назад
Марк Франке - "дюссельдорфский пациент", излечившийся от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

Здоровье10 ч. назад
Атака дронов в районе "Москва-Сити" 30 июля

Атака беспилотников на Москву. Что говорят эксперты

Атака беспилотников на Москву. Что говорят эксперты

Политика60 мин. назад
Wacken Open Air впервые прошел в 1990 году перед 800 зрителями

В Германии могут отменить легендарный метал-фестиваль

В Германии могут отменить легендарный метал-фестиваль

Культура2 ч. назад
Любек

Новые подробности об археологической сенсации в Любеке

Новые подробности об археологической сенсации в Любеке

Туризм4 ч. назад
На главную страницу