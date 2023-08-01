В ФРГ строят завод компонентов к военным самолетам F-35

Предприятие в общине Веце по производству комплектующих к истребителям-бомбардировщикам F-35 должно приступить к работе в начале 2025 года. Германия закупит у США 35 таких машин.

На западе Германии будут выпускать компоненты для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных фирмой Lockheed Martin из США. В общине Веце в земле Северный Рейн - Вестфалия во вторник, 1 августа, состоялась церемония закладки фундамента фабрики. Предприятие должно приступить к работе в начале 2025 года.

"Мы создаем новое ядро ​​аэрокосмических технологий", - заявил председатель правления немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). А премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) особо выделил значимость инвестиций в военную технику, что позволит оснастить Вооруженные силы ФРГ современной техникой.

Истребитель-бомбардировщик F-35 на авиашоу в США Фото: SMG/Zum/picture alliance

На новом предприятии Rheinmetall будут выпускаться комплектующие как минимум для 400 F-35, отмечает агентство dpa. Ранее Германия подписала контракт на покупку 35 таких боевых самолетов. Ожидается, что они придут на смену истребителям-бомбардировщикам Panavia Tornado. Закупка профинансирована из специального фонда объемом 100 млрд евро для переоснащения бундесвера, о создании которого было объявлено спустя несколько дней после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины.

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