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Доллар

Golden crypto currency coin isolated on white background. 3D illustration.

Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов 09.11.2021

За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 3 процента. Вслед за биткоином максимум обновил и альткоин.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Конгресс США принял план развития инфраструктуры на 1,2 трлн долларов 06.11.2021

Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.
(FILES) Picture dated 19 November 2004 shows the Yukos oil giant logo on the headquarters building in Moscow. The Russian government plans to go ahead with the forced auction of the main production unit of Yukos on Sunday, 19 December 2004, a sale that the oil company says is state-sponsored theft, despite a US court ruling preventing the sale of assets. Foto: YURI KOCHETKOV dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Верховный суд Нидерландов отправил решение по делу ЮКОСа на пересмотр 05.11.2021

Бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с РФ 50 млрд долларов. Апелляционный суд в Гааге вынес решение в их пользу. Россия оспорила это. Верховный суд Нидерландов отправил дело на пересмотр.
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США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide 04.11.2021

За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.
02.03.2020, USA, New York: Die Wall Street in New York. An der Wall Street waren die Anleger am 03.03.2020 wieder in die Defensive gegangen - trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Schluss am deutschen Aktienmarkt stark nachgegeben. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch das neue Coronavirus hatte die Federal Reserve den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang ihr damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ФРС США сохранила базовую ставку и начала сворачивать программу выкупа облигаций 03.11.2021

Пока не пришло время говорить о повышении базовой процентной ставки, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл. С ноября ФРС начнет сокращать покупки активов на 15 млрд долларов.
Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

"Газпром" начал поставлять газ в Молдову по новому контракту 01.11.2021

Согласно новому договору с "Газпромом", цена на газ для Молдовы в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Members of a family from Afghanistan with their belongings cross into Pakistan at the Friendship Gate crossing point at the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan, September 3, 2021. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

США выделили еще 144 млн долларов помощи Афганистану и беженцам 29.10.2021

Вашингтон довел объемы своей гуманитарной помощи Афганистану и соседним странам почти до полумиллиарда долларов.
Tajik service members take part in a military parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Китай построит базу для спецназа МВД Таджикистана 28.10.2021

На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
Eine Demonstrantin zeigt das Siegeszeichen, während Tausende auf die Straße gehen, um die Machtübernahme durch das Militär zu verurteilen. Im ostafrikanischen Sudan will das Militär wieder an die Macht. Der höchste Militärvertreter im Land, General Abdel Fattah al-Burhan, verkündete die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und bestätigte damit indirekt sich verdichtende Hinweise auf einen Militärputsch. +++ dpa-Bildfunk +++

США приостановили финансовую помощь Судану из-за путча 25.10.2021

Вашингтон временно заморозил выплату 700 млн долларов, предназначенных на поддержку демократических преобразований в Судане. США потребовали от путчистов вернуть власть переходному правительству.
Übung amerikanischer Militär-Ausbilder mit ukrainischen Soldaten. Alle Bilder sind in Yavoriv in der Nähe von Lemberg entstanden. Bild: DW-Korrespondentin in Lemberg Halyna Stadnyk

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США 23.10.2021

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

191024 -- BEIJING, Oct. 24, 2019 -- Facebook CEO Mark Zuckerberg testifies before the U.S. House Financial Services Committee during An Examination of Facebook and Its Impact on the Financial Services and Housing Sectors hearing on Capitol Hill in Washington D.C., the United States, on Oct. 23, 2019. XINHUA PHOTOS OF THE DAY LiuxJie PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев 20.10.2021

Facebook предпочитал нанимать иностранцев, отказывая гражданам США, заявили в Минюсте. IT-концерн должен выплатить по делу о дискриминации более 14 миллионов долларов.
TOPSHOT - A patient with the COVID-19 breaths in oxygen in the COVID-19 ward at Khayelitsha Hospital, about 35km from the centre of Cape Town, on December 29, 2020. - The patents in this ward are not critically serious, but do require oxygen and to lie down. South Africa has become the first African nation to record one million coronavirus cases, according to new data published by the country's health ministry on December 27, 2020. Currently suffering a second wave of infections, of which the majority are a new variant of the coronavirus, South Africa is the hardest hit country on the African continent. (Photo by RODGER BOSCH / AFP) (Photo by RODGER BOSCH/AFP via Getty Images)

ВОЗ разрабатывает программу помощи бедным странам по борьбе с COVID-19 19.10.2021

ВОЗ стремится предоставить более бедным странам вакцины, тесты и препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией по доступным ценам. В организации хотят получить от стран-доноров 22,8 млрд долларов на эти цели.
GRODNENSKY REGION, BELARUS. JULY 13, 2009. Wild chamomile picking at the Bolshoye Mozheykovo collective farm. (Photo ITAR-TASS / Leonid Shcheglov) +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte mäschdrescher, kamille, kamilleblüten, Heilpflanze, Arzneipflanze, Traktor, Trecker, Frontansicht, Landwirtschaft, Pflanzen, Ernte, Agrar, Sommer, Felder

Беларусь засекретила 15 процентов экспорта в Россию 18.10.2021

Засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в 1,29 млрд долларов, или 14,8% от общих поставок. В 2020 году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь 152 млн (1,2% всего белорусского экспорта).
Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Почти 600 млн долларов выплатили хакерам-вымогателям в США в 2021 году 16.10.2021

За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, вымогающим выкупы с помощью вирусов, достигли 590 миллионов долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
An Iraqi soldier stands guard at the entrance of the Nineveh base for liberation operations in Makhmur, about 280 kilometres (175 miles) north of the capital Baghdad, on February 11, 2016. The Iraqi army is deploying thousands of soldiers to a northern base in preparation for operations to retake the Islamic State (IS) group's hub of Mosul, according to officials, as IS still holds Fallujah, east of Ramadi, and Mosul, Iraq's second city that is located in the north. / AFP / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

Ирак сообщил о задержании бывшего замглавы ИГ Сами Джасима 12.10.2021

Джасим возглавлял в ИГ ведомство, отвечавшее за финансы, когда террористической группировкой руководил Абу Бакр аль-Багдади. За поимку Джасима США обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга ради спасения от дефолта 08.10.2021

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
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