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За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 3 процента. Вслед за биткоином максимум обновил и альткоин.
Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.
Бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с РФ 50 млрд долларов. Апелляционный суд в Гааге вынес решение в их пользу. Россия оспорила это. Верховный суд Нидерландов отправил дело на пересмотр.
За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.
Пока не пришло время говорить о повышении базовой процентной ставки, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл. С ноября ФРС начнет сокращать покупки активов на 15 млрд долларов.
Согласно новому договору с "Газпромом", цена на газ для Молдовы в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Вашингтон довел объемы своей гуманитарной помощи Афганистану и соседним странам почти до полумиллиарда долларов.
На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.
Вашингтон временно заморозил выплату 700 млн долларов, предназначенных на поддержку демократических преобразований в Судане. США потребовали от путчистов вернуть власть переходному правительству.
Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
Facebook предпочитал нанимать иностранцев, отказывая гражданам США, заявили в Минюсте. IT-концерн должен выплатить по делу о дискриминации более 14 миллионов долларов.
ВОЗ стремится предоставить более бедным странам вакцины, тесты и препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией по доступным ценам. В организации хотят получить от стран-доноров 22,8 млрд долларов на эти цели.
Засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в 1,29 млрд долларов, или 14,8% от общих поставок. В 2020 году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь 152 млн (1,2% всего белорусского экспорта).
За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, вымогающим выкупы с помощью вирусов, достигли 590 миллионов долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
Джасим возглавлял в ИГ ведомство, отвечавшее за финансы, когда террористической группировкой руководил Абу Бакр аль-Багдади. За поимку Джасима США обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
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