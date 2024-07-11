США предоставляют Киеву пакет помощи на 225 млн долларов

В очередной пакет помощи США для Украины войдут одна система ПВО Patriot, а также ракеты для ЗРК NASAMS, системы залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

Соединенные Штаты предоставляют Украине,защищающейся от российской агрессии, очередной пакет помощи - на сумму в 225 млн долларов (в пересчете: около 207 млн евро), сообщило правительство США в четверг, 11 июля.

Уточняется, что эта сумма охватывает одну систему ПВО Patriot, о предоставлении которой США было объявлено ранее на саммите НАТО в Вашингтоне, а также ракеты для ЗРК NASAMS, системы залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм. Как указывалось в сообщении, это вооружение будет выделено из армейских запасов США.

В преддверии заявления о выделении Киеву очередного пакета военной помощи президент Соединенных Штатов Джо Байден провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне. По данным Пентагона, с начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство США предоставили Киеву военную помощь на сумму в 53,7 млрд долларов (49,4 млрд евро).

Укрепление противовоздушной обороны Украины

9 июля, в день открытия саммита НАТО в Вашингтоне, Белый дом распространил совместное письменное заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, в котором говорилось, что западные союзники предоставят Киеву пять дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны для защиты от российской агрессии.

Конкретно речь шла о том, что в качестве стратегических систем ПВО Украина получит дополнительные ЗРК Patriot (от США, Германии и Румынии), компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP-T от Италии. "Эти пять стратегических систем ПВО помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат", - отмечалось в документе.

Тактические средства ПВО, которые союзники намерены предоставить в ближайшие месяцы, включают системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

По итогам саммита НАТО в Вашингтоне было принято решение о предоставлении Киеву в течение года военной помощи на сумму в 40 млрд олларов.