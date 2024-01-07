Самая богатая женщина: как она заработала 100 млрд долларов?

Состояние самой богатой женщины планеты - совладелицы концерна L'Oreal француженки Франсуазы Бетанкур-Майерс - превысило 100 млрд долларов. Кто она и как это у нее получилось?

Рейтинг агентства Bloomberg в самом конце прошлого года подтвердил то, что ожидалось уже давно: француженка Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в истории женщиной, чье состояние превысило отметку в 100 млрд долларов. Агентство поместило ее на 13 строчку своего списка миллиардеров. В аналогичном рейтинге Forbes француженка оказалась на 15-й позиции.

Бьюти-империя L'Oreal и семья Бетанкур

Франсуаза Бетанкур-Майерс - внучка основателя парфюмерно-косметической компании L'Oreal Эжена Шюллера. Ее мать, Лилиан Бетанкур (дочь Шюллера), удерживала позицию самой богатой женщины мира вплоть до своей смерти в 2017 году. Она и передала Франсуазе этот титул, оставив наследство в размере 40 млрд долларов, в основном в форме акций концерна L'Oreal, в котором ей сегодня принадлежит 34,7%.

L'Oreal - крупнейший в мире производителем косметики Фото: imageBROKER/picture alliance

Франсуаза относится к третьему поколению семьи, основавшей и до сих пор частично владеющей бьюти-империей L'Oreal. Компания является сейчас крупнейшим в мире производителем косметики и среди прочего владеет такими популярными брендами как Lancome, Kiehl's, Maybelline и Garnier. Франсуаза Бетанкур-Майерс занимает пост вице-президента совета директоров L'Oreal, в который входят 16 человек - включая двух ее сыновей. Всего в компании работают около 85 тысяч сотрудников, а ее годовой оборот достигает 38 млрд долларов.

Тайна семьи Бетанкур

Но жизнь семьи Бетанкур не всегда была безоблачной. Отношения Франсуазы и ее матери были крайне сложными, что поначалу объяснялось разными политическими и общественными взглядами обеих, а также полным несходством характеров. Так, несмотря на практически неограниченные возможности, Франсуаза - в противоположность Лилиан - отличалась сдержанностью и замкнутостью, предпочитая книги и игру на фортепиано светским развлечениям.

Лилиан Бетанкур с дочерью Франсуазой, 3 марта 2011 года Фото: Thierry Orban/abaca/picture alliance

Однако настоящий скандал разразился в 2007 году, когда Франсуаза Бетанкур-Майерс была вынуждена обратиться в суд и заявить, что ряд лиц - прежде всего фотограф ее матери - воспользовались психическим нездоровьем и слабостью тогдашней совладелицы L'Oreal и присвоили финансовые активы и прочие ценности ее семьи на сумму свыше 1 млрд долларов. Разбирательство длилось несколько лет и все это время было излюбленной темой мировых бульварных изданий. В самой Франции скандал получил даже политическую составляющую, так как в ходе слушаний всплыли имена ряда политиков - включая экс-президента Франции Николя Саркози.

Скандал кончился тем, что Лилиан Бетанкур была признана недееспособной, фотограф получил тюремный срок, а Франсуаза Бетанкур-Майерс и ее старший сын были назначены опекунами тогдашней совладелицы L'Oreal. Любопытно, что, по наблюдениям некоторых СМИ, в последующие после скандала годы отношения матери и дочери улучшились, а сама Лилиан была вынуждена признать, что своим решительным вмешательством ее дочь уберегла всю семью от финансового краха.

С тех пор финансовые дела семьи Бетанкур-Майерс идут только в гору, а курс акций L'Oreal последовательно растет. Именно этот рост и позволил Франсуазе Бетанкур-Майерс стать перед Новым годом первой женщиной в мире с активами, превышающими 100 млрд долларов.

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