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США выделили Украине новый пакет помощи на 2,3 млрд долларов

Евгений Жуков
4 июля 2024 г.

В новый пакет американской помощи Киеву войдут ракеты для HIMARS и систем ПВО, в частности Patriot, а также артиллерийские снаряды.

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ЗРК Patriot (фото из архива)
ЗРК Patriot (фото из архива)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Министерство обороны США объявило о выделении Украине военной помощи на общую сумму более 2,3 миллиарда долларов. Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду, 3 июля, большая часть этой суммы - 2,2 миллиарда долларов - выделяется через инициативу содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой оружие заказывают непосредственно у производителей или партнеров.

По этой программе планируется закупка ракет для ЗРК Patriot и NASAMS. В Пентагоне указывают, что США планируют ускорить поставки этих вооружений и, таким образом, "Украина получит зенитные ракеты, в которых она остро нуждается для защиты своего населения и важнейших объектов инфраструктуры от воздушных атак России".

Еще 150 миллионов долларов выделяются из запасов американских вооруженных сил в рамках механизма, который наделяет президента США полномочиями по передаче вооружений (PDA).

В рамках этого пакета Киеву будут переданы ракеты для систем ПВО Hawk и систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 81-миллиметровые минометные снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4 и прочее вооружение.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, это уже седьмой пакет помощи Украине с апреля, когда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение 60,8 млрд долларов на помощь Киеву.

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