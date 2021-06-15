Демократическая партия США

Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме

Джо Байдена и Камалу Харрис многие считают идеальным тандемом, несмотря на различия в биографиях и карьере. В чем особенность этого политического дуэта, и как он может повлиять на курс США - в материале DW.