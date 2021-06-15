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Демократическая партия США

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Демократическая партия США".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Vor der Kuppel des Kapitols in Washington flattert eine Fahne im Wind. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

В США расследуют шпионаж Минюста за членами Конгресса и журналистами 15.06.2021

По данным СМИ, Минюст США при президенте Дональде Трампе шпионил за репортерами и конгрессменами-демократами. В Палате представителей напомнили о важности конституции и принципа разделения властей.

Как Трамп расколол США и американскую политическую элиту 26.03.2021

На острые вопросы DW об отношении республиканцев к экс-президенту Дональду Трампу и его наследию ответил бывший член Палаты представителей США Джек Кингстон. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk.
Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden and his running mate Sen. Kamala Harris, D-Calif., pass each other as Harris moves tot the podium. To speak during a campaign event at Alexis Dupont High School in Wilmington, Del., Wednesday, Aug. 12, 2020. (AP Photo/Carolyn Kaster) |

Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме 20.01.2021

Джо Байдена и Камалу Харрис многие считают идеальным тандемом, несмотря на различия в биографиях и карьере. В чем особенность этого политического дуэта, и как он может повлиять на курс США - в материале DW.

Джорджия решит судьбу президентства Байдена (05.01.2021) 05.01.2021

Демократы возьмут Сенат США под контроль, если победят на выборах в Джорджии. Им десятки лет не удавалось это сделать, однако сейчас шансы высоки.
links Democratic presidential nominee Joe Biden speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with U.S. President Donald Trump, in the Curb Event Center at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst rechts U.S. President Donald Trump speaks during the final 2020 U.S. presidential campaign debate with Democratic presidential nominee Joe Biden at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

ФБР расследует автоинцидент с участием сторонников Трампа и Байдена 02.11.2020

Сторонники Трампа в Техасе пытались заблокировать автобус штаба Байдена, заявили представители кандидата от демократов. Сам Трамп посоветовал ФБР заняться террористами и движением "Антифа".
FILE PHOTO: Democratic presidential nominee Joe Biden speaks during the first 2020 presidential campaign debate with U.S. President Donald Trump, held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. REUTERS/Brian Snyder/File Photo U.S. President Donald Trump participates in the first 2020 presidential campaign debate with Democratic presidential nominee Joe Biden (not pictured), held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. Morry Gash/Pool via REUTERS

Вторые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа отменены 09.10.2020

Вторая телевизионная дуэль главных кандидатов в президенты США - республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена ожидалась 15 октября. После ее отмены организаторы работают над подготовкой финальных дебатов.
Democratic 2020 presidential nominee and former Vice President Joe Biden reacts in a video feed from Delaware after winning the votes to become the Democratic Party's 2020 nominee for President during the second night of the virtual 2020 Democratic National Convention in Milwaukee, Wisc., Tuesday, Aug. 18, 2020. (Brian Snyder/Pool via AP) |

Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты 19.08.2020

Голосование на съезде Демократической партии проходило в видеоформате.
In this image from video, Eva Longoria, serving as moderator, speaks during the first night of the Democratic National Convention on Monday, Aug. 17, 2020. (Democratic National Convention via AP) |

В США демократы избирают кандидата в президенты 18.08.2020

В ходе двухдневного съезда Демократической партии на пост президента США будет номинирован Джо Байден. Делегаты предупредили о катастрофических последствиях в случае переизбрания Дональда Трампа.
El exvicepresdiente Joe Biden y probable candidato demócrata a la presidencia, durante un discurso ofrecido en Filadelfia este martes 2 de junio de 2020. (JIM WATSON/Getty Images/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

Джо Байден приблизился к выдвижению кандидатом от Демпартии США 03.06.2020

Бывший вице-президент США выиграл праймериз Демократической партии во всех проводивших их семи штатах. Необходимое для выдвижение число голосов он может набрать на следующей неделе.
Democratic U.S. presidential candidate Senator Bernie Sanders listens during the 11th Democratic candidates debate of the 2020 U.S. presidential campaign, held in CNN's Washington studios without an audience because of the global coronavirus pandemic, in Washington, U.S., March 15, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Берни Сандерс выбыл из гонки за пост президента США 08.04.2020

"Демократического социалиста" Сандерса особенно активно поддерживали молодые члены Демпартии. 78-летний сенатор потерпел ряд серьезных поражений и фактически лишился шансов на успех.
Sen. Bernie Sanders, I-Vt., right, and former Vice President Joe Biden, left, return to the stage after a commercial break in a Democratic presidential primary debate at CNN Studios, Sunday, March 15, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Демократы США перенесли выдвижение кандидата в президенты из-за коронавируса 02.04.2020

Демократы США перенесли выдвижение своего кандидата на президентских выборах на месяц из-за распространения коронавируса. Партийный съезд должен пройти 17 августа, а не в июле, как планировалось ранее.
Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during a campaign stop in Detroit, Michigan, U.S., March 9, 2020. REUTERS/Brendan McDermid. TPX IMAGES OF THE DAY

Байден выиграл праймериз демократов в Миссисипи, Миссури и Мичигане 11.03.2020

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.
U.S. Democratic presidential candidate Senator Bernie Sanders addresses his first campaign rally after the Nevada Caucus in El Paso, Texas, U.S. February 22, 2020. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде 23.02.2020

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс опережает соперников на кокусах демократов в Неваде. И укрепляет шансы стать главным кандидатом Демпартии на выборах президента США.
Democratic presidential candidate Sen. Bernie Sanders, I-Vt., speaks during a campaign rally, Tuesday, Feb. 4, 2020, in Milford, N.H. (AP Photo/Mary Altaffer) |

Берни Сандерс предостерег Путина от вмешательства в выборы в США 22.02.2020

Москва пытается "вызвать хаос и ненависть в Америке", считает сенатор-демократ Берни Сандерс. Ранее власти сообщили ему о намерении России вмешаться в выборы президента США и поддержать самого Сандерса.
In this image from video, the vote total, 52-48 for not guilty, on the first article of impeachment, abuse of power, is displayed on screen during the impeachment trial against President Donald Trump in the Senate at the U.S. Capitol in Washington, Wednesday, Feb. 5, 2020. (Senate Television via AP)

Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа 05.02.2020

Обвинение в злоупотреблении Трампа властью поддержали 47 демократов и один республиканец. С обвинением в препятствовании расследованию Конгресса США согласились только демократы.
Democratic presidential hopeful Vermont Senator Bernie Sanders speaks during the seventh Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season co-hosted by CNN and the Des Moines Register at the Drake University campus in Des Moines, Iowa on January 14, 2020. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове 04.02.2020

Оглашение окончательных результатов голосований в Айове задерживается из-за несовпадения нескольких баз данных. В Демократической партии подчеркнули, что сбой не является результатом хакерской атаки.
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