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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Демократическая партия США".
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По данным СМИ, Минюст США при президенте Дональде Трампе шпионил за репортерами и конгрессменами-демократами. В Палате представителей напомнили о важности конституции и принципа разделения властей.
На острые вопросы DW об отношении республиканцев к экс-президенту Дональду Трампу и его наследию ответил бывший член Палаты представителей США Джек Кингстон. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk.
Джо Байдена и Камалу Харрис многие считают идеальным тандемом, несмотря на различия в биографиях и карьере. В чем особенность этого политического дуэта, и как он может повлиять на курс США - в материале DW.
Демократы возьмут Сенат США под контроль, если победят на выборах в Джорджии. Им десятки лет не удавалось это сделать, однако сейчас шансы высоки.
Сторонники Трампа в Техасе пытались заблокировать автобус штаба Байдена, заявили представители кандидата от демократов. Сам Трамп посоветовал ФБР заняться террористами и движением "Антифа".
Вторая телевизионная дуэль главных кандидатов в президенты США - республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена ожидалась 15 октября. После ее отмены организаторы работают над подготовкой финальных дебатов.
Голосование на съезде Демократической партии проходило в видеоформате.
В ходе двухдневного съезда Демократической партии на пост президента США будет номинирован Джо Байден. Делегаты предупредили о катастрофических последствиях в случае переизбрания Дональда Трампа.
Бывший вице-президент США выиграл праймериз Демократической партии во всех проводивших их семи штатах. Необходимое для выдвижение число голосов он может набрать на следующей неделе.
"Демократического социалиста" Сандерса особенно активно поддерживали молодые члены Демпартии. 78-летний сенатор потерпел ряд серьезных поражений и фактически лишился шансов на успех.
Демократы США перенесли выдвижение своего кандидата на президентских выборах на месяц из-за распространения коронавируса. Партийный съезд должен пройти 17 августа, а не в июле, как планировалось ранее.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс опережает соперников на кокусах демократов в Неваде. И укрепляет шансы стать главным кандидатом Демпартии на выборах президента США.
Москва пытается "вызвать хаос и ненависть в Америке", считает сенатор-демократ Берни Сандерс. Ранее власти сообщили ему о намерении России вмешаться в выборы президента США и поддержать самого Сандерса.
Обвинение в злоупотреблении Трампа властью поддержали 47 демократов и один республиканец. С обвинением в препятствовании расследованию Конгресса США согласились только демократы.
Оглашение окончательных результатов голосований в Айове задерживается из-за несовпадения нескольких баз данных. В Демократической партии подчеркнули, что сбой не является результатом хакерской атаки.
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