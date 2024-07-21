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СМИ узнали о "последней попытке" Байдена спасти кампанию

Олег Соколенко
21 июля 2024 г.

Джо Байден на выходных встречается со своими главными политическими помощниками ради "последней попытки" спасти свою президентскую кампанию, узнало Bloomberg. NYT пишет о "ярости" Байдена из-за давления однопартийцев.

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Джо Байден хочет предпринять "последнюю отчаянную попытку" переизбраться, пишет Bloomberg
Джо Байден хочет предпринять "последнюю отчаянную попытку" переизбраться, пишет BloombergФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Джо Байден на выходных 20 и 21 июля встречается со своими главными политическими помощниками, планируя предпринять "последнюю отчаянную попытку" спасти свою президентскую кампанию. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном в субботу, 20 июля.

Агентство отмечает, что призывы влиятельных соратников по Демократической партии к Байдену снять свою кандидатуру только усилились после того, как в среду он сдал положительный тест на COVID-19 и отправился на карантин в его летнем доме на побережье в штате Делавэр. Именно оттуда американский лидер провел онлайн-встречу со своим начальником штаба и помощниками по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Израиле и сбой в работе Windows, который нарушил работу миллионов устройств по всему миру 21 июля.

Однако 81-летний Джо Байден обещает вернуться к активному ведению своей предвыборной кампании на следующей неделе - как он заявил, чтобы "продолжить разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно отстаивая свои собственные достижения и видение Америки". Вице-президент США Камала Харрис заявила крупным спонсорам демпартии, что Байден "сохраняет настрой на победу". А глава его штаба Дженнифер О'Мэлли Диллон сказала, что он "более привержен (идее переизбраться. - Ред.), чем когда-либо".

NYT: Байден "в ярости" от давления на него со стороны однопартийцев

Газета The New York Times со ссылкой на близкие к президенту источники сообщает, что Джо Байден испытывает "ярость" в отношении своих однопартийцев за то, что в последние недели они давят на него, убеждая сняться. В материале NYT называются имена экс-президента США от демпартии Барака Обамы (Байден был при нем вице-президентом), лидера демократов в Сенате Чака Шумера и их бывшего лидера в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Байден подозревает, что против него ведется скоординированная компания, в которой Пелоси - зачинщица, а Обама - "закулисный кукловод", пишет газета.

Давление на Джо Байдена началось после провальных для него теледебатов с Дональдом Трампом 27 июня. Республиканец на них выглядел заметно увереннее своего оппонента, а форма Байдена вызвала у зрителей сомнения в том, что он сможет возглавлять страну еще четыре года. В частности, Обама, по данным The Washington Post, сказал однопартийцам, что Байдену нужно "серьезно подумать" о своих шансах переизбраться. Однако близкие действующего президента США во главе с его женой Джилл, по данным СМИ, высказались против снятия Байденом своей кандидатуры с выборов.

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