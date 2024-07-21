СМИ узнали о "последней попытке" Байдена спасти кампанию

Джо Байден на выходных 20 и 21 июля встречается со своими главными политическими помощниками, планируя предпринять "последнюю отчаянную попытку" спасти свою президентскую кампанию. Об этом говорится в материале Bloomberg , опубликованном в субботу, 20 июля.

Агентство отмечает, что призывы влиятельных соратников по Демократической партии к Байдену снять свою кандидатуру только усилились после того, как в среду он сдал положительный тест на COVID-19 и отправился на карантин в его летнем доме на побережье в штате Делавэр. Именно оттуда американский лидер провел онлайн-встречу со своим начальником штаба и помощниками по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Израиле и сбой в работе Windows, который нарушил работу миллионов устройств по всему миру 21 июля.

Однако 81-летний Джо Байден обещает вернуться к активному ведению своей предвыборной кампании на следующей неделе - как он заявил, чтобы "продолжить разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно отстаивая свои собственные достижения и видение Америки". Вице-президент США Камала Харрис заявила крупным спонсорам демпартии, что Байден "сохраняет настрой на победу". А глава его штаба Дженнифер О'Мэлли Диллон сказала, что он "более привержен (идее переизбраться. - Ред.), чем когда-либо".

NYT: Байден "в ярости" от давления на него со стороны однопартийцев

Газета The New York Times со ссылкой на близкие к президенту источники сообщает , что Джо Байден испытывает "ярость" в отношении своих однопартийцев за то, что в последние недели они давят на него, убеждая сняться. В материале NYT называются имена экс-президента США от демпартии Барака Обамы (Байден был при нем вице-президентом), лидера демократов в Сенате Чака Шумера и их бывшего лидера в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Байден подозревает, что против него ведется скоординированная компания, в которой Пелоси - зачинщица, а Обама - "закулисный кукловод", пишет газета.

Давление на Джо Байдена началось после провальных для него теледебатов с Дональдом Трампом 27 июня. Республиканец на них выглядел заметно увереннее своего оппонента, а форма Байдена вызвала у зрителей сомнения в том, что он сможет возглавлять страну еще четыре года. В частности, Обама, по данным The Washington Post, сказал однопартийцам, что Байдену нужно "серьезно подумать" о своих шансах переизбраться. Однако близкие действующего президента США во главе с его женой Джилл, по данным СМИ, высказались против снятия Байденом своей кандидатуры с выборов.