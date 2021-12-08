Комментарий: Демократическое самоутверждение Америки Байдена

Время для международного "саммита за демократию", который американский президент созывает в конце этой недели, выбрано как нельзя лучше: Джо Байден, победивший год назад на президентских выборах в США Дональда Трампа, не только обещал возвращение Америки на мировую арену. Перед лицом растущего авторитаризма он также объявил, что будет защищать идею либеральной демократии от ее врагов. Вызов реален. Игру России с огнем на границе с Украиной можно рассматривать в качестве теста для американских притязаний - как и провокации Пекина в Тайваньском проливе.

И все же время проведения саммита бросает тень на попытку демократического самоутверждения: Запад, где когда-то зародилась идея либеральной демократии, находится в плохой форме. Об этом свидетельствует список участников саммита, в котором, например, отсутствует Афганистан, хотя упоминается Ирак - две страны, в которых провалились последние попытки США заняться государственным строительством.

Угроза Западу исходит и изнутри него самого

По словам Байдена, демократии возникают не сами по себе. Их нужно защищать, укреплять и обновлять. Однако после двадцати лет изнурительной войны на Гиндукуше президент США решил предоставить Афганистан самому себе, а точнее радикальному исламистскому движению "Талибан". Женщины, школьницы, да и просто те в Афганистане, кто надеялся, что Запад сдержит свое слово и не покинет их страну, были жестоко разочарованы.

Маджид Заттар

Хаотичный уход из Кабула нанес серьезный ущерб имиджу Америки, которая самая себя провозгласила факелоносцем свободы.

Кроме того, угроза Западу исходит и изнутри него. Само собой разумеется, что Байден пригласил на саммит все государства Евросоюза, кроме Венгрии. Несомненно, Будапешт в эпоху правления премьера Виктора Орбана стал сомнительным представителем западных ценностей. Но разве более сомнительным, чем Варшава? Или даже чем Багдад?

Наконец, самое главное: а как насчет самой Америки? Год назад Трамп привел старейшую демократию в мире к пропасти, по сути отказавшись от мирной передачи власти. Когда позже Байден объявил, что Америка под его руководством снова готова к лидирующей роли, даже на Западе сказали: хорошо, что вы вернулись, но новые амбиции все же несколько самонадеянны.

Две трети проголосовавших за Трампа по-прежнему утверждают, что второй срок их президента был украден путем фальсификации результатов выборов. А сам он, несмотря на ответственность за штурм Капитолия, планирует свое возвращение в Белый дом. В этой связи Байден находится под давлением не только в США. В ответ на его мантру о том, что Америка вернулась, представители государств-единомышленников спрашивают: и как долго это продлится? Недоверие, царящее и на Западе, - свидетельство стремительного снижения статуса (США. - Ред.) как великой державы.

Крах Америки предсказывали уже многократно

Нарратив о закате американской империи, который так любит распространять Китай, также находит отклик на Западе: авторитарный соблазн трампизма, изначально хаотичная борьба с пандемией, (штурм Капитолия. -Ред.) 6 января 2021 года, политически мотивированные беспорядки и кризис легитимности Байдена (по мнению избирателей Трампа. - Ред.), системный расизм, насилие с применением огнестрельного оружия на улицах Америки, десятки тысяч умерших от наркотиков - все это разве не признаки угасания? Соединенные Штаты все еще остаются "сияющим градом на холме", светом для всего мира? Вы по-прежнему смотрите в первую очередь на Америку, когда хотите увидеть, какие шансы предлагает будущее?

Или же через Атлантику теперь намного чаще бросают тревожный взгляд? Разве все это также не угрожает Европе, в том числе и Германии: правый популизм, нетерпимость левых академических кругов к свободе выражения мнений, маргинализация политического центра как основы либеральной демократии?

Симптомы кризиса неоспоримы. И скептически настроенные современники в Европе - уже не только выходцы из привычной антиамериканской среды крайне левых и крайне правых. Сомнения глубоко пронизывают же и либеральный средний класс. Байден, говоря, что в нынешней игре ставка против Америки по-прежнему является плохой рекомендацией, цепляется за формулу надежды.

Действительно, крах Америки предсказывали уже многократно. Президент прав, когда говорит, что демократии должны доказать, что они работают и существуют для своих граждан. И пока Европа не справится с авторитарными вызовами в сфере политики безопасности, она должна преодолеть недоверие к Вашингтону и положиться на Америку. Пекин и Москва каждый день предоставляют достаточно поводов для того, чтобы уверенно защищать Запад - вместо того, чтобы ослаблять его речами о многополярном мировом порядке.

Автор: Маджид Заттар, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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