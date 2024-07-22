В Берлине не комментируют гонку среди демократов в США

В правительстве ФРГ отказались от комментариев по поводу возможных кандидатов от Демократической партии США на ноябрьских выборах и указали, что намерены дождаться решения демократов.

После отказа президента США Джо Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке правительство Германии воздерживается от любых комментариев о возможных кандидатах на пост главы Белого дома. "Мы готовимся к любым вариантам, которые можно представить", - заявила заместитель официального представителя федерального правительства Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) в Берлине в понедельник, 22 июля.

По ее словам, сейчас следует подождать официального решения Демократической партии США относительно ее кандидата на президентских выборах, а также результатов самого голосования в ноябре.

Шольц не прокомментировал призыв Байдена поддержать Харрис

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь подчеркнул хорошие отношения с Вашингтоном в годы президентства Байдена, назвав его "добрым другом Германии и Европы". "Мы с ним очень хорошо понимали друг друга и продолжаем это делать", - заявил он 22 июня во время визита в одно из подразделений бундесвера.

По словам Шольца, Байден внес большой вклад в достижение большого прогресса в трансатлантическом сотрудничестве, что имеет большое значение, в том числе на фоне военной агрессии РФ против Украины. Вместе с тем немецкий канцлер не прокомментировал призыв Байдена поддержать в борьбе за выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Шольц и Харрис неоднократно встречались, в частности, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, а в последний раз - на мирном саммите по Украине, прошедшем в июне в Швейцарии.

Накануне вечером Шольц поддержал решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки в США. "Мой друг Джо Байден добился многого: для своей страны, для Европы, для всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесное, НАТО сильна, а США - хороший и надежный партнер для нас. Его решение не выдвигать свою кандидатуру заслуживает уважения", - написал он в соцсети Х.

Снятие Джо Байдена с выборов

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.