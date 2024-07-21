Канцлер Германии: Решение Байдена заслуживает признания

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поддержал решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки в США. "Мой друг Джо Байден добился многого: для своей страны, для Европы, для всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесное, НАТО сильна, а США - хороший и надежный партнер для нас. Его решение не выдвигать свою кандидатуру заслуживает признания", - написал канцлер ФРГ в своем аккаунте в соцсети Х.

Как о решении Байдена сняться с выборов высказались другие политики в ФРГ

Председатель комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) назвал Джо Байдена "успешным президентом, которому мы в Европе и Германии обязаны многим". "Кажется, что в политике нелегко найти подходящий момент для прощания. Этот конец трагичен и не отвечает заслугам его жизни. Спасибо, господин президент!" - написал Рот в своем аккаунте в Х.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) из СДПГ сказал, что Байден "демонстрирует величие и заслуживает уважения за это решение". "Теперь предвыборная кампания снова станет захватывающей", - подытожил политик.

Сопредседательница партии "Союз 90"/"зеленые" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) заявила, что Джо Байден "сослужил своей стране отличную службу на посту президента" и своим выходом из предвыборной гонки "делает то же самое". "Мое глубочайшее уважение!" - прокомментировала она решение главы Белого дома не идти на новый срок.

Позицию Джо Байдена поддержал также лидер оппозиционной консервативной партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Джо Байден служит американскому народу уже более пяти десятилетий. Его сегодняшнее решение заслуживает глубочайшего уважения", - написал он.

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) из Свободной демократической партии (СвДП) назвал Джо Байдена "исключительной личностью", которая "служит своей стране на протяжении многих десятилетий, несмотря на ужасные удары судьбы". "Его решение самостоятельно определить, когда эта служба закончится, заслуживает глубочайшего уважения", - заявил политик.

Глава фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земельном парламенте Тюрингии Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), которого ранее оштрафовали за нацистский лозунг, разошелся во мнениях с большинством ведущих политиков ФРГ. По его мнению, Джо Байден являлся "ручной марионеткой для тех, кто предпочитает оставаться на заднем плане". "Но если у ручной марионетки нет шансов пересечь финишную черту, несмотря на концентрированную власть СМИ, она должна уйти. Никогда лучше, чем в лице дряхлого президента США, мировая общественность не осознавала, что те, кто принимает решения, не избираются. А те, кого избирают, ничего не решают", - написал он.

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Джо Байден ранее заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.