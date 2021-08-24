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"Группа семи" ("большая семерка", G7)

Неформальный международный клуб в составе семи экономически наиболее развитых государств.

В состав "большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.

In this image provided by the U.S. Marine Corps, families begin to board a U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III during an evacuation at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 23, 2021. (Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP)

"Большая семерка" требует от талибов гарантий при эвакуации 24.08.2021

Взаимодействие с "Талибаном" возможно лишь в том случае, если талибы обеспечат безопасность всех желающих покинуть Афганистан.
10.6.2021, Cornwall, England, Britain's Prime Minister Boris Johnson speaks with U.S. President Joe Biden while they walk with their wife Carrie Johnson (not seen) and U.S. first lady Jill Biden (not seen), outside Carbis Bay Hotel, Carbis Bay, Cornwall, Britain June 10, 2021. REUTERS/Toby Melville/Pool

Страны "большой семерки" проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану 18.08.2021

Байден и Джонсон организуют саммит для обсуждения совместной стратегии по Афганистану. Талибы объявили о готовности к сотрудничеству со всеми сторонами в деле формирования нового правительства в Кабуле.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана 07.08.2021

Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.

Байден и Путин: что на Западе на самом деле думают о встрече президентов. DW Новости (17.06.2021) 17.06.2021

К чему пришли Байден и Путин после трех с половиной часов переговоров в Женеве? Можно ли говорить о потеплении в американо-российских отношениях и стоит ли называть саммит президентов историческим? Что думают об этом западные политики и эксперты?

Байден уже в Женеве: насколько жестким будет его разговор с Путиным? DW Новости (15.06.2021) 15.06.2021

Уже завтра в Женеве состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Отношения между США и Россией сейчас на самом низком уровне за последние годы. Смогут ли Путин и Байден найти точки соприкосновения при первой личной встрече на таком уровне или ситуация усугубится еще больше?

Итоги саммита "Большой семерки" (14.06.2021) 14.06.2021

В Великобритании прошла встреча G7. Ее участники обсудали, в частности, отношения с Россией и Китаем.

Что говорили на саммитах G7 и НАТО о России и встрече Байдена с Путиным. DW Новости (14.06.2021) 14.06.2021

В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Первый - после президентства Трампа и с Джо Байденом в должности президента США. Накануне закончился саммит G7, где Байден также дебютировал в своей новой роли. Одной из самых важных тем на переговорах стали отношения с Россией и Китаем. Их будущее участники саммитов обсудили накануне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.
European Council President Charles Michel, top screen, and European Commission President Ursula von der Leyen, screen right, speak with India's Prime Minister Shri Narenda Modi, screen left, during an EU-India videoconference summit at the EU Council building in Brussels, Wednesday, July 15, 2020. (Yves Herman, Pool Photo via AP)

G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая 14.06.2021

Россия и КНР остаются последними столпами группы БРИКС после того, как Индия взяла курс на военное и экономическое сближение с США, ЕС и Великобританией, считают в Германии.

G7 Summit. (left to right) US President Joe Biden, President of France Emmanuel Macron and European Commission Ursula von der Leyen after the leaders official welcome and family photo, during the G7 summit in Cornwall. Picture date: Friday June 11, 2021. See PA story POLITICS G7. Photo credit should read: Leon Neal/PA Wire URN:60304707

Комментарий: Неоднозначные итоги саммита G7 с участием Байдена 14.06.2021

Страны "большой семерки" договорились ужесточить политику в отношении Китая, а также взяли на себя обязательства по вакцинации мирового населения от Covid-19. Что это будет означать на практике? Мнение Барбары Везель.

Das vom belarussischen ONT-Kanal zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt den Aktivisten und Blogger Raman Pratasewitsch, der an einem Tisch sitzt und eine Zigarette raucht. In einem einstündigen Video, das auf dem staatlichen Sender ONT ausgestrahlt wurde, wird der Regimekritiker in einem Haftzentrum gezeigt. (zu dpa Belarussisches Fernsehen zeigt Interview mit inhaftiertem Blogger) +++ dpa-Bildfunk +++

G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем 13.06.2021

"Семерка" потребовала от режима Лукашенко "изменить курс", связанный с давлением на СМИ и гражданское общество в Беларуси, и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии ОБСЕ.

Парк развлечений Путина. Саммит "Бла-бла-бла". Случилось в мире – "Заповедник", выпуск 174, 13.06.21 13.06.2021

Директор парка развлечений Путин вместе с помощниками осматривает свои владения. Песня о завершившемся саммите G7. Театральные зарисовки на тему последних новостей в мировой политике. Смотрите в 174-м выпуске "Заповедника"!
Leaders of the G7 pose for a group photo on overlooking the beach at the Carbis Bay Hotel in Carbis Bay, St. Ives, Cornwall, England, Friday, June 11, 2021. Leaders from left, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, European Council President Charles Michel, U.S. President Joe Biden, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, British Prime Minister Boris Johnson, Italy's Prime Minister Mario Draghi, French President Emmanuel Macron, European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Angela Merkel. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

G7 потребовала от РФ объяснить применение химоружия на ее территории 13.06.2021

Страны "большой семерки" в совместном коммюнике призвали РФ прекратить дестабилизацию и "злонамеренную деятельность" и выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Москвой.

Symbolbild Coronaserum-Impfstoffdose mit Spritze Corona-Impfstoff *** Symbol image Coronaserum vaccine can with syringe Corona vaccine

Страны G7 выделят бедным странам более 2 млрд доз вакцин против ковида 13.06.2021

Вакцины против коронавируса будут распределены по каналам международного механизма Covax Как следует из проекта заключительного коммюнике саммита G7, страны ЕС профинансируют большую часть прививок.
March 11, 2021*** IZMIR, TURKEY - MARCH 11: Fog drifts over the city following rain at morning hours in Izmir, Turkey on March 11, 2021. Mahmut Serdar Alakus / Anadolu Agency

Страны "большой семерки" готовят масштабную климатическую программу 13.06.2021

Страны G7 намерены ежегодно выделять бедным государствам по 100 млрд долларов на климатические проекты. Экологи Oxfam считают, что этого мало.
U.S. President Joe Biden, German Chancellor Angela Merkel and advisors Jan Hecker (2ndR) und Jake Sullivan attend a bilateral meeting during a G7 summit in St. Ives, Cornwall, Britain, June 12, 2021. Guido Bergmann/Bundesregierung/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Меркель и Байден на саммите G7 обсудили "Северный поток - 2" 12.06.2021

И для Германии, и для США важно, чтобы транзит газа из России через Украину сохранился с запуском "Северного потока - 2", заявила Ангела Меркель после беседы с Джо Байденом.
(Counterclockwise from center ) U.S. President Joe Biden, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, Italy's Prime minister Mario Draghi, President of the European Commission Ursula von der Leyen,President of the European Council Charles Michel, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, Germany's Chancellor Angela Merkel,France's President Emmanuel Macron and Britain's Prime Minister Boris Johnson, attend a working session of the G7 summit in Carbis Bay, Cornwall, England on June 11, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

G7 объявит о глобальном инфраструктурном проекте в противовес Китаю 12.06.2021

План стран "семерки" будет реализован в противовес многотриллионной программе инвестиций КНР в Африке и Азии. На саммите G7 США будут добиваться осуждения применения в Китае принудительного труда.
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