"Группа семи" ("большая семерка", G7)

Неформальный международный клуб в составе семи экономически наиболее развитых государств.
В состав "большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.
К чему пришли Байден и Путин после трех с половиной часов переговоров в Женеве? Можно ли говорить о потеплении в американо-российских отношениях и стоит ли называть саммит президентов историческим? Что думают об этом западные политики и эксперты?
Уже завтра в Женеве состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Отношения между США и Россией сейчас на самом низком уровне за последние годы. Смогут ли Путин и Байден найти точки соприкосновения при первой личной встрече на таком уровне или ситуация усугубится еще больше?
В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Первый - после президентства Трампа и с Джо Байденом в должности президента США. Накануне закончился саммит G7, где Байден также дебютировал в своей новой роли. Одной из самых важных тем на переговорах стали отношения с Россией и Китаем. Их будущее участники саммитов обсудили накануне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.
Директор парка развлечений Путин вместе с помощниками осматривает свои владения. Песня о завершившемся саммите G7. Театральные зарисовки на тему последних новостей в мировой политике. Смотрите в 174-м выпуске "Заповедника"!