Гарантии для Украины от G7 и другие события 504-го дня войны

На 504-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 12 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Страны G7 договорились помочь обеспечить безопасность Украины

Страны "большой семерки" (G7) согласовали многосторонние рамки для предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности , направленных на укрепление ее обороны и сдерживание России от будущей агрессии. В совместной декларации, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Японии, а также Европейский Cоюз заявили, что обязательства, к которым также приглашены присоединиться другие страны, будут включать поставки "современной военной техники на суше, в воздухе и на море", обучение украинских военных, обмен разведданными и помощь в сфере киберзащиты. В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в том числе судебной системы и гражданского контроля за вооруженными силами.

В Кремле рассматривают планы предоставления странами "большой семерки" (G7) гарантий безопасности Украине как посягательство на безопасность России. "Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг со стороны G7 чреват негативными последствиями как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Встречи Зеленского с союзниками на саммите НАТО и новая помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский расценил итоги саммита НАТО в Вильнюсе как большой успех для своей страны. "Это открывает для нас совершенно новые возможности в области безопасности, и я благодарю всех, кто сделал это возможным", - заявил глава государства на встрече с лидерами стран G7. По его словам, совместная декларация поддержки Украины, о подписании которой объявили лидеры стран G7 по окончании саммита, дает Киеву гарантии безопасности на пути в НАТО. "Украинская делегация везет домой важную победу в области безопасности для Украины, для нашей страны, для нашего народа, для наших детей", - заявил Зеленский.

12 июля, в день закрытия саммита НАТО в Вильнюсе, Зеленский провел ряд двусторонних встреч, на которых получил от партеров подтверждение дальнейшего предоставления помощи.

Так, Нидерланды пообещали начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе, а также поставить Киеву ПВО и артиллерию, сообщил президент Украины по итогам встречи с нидерландским премьер-министром Марком Рютте.

Австралия согласилась предоставить Украине новый пакет военной помощи, в который войдут 30 бронетранспортеров Bushmaster, сообщил украинский президент после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

Германия согласилась предоставить Украине дополнительные пусковые установки и ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил Зеленский по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Вильнюсе.

Сам Шольц высоко оценил итоги саммита НАТО в Вильнюсе. "Времена сейчас непростые, безопасность в Европе находится под угрозой", - сказал он на заключительной пресс-конференции. По его словам, Вильнюсский саммит "укрепил НАТО, подчеркнул готовность к обороне и повысил сплоченность альянса". В то же время канцлер отметил, что "НАТО - это оборонительный союз, который никому не угрожает, но готов и способен противостоять любой военной угрозе".

Ход военных действий

В течение 12 июля Россия нанесла по территории Украины 59 авиаударов и совершила 40 обстрелов из РСЗО позиций ВСУ и населенных пунктов страны, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ . В результате есть погибшие и раненые мирные жители, в том числе дети, повреждены дома и другая гражданская инфраструктура, указано в документе.

По данным украинской стороны, Россия продолжает сосредоточивать усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, за сутки произошло 22 боевых столкновения, указано в сводке Генштаба ВСУ.

ВВС Украины за сутки нанесли 6 ударов по живой силе, концентрации вооружений и военной техники противника и 2 удара по системам ПВО ВС РФ, говорится далее в документе. Украинские ракетные и артиллерийские подразделения поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских установок на огневых позициях, 4 системы ПВО и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника, сообщает Генштаб ВСУ.

Со своей стороны, российское Минобороны в вечерней сводке утверждает, что на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Лиманском, Купянском и Херсонском направлениях российские войска "мужественно" и "самоотверженно" отражали атаки противника, уничтожив при этом большое количество военной техники и сотни военнослужащих ВСУ.

Тем временем в американском Институте изучения войны предположили, что Россия искажает информацию об украинских потерях. Как пишут аналитики, министр обороны РФ Сергей Шойгу на фоне саммита НАТО в Вильнюсе "неправдоподобно заявил", что украинские войска потеряли 26 тыс. военных и 1244 танка и БМП с начала контрнаступления 4 июня. По оценкам ISW, эти отчеты, вероятно, сильно преувеличены, поскольку даже российские "военкоры" в последнее время обвинили Минобороны в подсчете ударов по уже поврежденной и уничтоженной технике и представлении этого в качестве новых потерь ВСУ, пишет ISW.

Минобороны РФ заявило о завершении приема вооружений от ЧВК "Вагнер"

Вечером 12 июля Минобороны РФ сообщило, что оно в соответствии с планом "завершает прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер".

"Переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения <…>, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие", - перечисляется в пресс-релизе. Были также были приняты более 2,5 тысячи тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Среди переданной техники - десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях, утверждают в Минобороны РФ .

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