Комментарий: Cаммит G7 упустил исторический шанс сделать больше для Украины

На лужайке, где три дня приземлялись вертолеты бундесвера, снова пасутся коровы. Саммит "группы семи" (G7) закончился, жизнь курортного городка Гармиш-Партенкирхен на юге Баварии вернулась в обычное русло. Если есть на земле рай, он может быть таким - крутые склоны Альп, горные ручьи, ухоженные, похожие на сказочные домики.

Можно ли на фоне этих райских пейзажей помнить, что где-то совсем недалеко, на востоке Европы, пятый месяц - ад? Что там, в Украине, российские самолеты выпускают по торговому центру с отделом игрушек ракеты, предназначенные для атак на авианосцы, как в Кременчуге?

Вопрос не праздный, если речь идет об итогах саммита "группы семи", который прошел в замке Эльмау и завершился во вторник, 28 июня. Контраст между улыбками и хорошим настроением участников перед камерами и кризисами, которые они обсуждали, был разительным.

Киев ждал от саммита конкретной поддержки

Конечно, саммит G7 - это всегда красивая картинка, дань традиции. Лидеры ведущих западных стран собираются в живописных уголках, чтобы в непринужденной обстановке обсудить мировые проблемы. Так было и в этот раз, с ритуальными фото без галстуков, но мир сильно изменился. Саммит "группы семи" прошел под знаком "жестокой войны" России против Украины, как об этом несколько раз справедливо говорил хозяин саммита, канцлер председательствующей в G7 Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Роман Гончаренко

На саммите не хватало чего-то нового, какого-то особенного, человеческого жеста поддержки - фото с украинским флагом или общения с кем-то из украинских беженцев, сотни тысяч которых приняла Германия, за что Берлин нужно чаще хвалить.

Но дело не только во внешних проявлениях. Итоги саммита оказались не совсем такими, какими их хотела видеть Украина, и какими они могли бы быть. Да, президент Украины Владимир Зеленский услышал в ходе общения по видеосвязи много правильных слов, которые звучали и раньше. Главный месседж - G7 продолжит "поддерживать Украину столько, сколько понадобится". Это важно, война будет долгой, без помощи Запада Украина не справится. Очень правильно, что на саммите заявили о поддержке в восстановлении Украины после войны, но пока об этом пространно говорить, Киев теряет людей - и территории.

Зеленский явно ждал другого. Перед саммитом украинские лидеры почти умоляли дать больше оружия и ввести еще более жесткие санкции против РФ. Что касается оружия, то некоторые члены G7 действительно объявили о планах новых поставок. Санкций и так введено рекордное количество, но инициатива США ввести эмбарго на российское золото выглядела выходом на новый уровень. Шанс договориться, казалось, был.

У Украины нет времени ждать

Однако сплоченность, которую демонстрировали перед камерами участники саммита в Эльмау, в этом вопросе дала сбой. В декларации по Украине сказано, что страны G7 будут стремиться "ограничить доходы России, в том числе от (продажи) золота". Принять совместное решение не удалось. Уже после завершения саммита США отдельно объявили о запрете на импорт золота из РФ.

Не договорились и о верхнем пороге взлетевших цен на российскую нефть - один из главных источников дохода РФ. На саммите решили стремиться к этому, обсуждать, изучать. Можно надеяться, что договорятся.

Одним из немногих конкретных результатов стало заявление о новых санкциях против российского ВПК, хотя непонятно, почему этого не было сделано раньше.

В марафоне трех июньских саммитов встреча "семерки" могла, но не стала исторической - как предшествовавший ей саммит Евросоюза, на котором Украина и Молдова получили статус кандидатов, и как саммит НАТО, на который из Баварии отправились лидеры G7. Там ожидаются исторические решения в ответ на агрессию РФ против Украины. Времена изменились, G7, хоть и это неформальная структура, тоже пора меняться. Менять традиции не обязательно, нужны быстрые и нестандартные решения. У Украины нет времени ждать.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Дымящиеся развалины 27 июня по торговому центру "Амстор" в Кременчуге российскими войсками был нанесен ракетный удар. Так выглядел ТЦ утром 28 июня. Украинские пожарные и сотрудники службы спасения продолжают работу по расчистке завалов.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Груда камней и металла Кременчуг находится в сотнях километров от линии фронта. Расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод прекратил работу еще весной, однако, по сообщениям украинских СМИ, ВС РФ продолжали обстреливать его и другие объекты инфраструктуры. О последней такой атаке сообщалось 18 июня.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Около двух десятков погибших По словам президента Украины Владимира Зеленского, в момент попадания ракеты в торгово-развлекательный центр "Амстор" в Кременчуге там находилось около тысячи посетителей. К утру 28 июня число погибших возросло до 18 человек.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Поиск и спасение пострадавших По данным Генпрокуратуры Украины и Полтавской областной администрации, не менее 50 человек получили ранения, еще около 40 числятся пропавшими без вести. К тушению пожара ТЦ "Амстор" и спасению пострадавших в ходе ракетного удара было привлечено 115 пожарных и 20 машин Госслужбы Украины по ЧС.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Военные охраняют ТЦ "Амстор" после ракетного обстрела По данным украинской стороны, удар по гражданским целям в Кременчуге был нанесен двумя ракетами X-22, выпущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Первая из этих ракет попала в торговый центр, а вторая - в городской стадион.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Борьба с огнем глубокой ночью "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Россия признала ответственность за обстрел 28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Ни слова о гражданских жертвах "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии 28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Скорбь по погибшим ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя. Автор: Александра Иванова

