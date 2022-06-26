Комментарий: Cаммит G7 упустил исторический шанс сделать больше для Украины

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Много правильных слов, мало новых инициатив. Саммит "семерки" в Баварии прошел как обычно, но времена изменились. Лидеры G7 лишь частично оправдали ожидания Украины, считает Роман Гончаренко.
На лужайке, где три дня приземлялись вертолеты бундесвера, снова пасутся коровы. Саммит "группы семи" (G7) закончился, жизнь курортного городка Гармиш-Партенкирхен на юге Баварии вернулась в обычное русло. Если есть на земле рай, он может быть таким - крутые склоны Альп, горные ручьи, ухоженные, похожие на сказочные домики.
Можно ли на фоне этих райских пейзажей помнить, что где-то совсем недалеко, на востоке Европы, пятый месяц - ад? Что там, в Украине, российские самолеты выпускают по торговому центру с отделом игрушек ракеты, предназначенные для атак на авианосцы, как в Кременчуге?
Вопрос не праздный, если речь идет об итогах саммита "группы семи", который прошел в замке Эльмау и завершился во вторник, 28 июня. Контраст между улыбками и хорошим настроением участников перед камерами и кризисами, которые они обсуждали, был разительным.
Конечно, саммит G7 - это всегда красивая картинка, дань традиции. Лидеры ведущих западных стран собираются в живописных уголках, чтобы в непринужденной обстановке обсудить мировые проблемы. Так было и в этот раз, с ритуальными фото без галстуков, но мир сильно изменился. Саммит "группы семи" прошел под знаком "жестокой войны" России против Украины, как об этом несколько раз справедливо говорил хозяин саммита, канцлер председательствующей в G7 Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).
На саммите не хватало чего-то нового, какого-то особенного, человеческого жеста поддержки - фото с украинским флагом или общения с кем-то из украинских беженцев, сотни тысяч которых приняла Германия, за что Берлин нужно чаще хвалить.
Но дело не только во внешних проявлениях. Итоги саммита оказались не совсем такими, какими их хотела видеть Украина, и какими они могли бы быть. Да, президент Украины Владимир Зеленский услышал в ходе общения по видеосвязи много правильных слов, которые звучали и раньше. Главный месседж - G7 продолжит "поддерживать Украину столько, сколько понадобится". Это важно, война будет долгой, без помощи Запада Украина не справится. Очень правильно, что на саммите заявили о поддержке в восстановлении Украины после войны, но пока об этом пространно говорить, Киев теряет людей - и территории.
Зеленский явно ждал другого. Перед саммитом украинские лидеры почти умоляли дать больше оружия и ввести еще более жесткие санкции против РФ. Что касается оружия, то некоторые члены G7 действительно объявили о планах новых поставок. Санкций и так введено рекордное количество, но инициатива США ввести эмбарго на российское золото выглядела выходом на новый уровень. Шанс договориться, казалось, был.
Однако сплоченность, которую демонстрировали перед камерами участники саммита в Эльмау, в этом вопросе дала сбой. В декларации по Украине сказано, что страны G7 будут стремиться "ограничить доходы России, в том числе от (продажи) золота". Принять совместное решение не удалось. Уже после завершения саммита США отдельно объявили о запрете на импорт золота из РФ.
Не договорились и о верхнем пороге взлетевших цен на российскую нефть - один из главных источников дохода РФ. На саммите решили стремиться к этому, обсуждать, изучать. Можно надеяться, что договорятся.
Одним из немногих конкретных результатов стало заявление о новых санкциях против российского ВПК, хотя непонятно, почему этого не было сделано раньше.
В марафоне трех июньских саммитов встреча "семерки" могла, но не стала исторической - как предшествовавший ей саммит Евросоюза, на котором Украина и Молдова получили статус кандидатов, и как саммит НАТО, на который из Баварии отправились лидеры G7. Там ожидаются исторические решения в ответ на агрессию РФ против Украины. Времена изменились, G7, хоть и это неформальная структура, тоже пора меняться. Менять традиции не обязательно, нужны быстрые и нестандартные решения. У Украины нет времени ждать.
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