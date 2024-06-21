Санкции против алмазов из РФ: хорошо или плохо для Африки?

Богатые алмазами страны Африки наращивают производство, чтобы заполнить брешь, появившуюся на рынке после введения G7 эмбарго на продукцию из России. Но не все рады этому запрету.

Африканские страны-производители алмазов готовы усилить свои позиции на мировом рынке, пользуясь возможностями, которые возникли после введения G7 санкций в отношении алмазов из России. Однако эти меры породили и ряд проблем для тех, кто занимается добычей и экспортом алмазов.

Санкции против РФ

В прошлом году государства "большой семерки" объявили о наложении санкций на российскую алмазную отрасль. В октябре 2023 года Евросоюз ввел эмбарго на импорт, покупку и транзит алмазов из России, которое начало действовать с 1 января 2024-го, а с марта под запрет попали и косвенные поставки из РФ.

Глава Африканского алмазного совета (ADC) М'Зее Фула Нгенге Фото: Privat

В феврале нынешнего года Минфин США запретил импорт российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами. Аналогичные меры приняли также и прочие страны "большой семерки" - Канада, Великобритания и Япония. Эти запреты - часть многочисленных санкций, введенных Западом в отношении РФ после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако рестриктивные меры в отношении российских алмазов, призванные ослабить экономику РФ, могут нести потенциальный риск для стабильности мирового алмазного рынка, предупреждают специалисты отрасли. "Когда вы смотрите на предложения "большой семерки", которые влияют на мировую алмазную промышленность, вы должны принять во внимание, что Африка в совокупности является доминирующим производителем", - заявил в интервью DW глава Африканского алмазного совета (ADC) М'Зее Фула Нгенге.

Ботсвана может перехватить лидерство у России?

До введения запрета Москва была ведущим мировым производителем алмазов. "То, что хорошо для одного, плохо для другого. Мы не против России, - отмечает Фула Нгенге. - Но тот факт, что в отношении РФ рассматривается возможность введения санкций, выводит Ботсвану на первое место (в этой отрасли. - Ред.)".

По словам главы ADC, потенциально еще одна страна Африки может войти в девятку крупнейших производителей алмазов. "Большинство стран-потребителей алмазов сейчас опираются на нас", - констатировал Фула Нгенге, добавив, что видит в этом возможность для африканских государств выйти из тени и взять на себя задачу обеспечения поставок этого вида товаров. При этом производители алмазов из Африки считают, что страны G7 должны были проконсультироваться с ними, прежде чем вводить эмбарго на российские алмазы.

"Большая семерка" "полностью оставила нас в стороне от разговора, хотя мы считаем себя мировыми лидерами (в этой отрасли. - Ред.). Они должны были сначала обратиться к нам", - убежден Фула Нгенге.

Вдобавок ко всему, согласно введенным западным санкциям против РФ, африканские страны должны отправлять свои алмазы для сертификации в бельгийский Антверпен, который считается центром мировой алмазной промышленности. Ботсвана критикует это требование, утверждая, что оно нарушает цепочку поставок. Президент страны Мокветси Масиси встретится 21 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), чтобы обсудить процесс сертификации.

Африканские страны и Кимберлийский процесс

Алмазы, добываемые в Африке, уже являются объектом так называемого Кимберлийского процесса - утвержденной ООН в 2003 году схемы сертификации, которая гарантирует, что на рынок не попадут "кровавые алмазы" - незаконно добытые в зонах конфликтов и идущие на финансирование закупок оружия для повстанческих группировок.

"Передача всего в Антверпен - это шаг назад", - указывает Фула Нгенге. И подчеркивает, что африканские производители алмазов строго придерживаются стандартов Кимберлийского процесса. "Мы потратили последние два года, пытаясь понять, как остановить российские алмазы, в то время как для прекращения войны (в Украине. - Ред.) не было приложено достаточно усилий", - посетовал глава ADC.

Доля России на алмазном рынке Анголы

Российская госкомпания "Алроса" владеет 41% акций алмазного месторождения Катока - одного из крупнейших в Анголе. Хотя этот ангольский рудник не находится под западными санкциями, Фула Нгенге говорит, что сейчас на его владельцев оказывается давление из-за связей с "Алросой".

Добыча алмазов в Анголе Фото: PHILIP MOSTERT/epa/dpa/picture alliance

Африканский алмазный совет заявил, что рассматривает возможность исключения России из проекта, потому что "мы не хотим ассоциироваться с чем-то негативным, что может отрицательно повлиять на добычу алмазов в стране, не связанной с Российской Федерацией".

Эмбарго "большой семерки" на российские алмазы, по оценке наблюдателей, позволило африканским странам играть более значительную роль на мировом алмазном рынке. "Моя задача - убедить (страны континента. - Ред.) в том, что мы достаточно сильны и влиятельны, чтобы выйти вперед, и научить некоторые крупные алмазные центры, как вести бизнес", - резюмировал Фула Нгенге.