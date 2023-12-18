Страны ЕС запрещают импорт российских алмазов

Евросоюз принял 12-й пакет санкций против РФ, наложив эмбарго на ввоз алмазов и ужесточив ценовой потолок для российской нефти. В черный список также внесены 140 физических и юридических лиц.

Спустя почти 22 месяца после начала полномасштабной войны РФ против Украины ЕС принял 12-й пакет санкций за эту агрессию. Одной из его составляющих является запрет на ввоз российских алмазов, сообщил Совет ЕС в понедельник, 18 декабря.

С 1 января будет запрещен прямой импорт из России непромышленных природных и синтетических алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами, указывается в заявлении. Позже - с 1 марта по 1 сентября 2024 года вступит в силу эмбарго на российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Ужесточение условий ценового потолка на нефть

Кроме того, 12-й санкционный пакет предусматривает ужесточение ценового потолка на российский экспорт нефти в третьи страны. От европейских компаний будут требовать предоставлять доказательства того, что они придерживаются "ценового потолка" на нефть из РФ, введенного странами Запада.

В пакете также содержатся торговые ограничения в отношении российских продуктов, а также санкции в отношении 140 физических и юридических лиц, поддерживающих войну против Украины. Среди прочего, ограничения вводятся на торговлю литиевыми батареями, термостатами и рядом категорий химической продукции.

В отличие от Великобритании, Евросоюз до сих пор не вводил запрета на импорт российских алмазов. Прежде всего, причиной являлась позиция Бельгии: Антверпен с 16-го века является одним из важнейших в мире торговых площадок по продаже бриллиантов. Япония несколько дней назад после соответствующей договоренности в G7 также ввела эмбарго на импорт из РФ непромышленных алмазов.

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