Япония запретила импорт непромышленных алмазов из России

Власти Японии ужесточили санкции, введенные за войну РФ против Украины. В черный список внесены еще 57 компаний из РФ, шесть - из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана, а также 35 физических лиц.

Япония расширила санкции, связанные с продолжающейся войной РФ против Украины. В черный список внесены еще 57 российских компаний и шесть организаций из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана, которые обвиняются в причастности к обходу санкций, сообщило министерство торговли в Токио в пятницу, 15 декабря.

В числе прочих под санкции подпали Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", Казанский пороховой завод, ЦНИИ химии и механики, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Мотовилихинские заводы", Курганский машиностроительный завод, Хабаровский судостроительный завод, "Восточная верфь", 150-1 Авиационный ремонтный завод, АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева.

Персональные санкции и запрет на импорт из РФ непромышленных алмазов

Новые санкции Японии включают также запрет на импорт российских алмазов для непромышленного использования с 1 января 2024 года, сообщил в свою очередь МИД Японии. Тем самым Япония выполнила принятое G7 решение о запрете на импорт российских непромышленных алмазов.

Кроме того, власти в Токио ввели персональные санкции в отношении 35 физических лиц. В черный список, в частности, внесены уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александр Лапин, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-полковника Сергей Рудской, генерал-полковник Евгений Никифоров, командующий войсками Центрального военного округа ВС РФ Андрей Мордвичев и детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Теперь в санкционном списке Японии теперь числятся 494 российские организации, 27 - из Беларуси, а также шесть - из других стран.

"Большая семерка" договорилась о запрете на импорт алмазов из РФ

В начале декабря страны G7 договорились об ограничении импорта российских алмазов. Запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, должн вступить в силу с 1 января 2024 года, указывается в документе, опубликованном канцелярией британского премьера. Санкции в отношении российских алмазов, обработанных в третьих странах, будут вводиться поэтапно ориентировочно с марта будущего года. "Чтобы усилить эффективность этих мер, страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему их отслеживания и сертификации", - сообщается далее.

На состоявшейся в режиме видеоконференции встрече выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что Кремль уверен в неспособности Запада "полностью соблюдать свои собственные санкции". По его словам, "свободному миру жизненно необходимо сохранять консолидацию, взаимодействовать, поддерживать тех, чья свобода подвергается нападению".

Ограничения в отношении российских алмазов входят также в новый, 12-й пакет санкций ЕС.

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