Reuters: ЕС обдумывает способы продления санкций против РФ

Еврокомиссия обсуждает варианты дальнейшей заморозки активов российского Центробанка РФ и продления санций против Москвы, пишут журналисты Reuters со ссылкой на источники.

В Европейском Союзе рассматривают новые механизмы продления заморозки активов российского Центробанка, а также продления действия санкций, введенных за вторжение России в Украину. Об этом пишет в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на источники агентство Reuters.

По словам журналистов, европейским дипломатам предложили несколько сценариев дальнейшей блокировки средств. Первый - заморозить активы РФ на пять лет, но ежегодно пересматривать это решение. В таком случае для его отмены потребуется квалифицированное большинство голосов. Второй сценарий - продлевать заморозку раз в три года при полном единогласии. Третий - продлевать все санкции против России каждые три года.

В настоящее время ограничения должны продлеваться один раз в полгода, и для принятия соответствующего решения необходимо его единогласное одобрение. Reuters отмечает, что в Еврокомиссии отказались комментировать эту информацию.

Замороженные активы России сыграют ключевую роль в выделении кредита Киеву на 50 млрд долларов

Во время саммита "большой семерки" (G7) в июне 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что все страны-члены организации подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов.

Ожидается, что половину этой суммы Киеву выплатят страны Евросоюза, а вторую половину - другие члены G7. Погашать ссуду Киев должен будет за счет передаваемых ему процентов от замороженных активов Центробанка РФ.