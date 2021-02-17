В Японии растет число заражений новым вариантом коронавируса

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 19 февраля (время московское).

В Японии - уже 90 случаев заражения новым вариантом коронавируса

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Японские органы здравоохранения обнаружили более 90 случаев заражения новым вариантом коронавируса. Как сообщает в пятницу газета Mainichi, об этом говорится в отчете, подготовленном Национальным институтом инфекционных заболеваний Японии. Считается, что этот вариант пришел из-за рубежа, но отличается от мутаций, ранее выявленных в Великобритании и Южной Африке.

С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано более 400 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 7194 летальных исходов. Из всех инфицированных у 151 пациента обнаружены варианты вируса, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер (Roland Wiesendanger) считает, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, и утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане. Визендангер, по его словам, в период с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел именно к такому выводу.

Ученый составил каталог доказательств, которые, по его мнению, позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что коронавирус создан искусственно. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китаезаявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.

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Соединенные Штаты расширят поддержку инициативы по вакцинации COVAX с 2 до 4 млрд долларов, сообщили в Белом доме. Отмечается, что США "возьмут на себя ведущую роль в мобилизации дальнейших глобальных взносов в COVAX, выделив дополнительные 2 млрд долларов в период с 2021 до 2022 годов". COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против нового коронавируса для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Американская компания Pfizer, которая производит разработанную немецким партнером BioNTech вакцину от коронавируса, объявила о начале фазы 2/3 клинических испытаний препарата среди беременных женщин. Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, в испытаниях принимают участие около 4000 беременных женщин старше 18 лет. Срок беременности испытуемых - от 24 до 34 недель. Цель исследования - оценка безопасности, переносимости и иммуногенности двух доз вакцины или плацебо, вводимых с интервалом в 21 день.

В Венесуэле началась вакцинация российской вакциной "Спутник V"

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В Венесуэле началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". Об этом в Twitter сообщил глава страны Николас Мадуро. "Первой, кто получил вакцину "Спутник V" стала молодая врач Гленди Риверо из штата Миранда", - написал он.

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В Украине будет усилен локдаун в западных регионах из-за роста числа заражений. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, рост заболеваемости зафиксирован в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В правительстве принято решение усилить карантин и контроль за его соблюдением, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных в этих регионах.

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Саммит Группы семи пройдет в пятницу в Лондоне в режиме видеоконференции. По информации из канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, основными ее темами станет борьба с пандемией коронавируса и справедливое распределение вакцин в мире.

Во встрече лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии в рамках британского председательства в "большой семерке" впервые примет участие новый президент Соединенных Штатов Джо Байден. В саммите G7 также также участвуют глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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Полупустынная улица в Стамбуле во время локдауна

Турция с марта начнет постепенно снимать противоэпидемические ограничения. 81 провинцию страны классифицируют по уровням эпидемической опасности, сообщает газета Daily Sabah. Каждой из провинций присвоят уровень опасности - от "очень высокого" до "низкого". На основе этого будут снимать или наоборот усиливать ограничения.

В первую очередь власти Турции готовятся отменить 56-часовой комендантский час в выходные. Сейчас местным жителям, за исключением особых случаев, запрещен выход на улицу с вечера пятницы до раннего утра понедельника. Также будет отменен комендантский час по вечерам в будни. На такие меры правительство вынуждено пойти в связи с ростом недовольства населения и тяжелым положением бизнеса.

Хроника пандемии 18 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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