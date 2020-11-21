 США выделят 4 млрд долларов на вакцинацию от коронавируса в мире | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.02.2021

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Коронавирус

США выделят 4 млрд долларов на вакцинацию от коронавируса в мире

Джо Байден решил удвоить взнос США в программу справедливого распределения вакцин от COVID-19 в мире. Соединенные Штаты выделят на эти цели 4 млрд долларов.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Администрация Джо Байдена решила удвоить взнос США в программу COVAX по обеспечению доступа к вакцине населению бедных стран и всего выделит на эти цели 4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в четверг, 18 февраля, на сайте Белого дома.

"Ковид показал, что ни одна нация не модет действовать в одиночку перед лицом пандемии", - сказано в пресс-релизе администрации Байдена. Президент США уведомит об этом шаге своих коллег на саммите G7, который пройдет в формате видеоконференции 19 февраля. Средства будут выделены в 2021-2022 годах, уточняется в сообщении.

COVAX - это запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальный механизм, который призван обеспечить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. Задача COVAX заключается в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. В декабре 2020 года Конгресс США одобрил выделение двух млрд долларов в качестве взноса в эту программу ВОЗ.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:33

Прививка в ГУМе и не только: в Москве набирает обороты массовая вакцинация

Ссылки в интернете

Сообщение Белого дома о выделении денег на COVAX

Аудио- и видеофайлы по теме

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