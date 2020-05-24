Коронавирус в Турции: что происходит на самом деле

Турция столкнулась со второй волной пандемии. В конце ноября, по данным министра здравоохранения Фахреттина Коджи, число зараженных коронавирусом и заболевших COVID-19 составило в Турции 28 352 человек. Только за последнюю неделю ноября было зарегистрировано более 7400 новых случаев заражения коронавирусом. Более 4500 человек заболели COVID-19, и болезнь у них протекает в тяжелой форме. В больницах находятся более 3800 человек, заболевших ковидом - вдвое больше, чем за неделю до этого.

Карантин в Турции: кому что разрешено

Чтобы сдержать темпы распространения коронавируса, Турция повторно ввела частичный локдаун. С минувших выходных в стране вновь закрыты кафе и рестораны. В будние дни людям в возрасте старше 65 лет разрешено выходить из дома с 10 до 13.00, а молодежи младше 20 лет - с 13.00 до 16.00. Все остальным разрешено покидать свои дома в выходные дни с 10.00 до 20.00.

Людям старше 65 лет в Турции во время частичного локдауна разрешено выходить на улицу в будние дни с 10.00 до 13.00

Такой порядок ограничений был разработан властями страны для того, чтобы турецкой экономике был нанесен наименьший урон, и чтобы показать, что турецкое руководство всерьез относится к пандемии. Но в том, что касается кризисного менеджмента, имидж властей все же существенно пострадал. В том числе из-за того, что министерство здравоохранения подозревают в подтасовке цифр, касающихся числа заболевших ковидом.

Так, в сентябре стало известно, что с момента начала пандемии были подсчитаны и вошли в национальную статистику не все случаи заражения коронавирусом в Турции, а только те, когда заболевший проходил лечение в больнице. Поэтому настоящий масштаб эпидемии в стране намного больше.

Каково число заболевших в Турции на самом деле?

Свет на истинное положение дел в стране порой проливают сами чиновники, делая противоречивые заявления. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу из турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии в конце ноября заявил о том, что в Стамбуле от коронавируса умерли 186 человек. А перед этим министр здравоохранения заявлял, что по всей стране число умерших от коронавируса составляет 139 человек.

Мэр Стамбула озабочен ситуацией с коронавирусом в турецком мегаполисе. Местные жители все чаще с горечью сравнивают свой город с китайским Уханем, откуда началось распространение инфекции по всему миру. "Обычно в ноябре в Стамбуле количество похорон ежедневно составляет 180-190. В этом году это число превышает 450. Мысли об этом лишают меня сна", - заявил стамбульский мэр.

Директор администрации кладбищ Стамбула Айхан Коч подтвердил DW, что число умерших от последствий коронавируса в последние две недели постоянно растет: "Таких похорон ежедневно на 20 больше, и составляет каждый день около 400".

Ситуация в турецких больницах

Врачи и сотрудники стамбульских больниц, с которыми поговорила DW, подтверждают эту информацию. Осман Эльбек, который работает в частной клинике, где лечат пациентов с заболеваниями органов дыхания, рассказал о том, что в течение октября-ноября число таких пациентов постоянно росло.

В турецких больницах не хватает мест для больных с ковидом

"В государственных больницах палаты быстро заполнятся больными. Отделения интенсивной терапии работают в напряженном режиме, часто даже пациентам в критическом состоянии приходится ждать, пока для них найдется место", - рассказывает Эльбек. Поэтому и в частных клиниках увеличилось число мест для больных ковидом, но и они уже на 90 процентов заполнены. "Сейчас ситуация еще хуже, чем была в марте-апреле", - подчеркивает Эльбек.

Турецкая врачебная палата тоже сомневается в официальной статистике. Ее собственные данные сильно отличаются от тех, что предоставило министерство здравоохранения. Так, в ноябре число случаев заражения коронавирусом, по данным врачебной палаты, выросло на 300 процентов(!) по сравнению с октябрем, ежедневно 47 600 новых случаев. Такие цифры Турецкая врачебная палата приводит на основе данных, собранных у 1270 врачей из 73 городов. Если это число верное, то это означает, что турецкие власти преуменьшают масштаб пандемии, умалчивая ежедневно о 40 000 новых случаев.

Член Турецкой врачебной палаты Чигдем Арслан говорит, что такой рост числа заболеваний может привести к тому, что врачи в скором времени окажутся перед выбором, кого лечить в первую очередь, что может привести к эскалации социального напряжения в обществе. Чтобы этого не допустить, врачебная палата предлагает ввести жесткий карантин на срок от 14 до 28 дней.

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