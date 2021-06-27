Биньямин Нетаньяху

Президент США высказался за режим прекращения огня на Ближнем Востоке

Джозеф Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак" и указал на необходимость защитить мирных жителей.