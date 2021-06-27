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Биньямин Нетаньяху

Игрушки Путина. Песня об обязательной вакцинации. Политические страшилки – "Заповедник", выпуск 176, 27.06.21 27.06.2021

Как Путин забросил Медведева. Кремлевские поют об обязательной вакцинации от ковида. Лукашенко, Нетаньяху и Пашинян рассказывают страшные сказки о своем переизбрании. Смотрите в 176-м выпуске "Заповедника"!
Israelis celebrate the swearing in of the new government in Tel Aviv, Israel, Sunday, June 13, 2021. Israel's parliament has voted in favor of a new coalition government, formally ending Prime Minister Benjamin Netanyahu's historic 12-year rule. Naftali Bennett, a former ally of Netanyahu became the new prime minister. (AP Photo/Oded Balilty)

Что изменится в Израиле после ухода Биньямина Нетаньяху 17.06.2021

Новый премьер-министр, новое правительство: эпоха Биньямина Нетаньяху в Израиле закончилась. Кабмин теперь возглавил ультраправый политик Нафтали Беннет. Чего от него можно ожидать?
Head of Oposition Benjamin Netanyahu and Israel Prime minister Naftali Bennett shake hands following the vote on the new coalition at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem June 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

Нафтали Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля 13.06.2021

Ультраправый политик Нафтали Беннет сменил на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
Chairman of the Yesh Atid Party, Yair Lapid, delivers a statement to the press in the Knesset, the Israeli Parliament, in Jerusalem, on Monday, May 31, 2021. (Debbie Hill/Pool via AP)

В Израиле кнессет голосует о доверии правительству без Нетаньяху 13.06.2021

В случае положительного исхода закончится 12-летний период правления Биньямина Нетаньяху. В случае отрицательного - Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
Chairman of the Yesh Atid Party, Yair Lapid, delivers a statement to the press in the Knesset, the Israeli Parliament, in Jerusalem, on Monday, May 31, 2021. (Debbie Hill/Pool via AP)

В Израиле оппоненты премьера Нетаньяху договорились о коалиции 02.06.2021

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид выполнил сформировал новую правительственную коалицию, договорившись с сооснователем "Новых правых" Нафтали Беннетом и еще шестью партиями. Партия Нетаньяху оказалась в оппозиции.
Israeli politician Yair Lapid (L), leader of the Yesh Atid party, speaks to Naftali Bennett, head of the Israeli hardline national religious party the Jewish Home during a reception marking the opening of the 19th Knesset (Israeli parliament) on February 5, 2013 in Jerusalem. AFP PHOTO/GALI TIBBON (Photo credit should read GALI TIBBON/AFP/Getty Images)

Оппоненты Нетаньяху в Израиле ведут переговоры о формировании коалиции 31.05.2021

Сооснователь "Новых правых" Нафтали Беннет готов объединиться с лидером оппозиции Яиром Лапидом, которому президент Израиля поручил сформировать правительство после развала коалиции Нетаньяху.
Streaks of light are seen from Ashkelon as Israel's Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, May 15, 2021. REUTERS/Amir Cohen

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня 20.05.2021

Правительство Израиля единогласно одобрило остановку боевых действий в Газе. Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" также прекратили огонь. Боевые действия остановлены с 2 часов ночи местного времени.
GAZA CITY, GAZA - MAY 18: Fire and smoke rise above buildings in Gaza City as Israeli warplanes target a governmental building, early on May 18, 2021 in Gaza City, Gaza. More than 200 people in Gaza and ten people in Israel have been killed as cross-border rocket exchanges intensified. Israel has vowed to continue the bombing campaign despite increasing calls from the United Nations and the international community to end the conflict. The conflict which erupted May 10, comes after weeks of rising Israeli-Palestinian tension in East Jerusalem, which peaked with violent clashes inside the holy site of Al-Aqsa Mosque. (Photo by Fatima Shbair/Getty Images)

Байден призвал Израиль к деэскалации кризиса в секторе Газа 19.05.2021

Президент США ужесточил тон в диалоге с Израилем на фоне конфликта в секторе Газа. Он потребовал от Биньямина Нетаньяху незамедлительных мер по установлению перемирия.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 17.05.21 *** TOPSHOT - Fire and smoke rise above buildings in Gaza City as Israeli warplanes target the Palestinian enclave, early on May 17, 2021. - Israeli warplanes bombarded the Gaza Strip overnight, said witnesses in the Palestinian enclave, from where armed groups have launched rockets into the Jewish state. (Photo by Anas BABA / AFP) (Photo by ANAS BABA/AFP via Getty Images)

Президент США высказался за режим прекращения огня на Ближнем Востоке 18.05.2021

Джозеф Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак" и указал на необходимость защитить мирных жителей.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 13.04.21 *** German Chancellor Angela Merkel gives a statement, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Berlin, Germany, April 13, 2021. REUTERS/Annegret Hilse/Pool

Меркель выразила солидарность с Израилем и призвала прекратить боевые действия 17.05.2021

Канцлер ФРГ в разговоре с премьер-министром Израиля осудила продолжающиеся ракетные обстрелы из сектора Газа и подчеркнула право израильтян на самооборону.
GAZA CITY, GAZA - MAY 14: Rockets launched towards Israel from the northern Gaza Strip and response from the Israeli missile defense system known as the Iron Dome leave streaks through the sky on May 14, 2021 in Gaza City, Gaza. More than 65 people in Gaza and seven people in Israel have been killed in continued cross-border rocket exchanges as violence continues to escalate bringing fears of war. The escalation, which erupted May 10, comes after weeks of rising Israeli -Palestinian tension in East Jerusalem, which peaked with violent clashes inside the holy site of Al-Aqsa Mosque. (Photo by Fatima Shbair/Getty Images)

В сторону Израиля выпустили три ракеты из Сирии 14.05.2021

Как сообщили в ЦАХАЛ, одна ракета упала на сирийской территории, две другие - в ненаселенных районах на севере Израиля.

A Palestinian boy pulls a cart carrying his brother and their belongings as they flee their home during Israeli air and artillery strikes, near the site of a tower building destroyed in earlier strikes in Gaza City May 14, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

Разрушение и страх: как спасается мирное население в Израиле и секторе Газа 14.05.2021

После обострения палестино-израильского конфликта 10 мая мирные жители с обеих сторон внезапно вновь оказались на арене боевых действий. Репортаж DW из Израиля.
13.05.2021 Fire billows from Israeli air strikes in the Gaza Strip, controlled by the Palestinian Islamist movement Hamas, on May 13, 2021. - Around 1,500 rockets have been fired from Gaza into Israeli cities since hostilities escalated between Hamas militants and Israel earlier in the week, Israel's army said on Thursday. The Israeli Defence Force had said early Wednesday that 1,000 rockets had been launched from Gaza since Monday evening, but by early Thursday the number had leapt by roughly 500. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Палестинцы выпустили по Израилю более 1600 ракет за три дня 13.05.2021

Впервые воздушная тревога звучала на севере Израиля. Ответными авиаударами поражен финансовый центр ХАМАС. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.
An Israeli firefighter walks next to cars hit by a missile fired from Gaza Strip, in the southern Israeli town of Ashkelon, Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ariel Schalit)

Комментарий: Бесперспективная ситуация Израиля 11.05.2021

В Израиле уже мало кто верит в решение ближневосточного конфликта путем создания независимого палестинского государства, пишет обозреватель FAZ Николас Буссе.
5.5.2021, Jerusalem, Israel, Yair Lapid, leader of the Yesh Atid (There Is a Future) party, arrives at the Israeli President's residence in Jerusalem on May 5, 2021. - - Israel OUT (Photo by OREN BEN HAKOON / AFP) / Israel OUT (Photo by OREN BEN HAKOON/AFP via Getty Images)

Сформировать правительство Израиля поручено лидеру оппозиции 05.05.2021

Мандат на формирование израильского кабинета министров получил Яир Лапид, которого поддерживают 56 депутатов Кнессета. Но ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 парламентария.
Dec. 22, 2020*** Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivered a statement at the Israeli Knesset, or Parliament, in Jerusalem, Tuesday, Dec. 22, 2020. Netanyahu said, We did not want elections, but we will win. (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)

Премьер Израиля Нетаньяху не смог сформировать новое правительство 05.05.2021

Биньямин Нетаньяху, занимающий пост премьер-министра Израиля уже 12 лет, не смог создать новую коалицию после выборов. Не исключено, что президент поручит сформировать правительство кандидату от оппозиции.
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