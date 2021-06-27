Биньямин Нетаньяху

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Как Путин забросил Медведева. Кремлевские поют об обязательной вакцинации от ковида. Лукашенко, Нетаньяху и Пашинян рассказывают страшные сказки о своем переизбрании. Смотрите в 176-м выпуске "Заповедника"!
Новый премьер-министр, новое правительство: эпоха Биньямина Нетаньяху в Израиле закончилась. Кабмин теперь возглавил ультраправый политик Нафтали Беннет. Чего от него можно ожидать?
Ультраправый политик Нафтали Беннет сменил на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
В случае положительного исхода закончится 12-летний период правления Биньямина Нетаньяху. В случае отрицательного - Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид выполнил сформировал новую правительственную коалицию, договорившись с сооснователем "Новых правых" Нафтали Беннетом и еще шестью партиями. Партия Нетаньяху оказалась в оппозиции.
Сооснователь "Новых правых" Нафтали Беннет готов объединиться с лидером оппозиции Яиром Лапидом, которому президент Израиля поручил сформировать правительство после развала коалиции Нетаньяху.
Правительство Израиля единогласно одобрило остановку боевых действий в Газе. Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" также прекратили огонь. Боевые действия остановлены с 2 часов ночи местного времени.
Президент США ужесточил тон в диалоге с Израилем на фоне конфликта в секторе Газа. Он потребовал от Биньямина Нетаньяху незамедлительных мер по установлению перемирия.
Джозеф Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак" и указал на необходимость защитить мирных жителей.
Канцлер ФРГ в разговоре с премьер-министром Израиля осудила продолжающиеся ракетные обстрелы из сектора Газа и подчеркнула право израильтян на самооборону.
Как сообщили в ЦАХАЛ, одна ракета упала на сирийской территории, две другие - в ненаселенных районах на севере Израиля.
После обострения палестино-израильского конфликта 10 мая мирные жители с обеих сторон внезапно вновь оказались на арене боевых действий. Репортаж DW из Израиля.
Впервые воздушная тревога звучала на севере Израиля. Ответными авиаударами поражен финансовый центр ХАМАС. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.
В Израиле уже мало кто верит в решение ближневосточного конфликта путем создания независимого палестинского государства, пишет обозреватель FAZ Николас Буссе.
Мандат на формирование израильского кабинета министров получил Яир Лапид, которого поддерживают 56 депутатов Кнессета. Но ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 парламентария.
Биньямин Нетаньяху, занимающий пост премьер-министра Израиля уже 12 лет, не смог создать новую коалицию после выборов. Не исключено, что президент поручит сформировать правительство кандидату от оппозиции.
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