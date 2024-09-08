СМИ: На митинг по Газе в Тель-Авиве пришли 500 тысяч человек

Организаторы прошедшего в Тель-Авиве в субботу, 7 сентября, протестного митинга с требованием к властям Израиля добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа израильтян, оценили количество участников в 500 тысяч человек. Это число делает акцию самой многочисленной с момента эскалации конфликта в регионе, отмечает издание The Times of Israel.

Как и на других подобных демонстрациях, протестующие требовали от властей предпринять меры по освобождению заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС в ходе атаки на Израиль 7 октября 2023 года. На акции выступали с речами и родственники заложников, мать одного из них заявила, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху больше на руку смерть захваченных ХАМАС израильтян, чем их освобождение. Среди протестующих звучали и такие выкрики как "Нетаньяху - убийца", пишут израильские СМИ.

Сообщается о как минимум одной конфликтной ситуации, возникшей между протестующими и группой молодых людей с правыми взглядами, наблюдавшей за шествием. Участники митинга сообщили об этой группе полицейским. Кроме того, СМИ пишут о задержании как минимум пяти участников протестной акции, среди которых один несовершеннолетний.

Аналогичные митинги прошли 7 сентября и в ряде других городов Израиля, количество их участников организаторы оценивают в десятки тысяч человек.

Демонстранты в Тель-Авиве отдельно критиковали Бен-Гвира

Отдельной акцией протестующих, собравшихся у здания суда в Тель-Авиве, стало забрасывание песком фотографий министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира. Чиновник также является лидером крайне правой партии "Оцма Йехудит" и выступает против заключения с ХАМАС соглашения, которое позволило бы освободить удерживаемых в секторе Газа заложников и добиться прекращения огня.

Бросание песка в фото министра стало акцией солидарности с 27-летней женщиной, которая днем ранее увидела Бен-Гвира на одном из пляжей Тель-Авива и бросила в него горсть мокрого песка. Женщину задержали на месте происшествия, ее обвинили в нападении на министра, а также в оказании сопротивления полицейским. По итогу судебного заседания, проходившего одновременно с демонстрацией, женщину поместили под домашний арест на 48 часов.

Суд в Израиле запретил проводить всеобщую забастовку

Новая крупная волна протестов происходит на фоне сообщений об очередных жертвах ХАМАС среди израильских заложников. 1 сентября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в оном из туннелей ХАМАС под Рафахом в секторе Газа были обнаружены тела четырех мужчин и двух женщин, похищенных исламистами. Все шестеро были жестоко убиты боевиками незадолго до того, как их тела нашли военные, заявил Хагари.

2 сентября в Израиле прошла всеобщая забастовка в знак солидарности с семьями заложников ХАМАС. К акции призвал лидер израильской оппозиции Яир Лапид, заявив, что "Нетаньяху и кабинет смерти решили не спасать заложников" и "несут ответственность за их гибель".

В ходе забастовки, организованной израильской конфедерацией профсоюзов Гистадрут, на несколько часов прекращал работу аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также правительственные учреждения, предприятия, школы и детские сады. Однако мероприятие пришлось завершить досрочно из-за претензий израильского Минфина, которые поддержал суд страны.