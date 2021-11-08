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Атомная электростанция (АЭС)

26.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt den einst 162 Meter hohen Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, von dem mit Hilfe einer ferngesteuerten Spezialmaschine bereits rund 50 Meter abgetragen wurden. Schon seit 2004 läuft der Abriss des Meilers Mülheim-Kärlich - und er wird sich laut Planung noch fast zehn Jahre hinziehen. (Zu dpa: Landmarken verschwinden - AKW-Abriss in Mülheim-Kärlich und Biblis). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Министр охраны окружающей среды ФРГ раскритиковала АЭС 08.11.2021

Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.
6668433 08.10.2021 Wind turbines of the Adygea wind farm are seen in the area of the Kelemetov farm, in the Republic of Adygea, Russia. Vitaly Timkiv / Sputnik

Путь к декарбонизации. Как России достичь углеродной нейтральности 04.11.2021

Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.
16.11.2016 FILE PHOTO - General view of the construction site of the third-generation European Pressurised Water nuclear reactor (EPR) in Flamanville, France, November 16, 2016. REUTERS/Benoit Tessier/File photo

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы 27.10.2021

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?

OMSK, RUSSIA - AUGUST 2, 2021: A view of a solar power plant of the Gazpromneft-Omsk Refinery, a subsidiary of the Gazprom Neft Russian oil producer. Gavriil Grigorov/TASS

Электроэнергетика России в будущем: ветер и солнце вместо газа и атома? 22.10.2021

РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.

#26760925 - Strahlungswarnung auf verrostetem Behälter© Thomas Bethge/Fotolia.com

На Ростовской АЭС остановлен энергоблок из-за ЧП 21.10.2021

По данным управления информации и общественных связей Ростовской АЭС, энергоблок №2 отключили для проведения ремонтных работ. Радиационный фон в районе станции находится в норме, утверждают в компании.
This Feb. 13, 2021, aerial photo shows Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, Tuesday, April 13, 2021, Japan's government said Tuesday, April 13, 2021 it has decided to start releasing massive amounts of radioactive water stored in tanks at the wrecked Fukushima nuclear plant in two years after treatment. (Kyodo News via AP)

МАГАТЭ возьмет под контроль слив воды с АЭС "Фукусима" 09.09.2021

Компания-оператор Tepco намерена слить в океан более миллиона тонн переработанной воды. МАГАТЭ поддержало этот план, вызвавший бурю негодования у экспертов из Китая и Южной Кореи.

Photo, dated 01 October 1986, showing repairs being carried out on the Chernobyl nuclear plant in the Ukraine, following a major explosion 26 April 1996 which, according to official statistics, affected 3,235,984 Ukrainians and sent radioactive clouds all over Europe. (Photo credit should read ZUFAROV/AFP via Getty Images)

Эксперты из ФРГ измерят радиацию вокруг Чернобыльской АЭС 03.09.2021

Германские специалисты по приглашению Украины составят обновленную карту радиационных показателей в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
FILE-In this file photo taken on Tuesday, April 23, 2019, Kazakhstan's interim President Kassym-Jomart Tokayev attends the Nur Otan party congress in Nur-Sultan, the capital city of Kazakhstan. For the first time in nearly three decades of independence, Kazakhstan is holding a presidential election without Nursultan Nazarbayev on the ballot, but the longtime leader of the oil-rich Central Asian country casts a long shadow on the vote. (AP Photo, File) |

Власти Казахстана допускают строительство АЭС в республике 03.09.2021

"Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предлагал соседям возвести АЭС по российским технологиям.
United States President Joe Biden, right, makes remarks as he meets with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine, left, in the Oval Office of the White House in Washington, DC Wednesday, Sept.1, 2021. Credit: Doug Mills / Pool via CNP

Зеленский у Байдена. Что об итогах встречи говорят в Украине 02.09.2021

В ходе рабочего визита президента Зеленского в США был достигнут ряд договоренностей, касающихся стратегического партнерства, безопасности и энергетики. Как оценивают их в Украине?
Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two Deutsch: Kernkraftwerks Chmelnyzkyj, Block eins und zwei Date 14 May 2010 Source Panoramio Author alexndm

Компания из США построит энергоблоки Хмельницкой АЭС 31.08.2021

Украинский "Энергоатом" и корпорация Westinghouse подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС на сумму до 30 миллиардов долларов.
An aerial view from a plane shows a New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant during a tour to the Chernobyl exclusion zone, Ukraine April 3, 2021. Ukraine International Airlines made a special offer marking the 35th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. Tourists get a bird's eye view of abandoned buildings in the ghost town of Pripyat and the massive domed structure covering a reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant that exploded on April 26, 1986. Picture taken April 3, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

Украина открыла возле Чернобыля собственное хранилище ядерных отходов 21.08.2021

Введение хранилища в эксплуатацию призвано положить конец зависимости Украины от России в сфере хранения ядерных отходов.
Symbolbild zum Thema Energiepolitik, Strommasten, Stromtrasse bei Siegen-Oberschelden vor blauem Himmel Energiepolitik, 21.05.2020 in Siegen/Deutschland *** Symbolic picture on the subject of energy policy, power poles, power line near Siegen Oberschelden against a blue sky Energy policy, 21 05 2020 in Siegen Germany

Атомная энергетика Польши: на распутье между Россией и Западом 04.08.2021

Два самых богатых бизнесмена Польши намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики. Один из них хочет построить в стране мини-АЭС, второй - вложиться в достройку АЭС в Калининграде.
Gebündelte Hundertdollarscheine, Geldstapel, Computergrafik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Во сколько России обходится поддержка Беларуси 21.07.2021

Ни одну страну в мире Москва не поддерживает так долго и щедро, как Беларусь, утверждают опрошенные DW эксперты. Они оценили, во сколько российскому бюджету это обходится.
ARCHIV - Das iranische Atomkraftwerk Buschehr, aufgenommen am 20.08.2010. Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH (zu dpa Ob mit oder ohne Iran - Welt ohne Atomwaffen in weiter Ferne vom 07.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Иране приостановлена работа единственной АЭС 21.06.2021

По сообщению государственной электрокомпании, приостановка работы Бушерской АЭС вызвана техническими причинами. Не исключены перебои в подаче электроэнергии.
***ACHTUNG: Bild nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstatung verwenden!*** via Andrey Gurkov The SGT-800 gas turbine is extremely economical and efficient to operate in power generation and combined heat and power applications (CHP). It is used in simple-cycle gas turbine power plants, combined cycle power plants as well as for CHP, thanks to its outstanding exhaust gas heat figures. The photo shows a SGT-800 gas turbine in the factory in Finspong, Sweden.

Турбины Siemens для Беларуси: кредита от KfW не будет, но поставки идут 15.06.2021

Компания Siemens Energy продолжает выполнять заказ белорусских госкомпаний на 16 газовых турбин и часть из них уже доставила в Беларусь, хотя непонятно, кто теперь за это платит.

10/03/2005 Atomkraftwerk Hamm-Uentrop, Hochtemperaturreaktor HTR, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Hamm | nuklear power station Hamm Uentrop, high temprature reactor HTR, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Hamm

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС 09.06.2021

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
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