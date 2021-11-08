Атомная электростанция (АЭС)

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Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.
Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.
На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?
РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.
По данным управления информации и общественных связей Ростовской АЭС, энергоблок №2 отключили для проведения ремонтных работ. Радиационный фон в районе станции находится в норме, утверждают в компании.
Компания-оператор Tepco намерена слить в океан более миллиона тонн переработанной воды. МАГАТЭ поддержало этот план, вызвавший бурю негодования у экспертов из Китая и Южной Кореи.
Германские специалисты по приглашению Украины составят обновленную карту радиационных показателей в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
"Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предлагал соседям возвести АЭС по российским технологиям.
В ходе рабочего визита президента Зеленского в США был достигнут ряд договоренностей, касающихся стратегического партнерства, безопасности и энергетики. Как оценивают их в Украине?
Украинский "Энергоатом" и корпорация Westinghouse подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС на сумму до 30 миллиардов долларов.
Введение хранилища в эксплуатацию призвано положить конец зависимости Украины от России в сфере хранения ядерных отходов.
Два самых богатых бизнесмена Польши намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики. Один из них хочет построить в стране мини-АЭС, второй - вложиться в достройку АЭС в Калининграде.
Ни одну страну в мире Москва не поддерживает так долго и щедро, как Беларусь, утверждают опрошенные DW эксперты. Они оценили, во сколько российскому бюджету это обходится.
По сообщению государственной электрокомпании, приостановка работы Бушерской АЭС вызвана техническими причинами. Не исключены перебои в подаче электроэнергии.
Компания Siemens Energy продолжает выполнять заказ белорусских госкомпаний на 16 газовых турбин и часть из них уже доставила в Беларусь, хотя непонятно, кто теперь за это платит.
Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
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