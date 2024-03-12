Атомная энергетика Турции: зависимость от Москвы растет

"C этого дня Турция присоединяется к лиге стран, обладающих атомной энергией", - такими словами президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил ввод в эксплуатацию первого реактора первой турецкой атомной электростанции (АЭС) в апреле 2023 года. На АЭС "Аккую" в южном турецком городе Мерсин еще ведутся строительные работы. По официальным данным, в будущем она будет покрывать около десяти процентов энергетических потребностей Турции и обеспечивать электроэнергией более 12 млн турецких потребителей. В ее строительство уже инвестировано около 20 млрд долларов.

Строительство АЭС, согласно официальной позиции Анкары, именуется как образец "величайшего сотрудничества в истории турецко-российских отношений". При этом турецкая атомная электростанция с самого начала на 100 процентов принадлежала российской государственной корпорации "Росатом". В договоре на строительство было оговорено, что в будущем АЭС должна оставаться в основном в собственности России. "Общая доля в проекте российских компаний и ведомств не может опускаться ниже 51 процента", - говорится в документе. Хотя первоначально было объявлено, что оставшиеся 49 процентов акций будут проданы турецким инвесторам, этого до сих пор не произошло.

Эксперты не согласны с утверждением Анкары, что "Аккую" сделает Турцию более энергетически независимой Фото: DHA

До недавнего времени в правлении Akkuyu Nükleer был только один турок, и тот ушел в отставку. Бизнесмен Кюнейд Запсу обосновал свое решение тем, что "его требование о доступе к личным встречам, а также к информации и документам по вопросам, важным для общественности, не было удовлетворено".

Вторая АЭС в собственности России?

Турция - страна НАТО - стремится к большей независимости в энергетической политике. Уже несколько лет планируется построить вторую АЭС в северном городе Синоп на побережье Черного моря - прямо напротив российского побережья. На данный момент Анкара ведет переговоры по поводу строительства с США, Японией, Южной Кореей и РФ. Правительство также планирует построить и третью АЭС: в Игнеаде (провинция Кыркларели), в нескольких километрах от границы с Европейским Союзом. Переговоры ведутся с Китаем.

Планы по строительству АЭС в Синопе, похоже, материализуются. Возможно, станция также будет принадлежать России. "Президент Эрдоган дал понять, что Турция приняла политическое решение поручить нам строительство новой АЭС", - заявил на прошлой неделе в Государственной Думе РФ генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Турецкая сторона пока никак не отреагировала на эти заявления.

На встрече с президентом Путиным в Сочи в сентябре 2023 года Эрдоган высоко оценил проект в Аккую. "Я верю, что мы также сможем сделать шаг в сторону электростанции в Синопе", - такими словами турецкий лидер обозначил свое стремление к дальнейшей интенсификации сотрудничества в этой сфере.

Российское влияние на обоих морях

По мнению экспертов, такой шаг усугубит энергетическую зависимость Турции от России и еще больше обострит ее и без того непростые отношения с Западом.

Многоопытный турецкий дипломат, бывший глава Управления по делам энергетики и окружающей среды при МИД Турции Митхат Ренде считает, что главная цель России, инвестирующей в энергоснабжение Турции, - подорвать солидарность в НАТО. Считается, что время заявления Лихачева было выбрано так, чтобы нанести ущерб турецко-американским отношениям, которые, как казалось, сегодня улучшаются.

Эксперт по энергетике Али Ариф Актюрк также подчеркивает стратегическое значение станции для России. "Цель русских - не просто инвестировать в атомную энергетику, а инвестировать в страну НАТО", - говорит он.

Расположение двух АЭС имеет стратегическое значение: АЭС "Аккую" построена на побережье Средиземного моря, а АЭС "Синоп" будет построена в самой северной точке страны на побережье Черного моря. Актюрк опасается, что Россия в дальнейшем сможет воспользоваться своими юридическими привилегиями, чтобы в будущем не допустить захода боевых кораблей в эти портовые города.

Зависимость Турции от Москвы растет

В то время, как на фоне войны в Украине западные страны работают над тем, чтобы минимизировать свою зависимость от российских энергоносителей и диверсифицировать поставки, Турция продолжает полагаться в первую очередь на Москву. Власти в Анкаре многократно заявляли, что благодаря АЭС "Аккую" Турция станет более независимой в плане энергетической политики. Однако, по мнению экспертов, все обстоит с точностью до наоборот.

За последние два года Турция стала одним из важнейших импортеров российских энергоносителей, получив возможность пользоваться скидками до 30 процентов на товары из РФ. Согласно анализу информационного агентства Reuters, турецкие власти и компании увеличили импорт российской нефти, сэкономив около 2 млрд долларов США в 2023 году.

Сегодня Турция получает около 40 процентов импортируемого природного газа из России. По данным Союза турецких палат инженеров и архитекторов (UCTEA), Москва является в этой сфере самым важным партнером Анкары. А согласно последним данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), зависимость Турции от России в отношении сырой нефти и нефтепродуктов возросла до 68 процентов. В конце 2022 года эта доля составляла около 41 процента.

"Устойчивая энергетическая корзина"

Митхат Ренде подчеркивает, что вторая АЭС, если она будет построена Россией, еще больше увеличит зависимость Турции. "На самом деле нам нужна устойчивая энергетическая корзина. Независимо от того, о какой стране идет речь, я не думаю, что это разумная политика - становиться в долгосрочной перспективе настолько зависимыми от одного государства", - говорит дипломат. Он приводит в пример Германию: "Немецкая промышленность столкнулась с серьезными трудностями после начала войны в Украине", - отмечает он.

Эксперт по энергетике Недждет Памир подтверждает это. "С "Аккую" Турция на 100 процентов зависит от России. Это крайне рискованно. Независимо от того, от какой страны вы попали в такую зависимость, это огромная проблема для энергетической и экономической безопасности, а также для внешней политики", - говорит он. По мнению Памира, Турция идет по неверному пути в вопросе энергоснабжения. "На самом деле они должны продвигать возобновляемые источники энергии и повышать энергоэффективность. Но вместо этого они говорят о строительстве новых АЭС. Это просто неправильно", - считает эксперт.

На фоне войны в Украине Турция становится важнейшим партнером России Фото: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance

Ни своего урана, ни передовых технологий

Как и многие другие наблюдатели, Ренде подчеркивает, что Турция испытывает трудности с поиском источников финансирования для своих АЭС. Дипломат считает, что в нынешних условиях практически ни одна страна в мире не станет инвестировать в строительство атомной электростанции за рубежом.

Также вряд ли будет осуществлен какой-либо трансфер технологий из России в Турцию: уран и все необходимые материалы и оборудование импортируются из России. У Турции нет не только возможностей для переработки, но и ресурсов: в Турции практически нет запасов урана. Эта проблема возникнет и при строительстве АЭС в Синопе, подчеркивает Актюрк.

По его словам, существует множество критических вопросов, на которые нет ответов - одни касаются влияния России на проекты, другие - атомной энергетики в целом. "Будет ли осуществляться передача технологий? Где будет храниться уран и в каком количестве? Будут ли предусмотрены штрафные санкции в случае несвоевременной поставки урана? Как будут утилизироваться ядерные отходы?", - задает вопросы эксперт.

Эксперты также обращают внимание, что помимо строительства атомных электростанций Москва хочет превратить Турцию в так называемый "газовый хаб" - другими словами, экспортировать через Турцию российский газ в Европу. Судя по всему, президенту Эрдогану и эта идея нравится.

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