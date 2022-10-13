Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции

В Турции может быть создан газовый хаб для поставок в третьи страны и биржа, на которой Россия и Турция "регулировали бы цены на газ без политической окраски", заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции для поставок голубого топлива в другие страны. Об этом он заявил в Астане в четверг, 13 октября, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - уже четвертой встрече за последние три месяца. По его словам, маршрут через Турцию стал наиболее надежным для транспортировки газа из России.

Этот газовый хаб "мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в третьи страны", в том числе и в Европу, сказал Путин. В телевизионной трансляции встречи Эрдоган никак не прокомментировал эту идею, сообщил Reuters.

Цены на газ стремительно выросли с момента военного вторжения России в Украину 24 февраля нынешнего года. А Европа столкнулась с проблемой поиска альтернативных источников энергоносителей после того, как Москва в одностороннем порядке резко сократила поставки газа в Европу в ответ на западные санкции, введенные за российскую войну против Украины.

Как сообщил в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, война России против Украины на встрече Путина и Эрдогана не обсуждалась. По его словам, "вопрос создания газового хаба в Турции с европейскими странами не обсуждался", поскольку с ними нет "никаких контактов", и "европейские партнеры - они не партнеры, а оппоненты".

Зерновая сделка и АЭС "Аккую"

Эрдоган в свою очередь высказался "продолжение и укрепление" стамбульского соглашения по вывозу зерна и удобрений через черноморские порты, чтобы и "российское зерно и удобрения через Турцию достигли беднейших стран мира". Он предложил составить список беднейших стран, которые получали бы эти продукты из России.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины был подписан документ по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. "Хотя шаги Турции и России будут беспокоить определенные круги, они обрадуют менее развитые страны", - сказал Эрдоган, имея в виду сделку.

Президент Турции также заявил на встрече с Путиным, что "в первой половине 2023 года" будет запущен первый энергоблок АЭС "Аккую", которую строит "Росатом". По словам Эрдогана, сотрудничество Турции и России по проекту "Аккую" позволит обеспечить 10% потребности в производстве энергии для двух стран. Президент Турции высказался также за строительство в стране второй АЭС.

Турция не присоединилась к санкциям Евросоюза и США, введенным против России за войну в Украине. С начала войны Анкара заключила ряд торговых соглашений с Москвой, турецкий экспорт в России в этот период вырос более чем в два раза. Кроме того, Эрдоган предложил Турцию, которая является членом НАТО, в качестве нейтральной площадки для возможных мирных переговоров между Россией и Украиной.

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