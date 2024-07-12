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Генассамблея ООН потребовала вывести войска РФ с ЗАЭС

Даниил Сотников
12 июля 2024 г.

За резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Украины и освободить Запорожскую АЭС проголосовали 99 стран.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: LIBKOS/AP/picture alliance

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о технической и физической безопасности ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию. Документ поддержали 99 стран, против проголосовали 9 делегаций и 60 - воздержались. Об этом сообщается на сайте Генассамблеи в четверг, 11 июля.

Резолюция требует от России "прекратить агрессию против Украины" и "безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории этой страны в ее международно признанных границах". Как отмечает агентство dpa, хотя одобрение 99 стран обычно считается для резолюций успехом, предыдущая резолюция о выводе российских войск из Украины набрала более 140 голосов "за".

В документе отдельно содержится требования к РФ срочно вывести своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и незамедлительно вернуть станцию под полный контроль Украины.

Россию также призвали сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) пока станция не будет возвращена под полный контроль Украины, а также незамедлительно убрать все противопехотные мины, установленные по периметру территории ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский назвал резолюцию "вредной, сильно политизированной и не имеющей ничего общего с ядерной безопасностью".

Посол Украины и постоянный представитель при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия сознательно использует Запорожскую АЭС в качестве элемента своей военной стратегии.

Запорожская АЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ неоднократно подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение "всех столпов ядерной безопасности".

После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена восемь раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

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Сообщение на сайте Генассамблеи ООН

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