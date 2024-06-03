МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушены все принципы безопасности

По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, на оккупированной РФ атомной станции не соблюдается ни один из семи основополагающих принципов ядерной безопасности.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается тревожной и нестабильной, там "полностью или частично" нарушены все семь основополагающих принципов - так называемых "семь столпов" ядерной безопасности. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления с докладом перед управляющим советом организации в понедельник, 3 июня.

"В начале апреля Запорожская АЭС впервые почти за полтора года подверглась прямой атаке. Эти нападения нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС, которые я впервые изложил Совету директоров год назад", - сообщил совету Гросси. Он уточнил также, что с апреля все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии "холодного останова", но представители оккупировавших станцию властей РФ "не всегда" предоставляют доступ инспекторам МАГАТЭ к локальным системам безопасности. Гросси сообщил также, что обсудил положение на ЗАЭС с главой компании "Росатом" Алексеем Лихачевым, впрочем, не уточнив результатов этого обсуждения.

На остальных четырех АЭС Украины, которые находятся на подконтрольных украинским властям территориях, инспекция МАГАТЭ работает без препятствий, сообщил Гросси. "Группы МАГАТЭ продолжают сообщать о нарушении цепочек поставок запасных частей и высоком уровне стресса среди персонала станций", - сказал гендиректор.

Планы РФ перезапустить Запорожскую АЭС небезопасны

Россия собирается перезапустить Запорожскую АЭС, что является небезопасным, заявил в тот же день Рафаэль Гросси. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на канал Sky News. Гросси после своего визита в Москву на встречу с главой Росатома" гендиректор МАГАТЭ подтвердил, что у России есть планы перезапустить ЗАЭС "в какой-то момент" с целью не выводить станцию из эксплуатации.

Он подчеркнул, что для перезапуска ЗАЭС необходимо выполнить ряд важных условий. "С точки зрения того, что должно произойти, не должно быть никаких взрывов или каких-либо действий подобного рода", - сказал он, добавив, что ЗАЭС также необходимо обеспечить более стабильным внешним электроснабжением, что в свою очередь "требует крупного ремонта существующих линий, который в настоящее время из-за военных действий очень трудно себе представить".

Все реакторы ЗАЭС переведены в режим "холодный останов"

Последний из шести энергоблоков оккупированной российскими военными Запорожской АЭС был переведен в режим "холодный останов", заявило 13 апреля назначенное РФ "руководство" станции. Состояние "холодный останов" означает, что реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды.

В ходе остановки последнего реактора "нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано", а радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения "не изменился и находится в пределах природных значений", заявила подконтрольная РФ "администрация" станции.

WSJ: Путин намерен перезапустить ЗАЭС

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о планах президента РФ Владимира Путина перезапустить ЗАЭС. По данным издания, об этом Путин заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси во время недавней встречи с ним в Сочи. Сроки этих планов в РФ, однако, уточнять не стали. Как отмечает WSJ, российские власти намерены вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор ЗАЭС, так как перезапуск позволил бы РФ "нормализовать захват" атомной электростанции, которая до 2022 года обеспечивала около пятой части электроэнергии Украины.

Однако это создало бы неоправданные риски, подчеркнули опрошенные газетой эксперты. Они указали на то, что Запорожская АЭС - станция не "советского типа", к которой привыкли российские работники: частично ЗАЭС работает на западных системах управления и американском ядерном топливе. В этой связи эксперты усомнились, что РФ найдет достаточно специалистов, чтобы осуществить перезапуск безопасно и успешно. Кроме того, неизвестно, удастся ли после разрушения плотины Каховской ГЭС в прошлом году обеспечить достаточный приток воды для охлаждения реактора в случае его ввода в эксплуатацию, заметил WSJ.