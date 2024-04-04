Запорожской АЭС грозит очередной блэкаут

В результате российских обстрелов в четверг, 4 апреля, в 10.06 по местному времени (совпадает с московским) отключилась воздушная линия электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), оккупированная военными РФ, получала питание от украинской энергосистемы. Об этом сообщила украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" .

Нарушение работы линии электропередачи "в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации", заявили в "Энергоатоме". Как указывает компания, в данный момент крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только через одну линию электропередачи ВЛ-750кВ "Днепропетровская", которая была восстановлена после крупнейшей российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 22 марта. В случае ее отключения Запорожской АЭС грозит очередное полное обесточивание - ситуация, при которой возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки.

Между тем в российской госкорпорации "Росатом", де-факто контролирующей ЗАЭС, отметили, что причины отключения линии электропередачи "уточняются", а оборудование на ЗАЭС обслуживается "при строгом контроле норм радиационной безопасности".

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушены почти все протоколы безопасности

В начале марта глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на контролируемой военными РФ ЗАЭС полностью или частично нарушены шесть из семи протоколов ядерной и физической безопасности МАГАТЭ. Совет управляющих МАГАТЭ 7 марта принял резолюцию с требованием срочно вывести российских военных и другой персонал с Запорожской атомной электростанции и немедленно вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины. Кремль отверг призыв МАГАТЭ, назвав его "посягательством на суверенитет и территориальную целостность России".

Запорожская АЭС, оккупированная российскими войсками с 4 марта 2022 года, с тех пор была обесточена восемь раз из-за повреждения линий электропередач за пределами ее территории.

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