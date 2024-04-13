Все реакторы ЗАЭС переведены в режим "холодный останов"

Последний из шести энергоблоков оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был переведен в режим "холодный останов". Об этом в субботу, 13 апреля, заявило назначенное РФ "руководство" АЭС. Состояние "холодный останов" означает, что реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды.

В ходе остановки последнего реактора "нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано", а радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения "не изменился и находится в пределах природных значений", заявила подконтрольная РФ "администрация" станции.

WSJ: Путин намерен перезапустить ЗАЭС

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о планах президента РФ Владимира Путина перезапустить Запорожскую АЭС. По данным издания, об этом Путин заявил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси во время недавней встречи с ним в Сочи. Сроки этих планов в РФ, однако, уточнять не стали.

Как отмечает WSJ, российские власти намерены вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор ЗАЭС, так как перезапуск позволил бы РФ "нормализовать захват" атомной электростанции, которая до 2022 года обеспечивала около пятой части электроэнергии Украины. Однако это создало бы неоправданные риски, подчеркнули опрошенные газетой эксперты.

Они указали на то, что Запорожская АЭС - станция не "советского типа", к которой привыкли российские работники: частично ЗАЭС работает на западных системах управления и американском ядерном топливе. В этой связи эксперты усомнились, что РФ найдет достаточно специалистов, чтобы осуществить перезапуск безопасно и успешно. Кроме того, неизвестно, удастся ли после разрушения плотины Каховской ГЭС в прошлом году обеспечить достаточный приток воды для охлаждения реактора в случае его ввода в эксплуатацию, пишет WSJ.

Обстрелы Запорожской АЭС

7 апреля Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о повреждении защитной оболочки главного ядерного реактора станции в результате взрыва беспилотника. Россия и Украина обвинили в атаке друг друга. Обстрелы ЗАЭС совершались и ранее. Еще в начале августа 2022 года Гросси предупредил, что из-за обстрелов территории Запорожской АЭС существует "вполне реальная опасность" возникновения ядерной катастрофы, которая "может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами".

После перехода под контроль российских военных Запорожская АЭС была обесточена восемь раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки.